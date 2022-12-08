Лучше берите полис: штраф за отсутствие ОСАГО может вырасти

Штраф за отсутствие ОСАГО может увеличиться в несколько раз. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях разработали депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга. Водителей без полисов планируют выявлять в том числе и с помощью дорожных камер. Мнения экспертов по поводу необходимости этой инициативы разделились. Подробности — в материале «Известий».

«Существенно меньше стоимости полиса ОСАГО»

Водителю, который управляет автомобилем с просроченным полисом ОСАГО или если он не вписан в страховку, будет грозить штраф в размере 3 тыс. рублей (сейчас — 500 рублей). Если же автомобилист вообще не оформил автогражданку, то штраф для него увеличится с нынешних 800 до 5 тыс. рублей. Это предусмотрено поправками в Кодекс об административных правонарушениях, которые разработали депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга. Документ опубликован на официальном сайте парламента города.

«В настоящее время сложилась ситуация, когда недобросовестные автовладельцы предпочитают заплатить административный штраф вместо оформления полиса ОСАГО, поскольку размер штрафа существенно меньше стоимости полиса», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Лучше берите полис Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Авторы поправок отмечают, что, согласно данным МВД РФ, в прошлом году в 39 регионах выросло число водителей, которые управляют автомобилем без полиса ОСАГО. В качестве примера они приводят Московскую область. Там сотрудники Госавтоинспекции выявили более 26,8 тыс. таких автомобилистов. Также в списке Краснодарский край (почти 25,3 тыс. эпизодов), Башкирия (21,3 тыс. случаев), Москва и Татарстан (чуть более 18 тыс. штрафов за отсутствие полиса), Пермский край (около 13 тыс. правонарушений).

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) поддерживают предложение парламентариев. Там напомнили: согласно ПДД, водитель не имеет права выезжать на дороги общего пользования без полиса ОСАГО, а санкции за его отсутствие не менялись уже почти 18 лет. Величина штрафа должна быть сопоставима со стоимостью страховки, считают в союзе.

— Отсутствие полиса является серьезным нарушением, из-за которого в первую очередь страдают невиновные участники дорожного движения. Если у виновника ДТП отсутствует полис ОСАГО, то пострадавший не сможет получить возмещение у своей страховой компании, ему придется судиться с виновником. Поэтому для тех людей, которые не страхуют свою ответственность и не покупают полис ОСАГО, штраф должен быть максимальным — до 5 тыс. рублей, — заявили «Известиям» в пресс-службе РСА.

Страховку проверят камеры

По данным Российского союза автостраховщиков, без полиса ОСАГО ездит около 10% автомобилистов, и этот показатель остается стабильным на протяжении нескольких последних лет. При этом в Союзе активно работают над тем, чтобы количество водителей без страховки на дорогах уменьшалось.

— РСА и ГИБДД подготовили новую блок-схему для реализации возможности проверки наличия полиса ОСАГО с использованием камер, — сообщили «Известям в организации.

Об этой идее страховщики заявляли еще в 2015 году. Однако запуск механизма проверки страховок с использованием камер фотовидеофиксации нарушений ПДД неоднократно переносился. Этот процесс может ускориться после передачи системы «АИС ОСАГО» в ведение Центробанка, считают в Банке России.

Лучше берите Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Штрафы уже не пугают

Эксперты и парламентарии неоднозначно оценили инициативу питерских депутатов. По мнению председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, из-за низких штрафов водителям выгоднее заплатить их несколько раз в год, чем покупать страховку.

— От автомобилистов, не оформивших ОСАГО, в первую очередь страдают ни в чем не повинные водители. Если у виновника аварий нет страховки, то потерпевший, даже несмотря на наличие у него полиса автогражданки, не сможет рассчитывать на компенсацию ущерба от страховой компании, — заявил он «Известиям».

Аналогичной позиции придерживается и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его мнению, необходимость в повышении штрафов за отсутствие полиса ОСАГО давно назрела.

Лучше берите полис Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Нынешний размер штрафа был актуален 15–20 лет назад, когда средняя стоимость страховки составляла 2 тыс. рублей. Сейчас, когда ОСАГО, по данным РСА, стоит, в среднем около 6 тыс. рублей, такие штрафы уже не пугают тех, кто не покупает полис, — уверен он.

Водители разочаровались

У инициативы питерских депутатов есть и оппоненты, в том числе и в Государственной думе. В частности, заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов считает эту идею «сырой, а аргументацию неубедительной».

«Водители, которые ответственно относятся к управлению транспортным средством, без штрафов и напоминаний прекрасно понимают, что полис ОСАГО — это защита в первую очередь для них. А на фоне роста тарифов и стоимости полиса ОСАГО отдельную категорию автовладельцев, отказывающихся от приобретения полиса, штраф не остановит — будь то 800 рублей или 5 тыс.», — отметил депутат в своем Telegram-канале.

Автомобилисты не покупают полисы ОСАГО, потому что разочаровались в автогражданке и не верят в то, что она поможет, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, полноценно отремонтировать автомобиль на полученную от страховой компании сумму не получится. При этом сам полис становится только дороже.

Лучше берите полис Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Водители станут активно покупать страховку, если система ОСАГО будет кардинально реформирована. Идея с повышением штрафа точно не стимулирует такую реформу, — уверен Шапарин.

Кроме того, предложение депутатов противоречит принципу соразмерности наказания, считает эксперт . По его словам, эта инициатива по степени общественной опасности фактически приравнивает отсутствие полиса ОСАГО к превышению скорости на 80 км/ч и более или выезду на встречную полосу (на первый раз).

С ним согласен адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. По его словам, штрафы за отсутствие страховки, возможно, и стоит повысить, но только после реформирования системы ОСАГО.

— Думаю, что парламентарии начали не с того конца. Перед тем как повышать штраф за отсутствие страховки, необходимо сделать так, чтобы водители понимали, что полис поможет им в случае ДТП, а не бегали за страховой компанией или виновником аварии, пытаясь получить компенсацию за причиненный ущерб. В этом случае необходимость в таком штрафе отпадет сама собой — автомобилисты будут сами заинтересованы в покупке страховки, — подчеркнул адвокат.