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Судить по деталям: страховые настаивают на ремонте по ОСАГО б/у запчастями

Почему компании просят продлить срок починки и разрешить использовать старые комплектующие
Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
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Страховые компании настаивают на том, что нужно разрешить использовать б/у комплектующие для ремонта по ОСАГО из-за продолжающегося дефицита запчастей и планируют обсудить это с ЦБ. Также они считают необходимым продлить сроки ремонта по страховке или не учитывать период доставки деталей. Ранее предложения рынка об изменении закона об ОСАГО были восприняты негативно, однако в текущей ситуации рассмотреть такие варианты нужно, считают в Российском союзе автостраховщиков. К заказу сейчас недоступны порядка 15–30% деталей, как аналогов, так и оригиналов, добавили компании. Однако в ЦБ пока не планируют менять сроки ремонта.

Дефицит не уходит

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Сложности с проведением ремонта по ОСАГО сохраняются, рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Там пояснили: доля такой формы возмещения снизилась из-за неопределенных и слишком длительных сроков поставок запчастей, и улучшение этой ситуации в ближайшем будущем прогнозировать сложно.

Ранее страховой рынок сформировал предложения по изменению законодательства об ОСАГО. Две наиболее важных инициативы — увеличить сроки ремонта в два раза и разрешить в строго определенных случаях использовать бывшие в употреблении детали. Их принятие поможет улучшить положение, считают в РСА. Там добавили: инициатива была негативно воспринята ЦБ и общественностью, однако ситуация складывается так, что рассмотреть такие варианты всё же нужно.

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Оформление страхового полиса ОСАГО
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Для восстановления поврежденных автомобилей предлагают использовать б/у запчасти

В страховых компаниях подтвердили продолжающийся дефицит запчастей и проблемы с поставками. Доля денежного возмещения по ОСАГО уже увеличилась примерно на 40% с марта по сентябрь этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, сообщил директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов. По его мнению, сроки ремонта по таким полисам необходимо увеличить с 30 до 60 дней. Кроме того, планируется повторно обсудить с регулятором инициативу разрешить использовать б/у запчасти, так как проблема усиливает свою актуальность, отметил Иван Попов.

В этом году увеличилась доля станций техобслуживания, которые отказываются от ремонта по ОСАГО из-за невозможности уложиться в 30 дней, поэтому сейчас необходимо вынести период поставки запчастей из установленного законом срока, подтвердил руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. По его словам, многие каркасные детали, элементы систем безопасности, интерьера, электронные компоненты не хранились на российских складах, а поставлялись на заказ, и сроки их доставки выросли кратно. На всех мировых рынках разрешена установка б/у запчастей при ремонте автомобиля, этот способ быстр и безопасен, поэтому его также следует рассмотреть, считает Виталий Княгиничев.

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Оформление ДТП
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер

Число жалоб о ремонте по ОСАГО выросло в марте 2022-го, однако в июле–августе снизилось, сообщили в Центробанке. Там добавили: увеличение сроков ремонта в настоящее время не планируется. Если починить авто в установленные сроки не получается, возмещение возможно в денежной форме.

Повторимый оригинал: ремонт по ОСАГО посчитают по цене аналогов
Изменены правила расчета стоимости запчастей

Каких деталей нет

К операционному заказу сейчас по количеству не доступны примерно 25–30% запчастей, рассказал директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов. В основном отсутствуют стекла, элементы системы безопасности, электропроводки, несущие детали кузова и интерьера. Проблема запчастей особенно касается марок BMW, Mercedes, Land Rover, MINI, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce, Citroen, Renault, DS, Ford, Mazda, Nissan, Toyota, Subaru, Suzuki, Lexus, Infiniti, и VAG, кроме модели VW Polo.

Около 70% запчастей можно заменить аналогами, качество которых сопоставимо с оригинальными, однако порядка 15% деталей полностью отсутствуют на рынке, рассказал директор департамента урегулирования убытков компании «Абсолют Страхование» Игорь Люкин. Он добавил: в таких случаях возможен либо ремонт поврежденного элемента, либо его замена на б/у. Основная проблема сейчас возникает с комплектующими европейских брендов, покинувших российский рынок, чуть лучше ситуация с японскими авто.

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Сотрудник центра выплат страховой компании во время осмотра повреждений автомобиля
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Также возникают сложности с ремонтом машин новых моделей, на которые пока не производятся аналоги, подчеркнул Игорь Люкин. В этой ситуации возможен только заказ оригинальных деталей через параллельный импорт, который пока полноценно не заработал. Это способствует сохранению дефицита запчастей — как оригиналов, так и аналогов. Срок ожидания деталей может достигать трех месяцев и более, поэтому в компании предлагают не учитывать этот период в ремонте по ОСАГО. По их данным, в 2022 году доля натурального возмещения снизилась в два раза — до 10% от всех выплат.

На фоне санкционных ограничений и нарушений логистических цепочек дефицит запчастей всё еще остается острым, он наиболее критичен для BMW, Mercedes, Volkswagen, Rover, Ford и Cadillac, отметили в пресс-службе «Согласия». Там добавили: сроки поставок достигают двух месяцев, а по некоторым деталям — и более. Используются каналы параллельного импорта через страны СНГ и другие дружественные государства, однако в корне ситуация не изменилась.

В законе об ОСАГО установлены жесткие требования по сроку и качеству ремонта, поэтому нехватка запчастей — серьезная проблема для страховщиков, подтвердил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. По его мнению, стоит ввести временные послабления с учетом марок и стран производства авто.

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В центре кузовного ремонта
Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
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Сейчас действительно есть проблемы по срокам доставки и даже по возможности доставок некоторых запчастей, поэтому следует ввести временные послабления в закон, например на год, согласен координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Он добавил: необходимо увеличить сроки ремонта или вынести период поставки деталей из расчета, а также временно разрешить использовать б/у запчасти при получении прямого согласия клиента и только в тех случаях, когда нужные комплектующие отсутствуют.

Сейчас рынок находится в стрессовом положении, и если раньше вопрос зачастую заключался в желании компании сэкономить, то сейчас потребители понимают, что найти новые детали либо невозможно, либо необходимо ждать, отметил генеральный директор экосистемы Unicom Дмитрий Африканов. Из-за этого, по его мнению, большинство клиентов будут согласны на б/у запчасти при сохранении качества.

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