Полис действия: страховщики начали возвращать мобилизованным деньги за ОСАГО

Страховые компании начали расторгать договоры обязательного автострахования с мобилизованными гражданами и возвращать им часть премии по полисам , выяснили «Известия». В Российском союзе автостраховщиков поддержали предложение ЦБ законодательно установить такое право для потребителей, ведь полис в случае мобилизации перестает использоваться. При этом ряд компаний готов также прерывать договор каско и возвращать средства военнослужащим при обращении. Однако страховщики подчеркнули: часть рисков по таким полисам будет продолжать реализовываться, например при угоне, повреждении другими авто и т.д. При отказе от страховки другие члены семьи, включенные в полис, не смогут пользоваться машиной.

Мобилизуют — вернем деньги

В ряде страховых компаний уже разрешили мобилизованным расторгать договоры ОСАГО и начали возвращать часть стоимости полиса за неиспользованный срок действия страховки. Такую возможность клиентам предоставили в «Росгосстрахе» и «РЕСО-Гарантии» , рассказали «Известиям» их представители.

Компания уже уведомила представителей всех филиалов о том, что мобилизованные могут расторгнуть заключенные договоры. Для этого они должны предъявить повестку или мобилизационное предписание, сообщил заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. Он добавил: если такое заявление подано в течение срока страхования, то полис прекращает действие со следующего дня после даты, указанной в повестке. При этом вернут неиспользованную часть премии за вычетом 23% — расходов на ведение дел. А если договор еще не начал действовать, то клиент получит полную цену полиса.

Полис действия Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Страховщики уже вернули некоторым мобилизованным часть премий по ОСАГО, хотя формально такого основания пока нет в законе . Компании трактуют данные случаи как невозможность использовать автомобиль, рассказал «Известиям» источник на страховом рынке.

До этого в Банке России предложили внести изменения в правила ОСАГО и включить новое основание для расторжения договора по инициативе клиента — призыв на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ. Проект находится на общественном обсуждении до 10 ноября. В Центробанке от комментариев отказались.

В «Абсолют Страховании» и «АльфаСтраховании» готовы возвращать мобилизованным часть премии по ОСАГО, рассказали их представители. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) также поддержали инициативу ЦБ . Запросы на возврат части премии по ОСАГО уже начали приходить, на текущий момент их поступило несколько десятков, уточнили в пресс-службе «АльфаСтрахования».

Сроки отсутствия владельца при мобилизации непредсказуемы, может возникнуть ситуация, при которой транспортное средство не будет использоваться, поэтому возврат средств выглядит разумным, пояснил руководитель проекта разработки и развития продуктов по автострахованию «Абсолют Страхования» Алексей Тюрников. По его словам, компания также готова позволить мобилизованным расторгать договор каско и возвращать им неиспользованную часть страховой премии. Однако полис добровольного автострахования покрывает не только риски, возникающие в процессе движения. Машина, как правило, защищена от угона, стихийных бедствий, пожара и противоправных действий третьих лиц, поэтому владелец должен сам решить, насколько такое покрытие остается актуальным, добавил Алексей Тюрников. По его мнению, наиболее востребованным будет именно расторжение договоров ОСАГО.

Полис действия Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В « РЕСО-Гарантии » тоже готовы возвращать неиспользованную часть премии по каско мобилизованным, но не рекомендуют клиентам прекращать действие такого полиса, так как наступление некоторых рисков вполне вероятно во время хранения авто , сообщил заместитель гендиректора компании Игорь Иванов. Он уточнил: это же касается и других имущественных видов страхования.

Спрос будет

Средняя стоимость полиса ОСАГО сегодня варьируется от 7 тыс. до 10 тыс. рублей, однако еще годом ранее показатель составлял 5 – 6 тыс. рублей , уточнил генеральный директор финансовой экосистемы «Юником24» Дмитрий Африканов. По его словам, предложение регулятора оправданно и подходит под общую политику поддержки мобилизованных россиян. В случае принятия такой меры стоит разработать механику, позволяющую оформлять отказ без личного присутствия, отметил эксперт.

Сейчас страховщики возвращают часть премии по ОСАГО мобилизованным по собственному желанию, они не обязаны этого делать, пояснил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Он добавил: по официальным данным, мобилизуют 300 тыс. человек и в основном это как раз автомобилисты. Так, за расторжением договора могут обратиться довольно много военнослужащих, но спрос не будет ажиотажным, считает эксперт. По его мнению, аналогичное право расторгнуть договор нужно предоставить также для каско и, например, по страхованию жилья. Доля проникновения каско значительно ниже, чем обязательного автострахования, и составляет порядка 6–7%, а сумма полиса гораздо выше.

Полис действия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Средняя стоимость каско в 2022 году варьируется в диапазоне от 67 тыс. до 140 тыс. рублей и зависит от транспортного средства, стажа и других факторов. Вернуть стоимость такого полиса будет заинтересовано на порядок больше клиентов, чем ОСАГО , однако расторгать договор, скорее всего, будут те, кто единолично пользовался авто, отметил Дмитрий Африканов.