«Гражданка» подождет: в Госдуме предложили заморозить ОСАГО для мобилизованных

Депутаты Государственной думы предлагают приостановить действие полисов ОСАГО или компенсировать часть затрат по ним для мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в СВО. Более логичным было бы пролонгировать страховку для таких автомобилистов, считают эксперты. Как может измениться «автогражданка» для водителей, призванных на службу, выясняли «Известия».

Платят за то, чем не пользуются

Парламентарии выступили с инициативой приостановить действие полисов ОСАГО или компенсировать часть затрат на их покупку для автовладельцев, которые проходят службу в рамках частичной мобилизации. Такие же преференции депутаты предлагают распространить и на добровольцев, участвующих в специальной военной операции.

Письма с соответствующими обращениями (копии имеются в распоряжении «Известий») председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил в Центробанк и Российский союз автостраховщиков (РСА). Он подчеркнул, что многие мобилизованные автовладельцы, а также добровольцы были вынуждены оставить свои машины в гаражах и на парковках на неопределенный срок.

«Автомобили при этом использоваться не будут, соответственно, услуги по ОСАГО в этот период не могут быть предоставлены. Таким образом, граждане платят за полис, которым не смогут воспользоваться, что нарушает их права и интересы. Дополнительную социальную напряженность порождает недавний рост средней стоимости ОСАГО на 10–15% в зависимости от региона», — говорится в обращении парламентария.

Для «предоставления гражданам, призываемым на службу в рамках частичной мобилизации, и их семьям максимального содействия и обеспечения всевозможными льготами и социальными гарантиями» Ярослав Нилов просит руководство Центробанка и РСА проработать механизм приостановки действия полисов для таких граждан или компенсировать часть затрат по договорам ОСАГО.

Обращайтесь к страховщику

В Российском союзе автостраховщиков отметили, что в данное время механизма, позволяющего приостанавливать действие полиса ОСАГО, не существует. Поэтому пока автовладельцам, которые призываются по частичной мобилизации, в РСА предлагают обратиться к страховщику с просьбой о расторжении договора по соглашению сторон.

— В этом случае страховщик вернет часть страховой премии за неистекший срок действия договора. При этом необходимо учитывать, что к управлению транспортным средством по договору ОСАГО могут быть допущены иные автовладельцы (не только мобилизованный гражданин), и автоматическая приостановка действия полиса ОСАГО мобилизованного гражданина лишит их возможности эксплуатировать автомобиль, — заявили «Известиям» в пресс-службе РСА.

При этом, как ранее сообщили в Российском союзе автостраховщиков, при расторжении договора «автогражданки» страховая компания по закону удерживает 23% от уплаченной суммы — эти средства направляются в компенсационные фонды РСА, а также идут на покрытие расходов компании на заключение и сопровождение договора.

В Центробанке на запрос «Известий» относительно предложений депутатов Госдумы оперативно ответить не смогли.

Пролонгация автоматически

По мнению экспертов, удержание страховой компанией части денег, которые мобилизованный автовладелец заплатил за полис ОСАГО, несправедливо. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин более логичной считает схему, при которой в этом случае страховка автоматически пролонгируется на время призыва автовладельца.

— В случае, если автомобилист призывается в рамках частичной мобилизации, мы предлагаем автоматически продлевать действие полиса ОСАГО на этот срок, — заявил «Известиям» Антон Шапарин.

То есть после демобилизации автомобилист сможет обратиться в страховую компанию, которая бесплатно выдаст ему новый полис на срок, пока он был мобилизован. По словам вице-президента НАС, союз сейчас готовит соответствующие предложения и в ближайшее время направит их в Центробанк и РСА.

Никаких дополнительных удержаний

Юристы считают, что автомобилистам, призванным на службу по частичной мобилизации, следует предложить оба варианта действий с полисом ОСАГО. По мнению адвоката движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергея Радько, в этом случае владелец машины сможет сам выбрать схему, которую посчитает для себя наиболее приемлемой. Он согласен с вице-президентом НАС, что в случае с частичной мобилизацией удержание страховой компанией 23% от стоимости полиса некорректно.

— В случае, если автомобилист призывается в рамках частичной мобилизации, он фактически расторгает договор не по собственной воле, а в силу сложившихся обстоятельств, которые не позволяет ему какое-то время пользоваться машиной. Думаю, что, если необходимость расторжения договора ОСАГО вызвана призывом владельца транспортного средства на службу, компенсация за неиспользованный срок действия страховки должна производиться полностью, без дополнительных удержаний, — подчеркнул Сергей Радько в беседе с «Известиями».

Если в полисе указан только один водитель, который направлен на прохождение службы по мобилизации, то Центробанку и РСА следует предусмотреть для него возможность оперативного, в том числе и удаленным способом, внесения в страховку других водителей, допущенных до управления машиной, считает юрист.