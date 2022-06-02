Детальный просчет: полисы ОСАГО подорожали впервые за три года
Стоимость полисов ОСАГО для легковых авто в мае составила 5800 рублей, это на 9% выше показателя января. Основная причина подорожания — рост цен на запчасти, следует из данных маркетплейса «Сравни.ру». Там оценили: в IV квартале 2022-го порядка 80% полисов может быть продано по максимальному тарифу. При этом последние три года средняя цена ОСАГО оставалась стабильной, отметили в Российском союзе автостраховщиков. Компании подтвердили подорожание полисов обязательной автогражданки на фоне роста цен на запчасти и увеличения убыточности. Необходимо дальнейшее расширение тарифного коридора, уверены игроки рынка. По мнению экспертов, для легковых авто оно может составить порядка 10%.
В погоне за частями
Проблемы с логистикой и запчастями могут привести к значительному подорожанию урегулирования страховых случаев по ОСАГО, что отразится на стоимости полисов для водителей. В мае этого года цена обязательной автогражданки для легковых машин составила 5800 рублей, эта сумма выросла на 9% по сравнению с январем 2022-го, следует из данных «Сравни.ру». Основная причина тому — подорожание запчастей.
Урегулировать убытки по старым полисам, проданным в конце 2021-го и начале 2022-го, страховщикам придется уже по новым расценкам. Чтобы компенсировать расходы, порядка 80% страховок ОСАГО в IV квартале текущего года могут быть проданы по максимальной стоимости в рамках тарифного коридора, рассказал директор по развитию страхового бизнеса «Сравни.ру» Александр Крайник. По его словам, в будущем автовладельцам также будет сложнее получить ремонт по обязательной автогражданке, а выплат с учетом новых цен на детали может не хватать. Такая проблема в ОСАГО была и раньше, однако сейчас она усугубится, сообщил эксперт.
В Российском союзе автостраховщиков отметили значительный рост размера средней выплаты — к маю 2022-го показатель увеличился на 8,5 тыс. рублей, до 74 806 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такое повышение неизбежно давит на тариф, но финальные данные по ценам на ОСАГО будут подведены по окончании отчетного периода. При этом средняя стоимость полиса оставалась стабильной в течение последних трех лет, сообщили в пресс-службе.
В крупнейших страховых компаниях подтвердили повышение тарифов по обязательной автогражданке. Средняя стоимость полисов для физлиц на легковые авто в мае 2022-го выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля страховок, оформленных по максимальной ставке, составила почти 85%, сообщил старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантия» Павел Яковлев. По его словам, в июне ожидается существенное подорожание запчастей, поэтому избежать роста стоимости ОСАГО практически невозможно.
Средний размер выплаты в мае по стране вырос более чем на 12%. При сохранении границ тарифного коридора будет нарушен баланс сборов и выплат, так как урегулировать убытки нужно будет и по полисам, проданным до повышения цен, отметил Павел Яковлев.
Кроме того, в июне запланировано изменение справочников запчастей, за счет этого в среднем расчет на компенсацию увеличится на 30%. На текущий момент по большинству регионов уже установлена максимальная ставка по полисам для физлиц на легковые машины, и дальнейшее повышение цен невозможно без расширения коридора ЦБ, рассказал руководитель проекта разработки и развития продуктов по автострахованию компании «Абсолют Страхование» Алексей Тюрников. Он добавил: с января по май этого года стоимость таких страховок выросла с 6170 рублей до 6630 рублей. При этом с 20 апреля заработал перестраховочный пул по ОСАГО, в который компании имеют право направлять убыточные договоры. Однако такие полисы должны быть проданы по максимальному тарифу, что также способствует росту размера премий по обязательной автогражданке.
В Банке России не ответили на запрос «Известий», планируется ли в ближайшее время расширять тарифный коридор по ОСАГО.
Под давлением планки
Верхняя планка тарифного коридора, в том числе по легковым авто для физлиц, стала недостаточной для многих регионов, считает Алексей Тюрников из «Абсолют Страхования». По его мнению, если ЦБ предложит расширение этих границ, то оно составит не более 10%.
Рост стоимости полисов ОСАГО в целом по рынку продолжится. При этом вопрос о дальнейшем расширении тарифного коридора тоже скоро станет очень острым, поскольку потенциал предыдущей корректировки уже исчерпан. Он не покроет убытки, с которыми российские страховщики будут сталкиваться до конца года, сообщили в пресс-службе «Росгосстраха».
Так, в феврале-марте текущего года стоимость деталей в среднем выросла на 30–50%, а некоторых комплектующих даже в несколько раз, сообщила старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. При этом она отметила, что выплаты пока производятся по единому справочнику цен запчастей, в котором подорожание еще не учтено. Средний размер выплат может увеличиться на 30%, а премий — на 10–20%, оценила эксперт.
Кроме того, на фоне повышения убыточности и недостаточного уровня тарифов по отдельным категориям водителей количество продаж по максимальной стоимости в рамках разрешенного коридора может вырасти, добавила Татьяна Никитина.
Дальнейшая динамика убытков и тарифов будет зависеть от возможностей по замещению официальных поставок запчастей каналами параллельного импорта, однако высокая конкуренция в сегменте ОСАГО будет сдерживать рост цен, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Он ожидает дальнейшего изменения тарифного коридора со стороны регулятора примерно в тех же масштабах, что в январе 2022-го. Тогда ЦБ расширил границы тарифов для легковых авто физлиц на 10% в обе стороны, для общественного транспорта — на 4,9%, а для других ТС, включая такси, — на 30%.