Лучше берите полис: штраф за отсутствие ОСАГО может вырасти
Штраф за отсутствие ОСАГО может увеличиться в несколько раз. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях разработали депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга. Водителей без полисов планируют выявлять в том числе и с помощью дорожных камер. Мнения экспертов по поводу необходимости этой инициативы разделились. Подробности — в материале «Известий».
«Существенно меньше стоимости полиса ОСАГО»
Водителю, который управляет автомобилем с просроченным полисом ОСАГО или если он не вписан в страховку, будет грозить штраф в размере 3 тыс. рублей (сейчас — 500 рублей). Если же автомобилист вообще не оформил автогражданку, то штраф для него увеличится с нынешних 800 до 5 тыс. рублей. Это предусмотрено поправками в Кодекс об административных правонарушениях, которые разработали депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга. Документ опубликован на официальном сайте парламента города.
«В настоящее время сложилась ситуация, когда недобросовестные автовладельцы предпочитают заплатить административный штраф вместо оформления полиса ОСАГО, поскольку размер штрафа существенно меньше стоимости полиса», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы поправок отмечают, что, согласно данным МВД РФ, в прошлом году в 39 регионах выросло число водителей, которые управляют автомобилем без полиса ОСАГО. В качестве примера они приводят Московскую область. Там сотрудники Госавтоинспекции выявили более 26,8 тыс. таких автомобилистов. Также в списке Краснодарский край (почти 25,3 тыс. эпизодов), Башкирия (21,3 тыс. случаев), Москва и Татарстан (чуть более 18 тыс. штрафов за отсутствие полиса), Пермский край (около 13 тыс. правонарушений).
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) поддерживают предложение парламентариев. Там напомнили: согласно ПДД, водитель не имеет права выезжать на дороги общего пользования без полиса ОСАГО, а санкции за его отсутствие не менялись уже почти 18 лет. Величина штрафа должна быть сопоставима со стоимостью страховки, считают в союзе.
— Отсутствие полиса является серьезным нарушением, из-за которого в первую очередь страдают невиновные участники дорожного движения. Если у виновника ДТП отсутствует полис ОСАГО, то пострадавший не сможет получить возмещение у своей страховой компании, ему придется судиться с виновником. Поэтому для тех людей, которые не страхуют свою ответственность и не покупают полис ОСАГО, штраф должен быть максимальным — до 5 тыс. рублей, — заявили «Известиям» в пресс-службе РСА.
Страховку проверят камеры
По данным Российского союза автостраховщиков, без полиса ОСАГО ездит около 10% автомобилистов, и этот показатель остается стабильным на протяжении нескольких последних лет. При этом в Союзе активно работают над тем, чтобы количество водителей без страховки на дорогах уменьшалось.
— РСА и ГИБДД подготовили новую блок-схему для реализации возможности проверки наличия полиса ОСАГО с использованием камер, — сообщили «Известям в организации.
Об этой идее страховщики заявляли еще в 2015 году. Однако запуск механизма проверки страховок с использованием камер фотовидеофиксации нарушений ПДД неоднократно переносился. Этот процесс может ускориться после передачи системы «АИС ОСАГО» в ведение Центробанка, считают в Банке России.
Штрафы уже не пугают
Эксперты и парламентарии неоднозначно оценили инициативу питерских депутатов. По мнению председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, из-за низких штрафов водителям выгоднее заплатить их несколько раз в год, чем покупать страховку.
— От автомобилистов, не оформивших ОСАГО, в первую очередь страдают ни в чем не повинные водители. Если у виновника аварий нет страховки, то потерпевший, даже несмотря на наличие у него полиса автогражданки, не сможет рассчитывать на компенсацию ущерба от страховой компании, — заявил он «Известиям».
Аналогичной позиции придерживается и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его мнению, необходимость в повышении штрафов за отсутствие полиса ОСАГО давно назрела.
— Нынешний размер штрафа был актуален 15–20 лет назад, когда средняя стоимость страховки составляла 2 тыс. рублей. Сейчас, когда ОСАГО, по данным РСА, стоит, в среднем около 6 тыс. рублей, такие штрафы уже не пугают тех, кто не покупает полис, — уверен он.
Водители разочаровались
У инициативы питерских депутатов есть и оппоненты, в том числе и в Государственной думе. В частности, заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов считает эту идею «сырой, а аргументацию неубедительной».
«Водители, которые ответственно относятся к управлению транспортным средством, без штрафов и напоминаний прекрасно понимают, что полис ОСАГО — это защита в первую очередь для них. А на фоне роста тарифов и стоимости полиса ОСАГО отдельную категорию автовладельцев, отказывающихся от приобретения полиса, штраф не остановит — будь то 800 рублей или 5 тыс.», — отметил депутат в своем Telegram-канале.
Автомобилисты не покупают полисы ОСАГО, потому что разочаровались в автогражданке и не верят в то, что она поможет, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, полноценно отремонтировать автомобиль на полученную от страховой компании сумму не получится. При этом сам полис становится только дороже.
— Водители станут активно покупать страховку, если система ОСАГО будет кардинально реформирована. Идея с повышением штрафа точно не стимулирует такую реформу, — уверен Шапарин.
Кроме того, предложение депутатов противоречит принципу соразмерности наказания, считает эксперт. По его словам, эта инициатива по степени общественной опасности фактически приравнивает отсутствие полиса ОСАГО к превышению скорости на 80 км/ч и более или выезду на встречную полосу (на первый раз).
С ним согласен адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. По его словам, штрафы за отсутствие страховки, возможно, и стоит повысить, но только после реформирования системы ОСАГО.
— Думаю, что парламентарии начали не с того конца. Перед тем как повышать штраф за отсутствие страховки, необходимо сделать так, чтобы водители понимали, что полис поможет им в случае ДТП, а не бегали за страховой компанией или виновником аварии, пытаясь получить компенсацию за причиненный ущерб. В этом случае необходимость в таком штрафе отпадет сама собой — автомобилисты будут сами заинтересованы в покупке страховки, — подчеркнул адвокат.