Отдайте все: ЦБ получит контроль над базой данных ОСАГО

Контроль за работой автоматизированной информационной системы ОСАГО в скором времени перейдет от страховщиков к Центробанку. Это должно повысить конкуренцию среди страховых компаний и позволит им формировать экономически обоснованные тарифы. Переход АИС ОСАГО в ведение государства сделает ее работу более стабильной. В то же время и с автомобилистов будут требовать строже — новый функционал системы позволит проверять полисы с помощью дорожных камер. Подробности — в материале «Известий».

Передать полномочия

Центробанк рассчитывает в скором времени получить контроль над автоматизированной информационной системой ОСАГО (АИС ОСАГО). Об этом заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. По его словам, сейчас соответствующий законопроект проходит второе чтение.

— Мы надеемся, что он будет принят до конца года, — заявил Габуния.

Система АИС ОСАГО появилась 10 лет назад. В ней хранится информация обо всех договорах «автогражданки», заключенных с 2012 года, а также «аварийная история» автомобилистов — коэффициенты «бонус-малус» каждого российского водителя. Эти показатели серьезно влияют на итоговую стоимость полиса ОСАГО.

Два года назад Российский союз автостраховщиков, который сейчас формирует АИС ОСАГО и координирует ее работу, серьезно модернизировал базу. Она получила возможность расширения за счет других видов страхования — каско, ОМС и ДМС, страхования жизни и имущества.

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Не только ОСАГО

Новая система получит называние «АИС Страхование», и Центробанку будет передан функционал действующих систем автострахования, включая ОСАГО, а также страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, сообщили «Известиям» в регуляторе.

— Оператором системы будет дочерняя компания Банка России. Передавать информацию в новую систему страховщики начнут через год после вступления закона в силу, — подчеркнули в пресс-службе ЦБ РФ.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) отмечают, что основные положения законопроекта, который предусматривает передачу АИС ОСАГО Центробанку, были согласованы как с самим регулятором, так и со страховыми компаниями. При этом речь идет о передаче ЦБ РФ только части системы, уточнили в РСА.

— АИС ОСАГО состоит из модулей. Банку России будут переданы часть модулей, движок и хранение данных. Часть модулей остается у РСА. После того как передача состоится, страховщики и Банк России смогут формировать свою аналитику в тех разрезах, в которых требуется, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Российского союза автостраховщиков. Какую именно часть системы предполагается передать Центробанку, в организации не уточняют.

Вместе с тем страховщики по-прежнему смогут получать доступ к данным, на основе которых строится аналитика, связанная со взаиморасчетами, например, по прямому возмещению убытков или по перестраховочному пулу в ОСАГО, подчеркнули в РСА. В союзе также отметили, при передаче информационный системы Центробанку предусмотрен переходный период в течение одного года.

Однако около двух лет назад, когда законопроект о передаче АИС ОСАГО только появился, в Российском союзе автостраховщиков заявляли о желании самостоятельно развивать данную систему.

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— Мы отмечаем стабильную работу базы и готовы ее развивать и дальше, — заявили «Известиям» в РСА в декабре 2020 года. Аффилированные с союзом эксперты критиковали возможную передачу АИС ОСАГО регулятору.

«Автогражданка» в камере

Появление системы «АИС Страхование» даст возможность потребителям получать услуги страхования в цифровом формате (от заключения договора до получения возмещения), а также и информацию о своей личной страховой истории, считают в Центробанке.

— Участники рынка получат равный доступ к достоверной информации, необходимой для оценки рисков клиентов и объектов страхования. Это позволит им формировать экономически обоснованные страховые тарифы, в том числе на индивидуальных условиях. Будут созданы предпосылки для повышения конкуренции, что гарантирует страхователю получение наилучших условий при заключении договоров страхования, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России.

Кроме того, новая система будет способствовать развитию маркетплейсов и внедрению инструментов электронного урегулирования, отмечают в ЦБ. Также на основе «АИС Страхование» будет внедрена система контроля за наличием полисов ОСАГО с помощью средств фото-/видеофиксации, подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Идея контроля полисов «автогражданки» при помощи дорожных камер появилась еще в 2015 году. Однако запуск этой систем неоднократно переносился. Прежде всего из-за ошибок и сбоев при синхронизации баз данных ГИБДД и страховщиков.

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Защитить ОСАГО

Желание страховщиков передать АИС ОСАГО под контроль Центробанка вызвано увеличением их издержек в последнее время, связанное с повышением размера выплат по «автогражданке», считают эксперты.

— Эта система требует серьезных финансовых ресурсов для обеспечения ее работы. Сейчас страховщики заинтересованы в том, чтобы переложить эти расходы на государство в лице Центробанка, — заявили «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его мнению, после перехода АИС ОСАГО под контроль Банка России автомобилисты только выиграют. В этом случае система будет лучше защищена от построенного вмешательства, полагает эксперт.

— В АИС ОСАГО содержатся данные как о водителях, так и об автомобилях. Надеюсь, переход этой системы под контроль государства позволит уменьшить количество утечек из нее, — считает он.

Кроме того, в случае каких-либо сбоев в ее работе водителю будет проще добиться заключения договора «автогражданки» с применением правильных коэффициентов.

— Нередки случаи, когда из-за сбоев система некорректно учитывает аварийную историю автомобилиста. В итоге при расчете стоимости ОСАГО применяется более высокий коэффициент «бонус-малус». Как показывает практика, обращения в РСА по этому поводу ни к чему не приводят. Возможно, появление у АИС ОСАГО государственного оператора позволит решить эту проблему, — полагает Шапарин.

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Страховка на сайте ЦБ

Логическим продолжением передачи информационной системы под контроль Центробанка вице-президент Национального союза считает возможность заключения договора ОСАГО на сайте регулятора. По его словам, некоторые категории автомобилистов не могут оформить электронный полис ни на сайте страховой компании, ни на сайте РСА.

— Чаще других с этим сталкиваются таксисты: при попытке покупки электронного ОСАГО система очень часто дает сбой. Если на сайте Центробанка появится возможность оформления страховки, то претензии в случае неудачной попытки можно будет предъявить самому регулятору, — подчеркнул Антон Шапарин.

Иной точки зрения придерживается председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его мнению, передача АИС ОСАГО от страховщиков государству на водителях особо не отразится.

— Не думаю, что появление у этой системы нового владельца в лице Центробанка как-то скажется на ее защищенности. Примеров, когда данные из баз данных, контролируемых государством, попадают к третьим лицам, достаточно.