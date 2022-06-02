Детальный просчет: полисы ОСАГО подорожали впервые за три года

Стоимость полисов ОСАГО для легковых авто в мае составила 5800 рублей, это на 9% выше показателя января . Основная причина подорожания — рост цен на запчасти, следует из данных маркетплейса «Сравни.ру». Там оценили: в IV квартале 2022-го порядка 80% полисов может быть продано по максимальному тарифу. При этом последние три года средняя цена ОСАГО оставалась стабильной , отметили в Российском союзе автостраховщиков. Компании подтвердили подорожание полисов обязательной автогражданки на фоне роста цен на запчасти и увеличения убыточности. Необходимо дальнейшее расширение тарифного коридора, уверены игроки рынка . По мнению экспертов, для легковых авто оно может составить порядка 10%.

В погоне за частями

Проблемы с логистикой и запчастями могут привести к значительному подорожанию урегулирования страховых случаев по ОСАГО, что отразится на стоимости полисов для водителей. В мае этого года цена обязательной автогражданки для легковых машин составила 5800 рублей, эта сумма выросла на 9% по сравнению с январем 2022-го , следует из данных «Сравни.ру». Основная причина тому — подорожание запчастей.

Урегулировать убытки по старым полисам, проданным в конце 2021-го и начале 2022-го, страховщикам придется уже по новым расценкам. Чтобы компенсировать расходы, порядка 80% страховок ОСАГО в IV квартале текущего года могут быть проданы по максимальной стоимости в рамках тарифного коридора , рассказал директор по развитию страхового бизнеса «Сравни.ру» Александр Крайник. По его словам, в будущем автовладельцам также будет сложнее получить ремонт по обязательной автогражданке, а выплат с учетом новых цен на детали может не хватать. Такая проблема в ОСАГО была и раньше, однако сейчас она усугубится, сообщил эксперт.

Детальный просчет Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

В Российском союзе автостраховщиков отметили значительный рост размера средней выплаты — к маю 2022-го показатель увеличился на 8,5 тыс. рублей, до 74 806 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такое повышение неизбежно давит на тариф , но финальные данные по ценам на ОСАГО будут подведены по окончании отчетного периода. При этом средняя стоимость полиса оставалась стабильной в течение последних трех лет, сообщили в пресс-службе.

В крупнейших страховых компаниях подтвердили повышение тарифов по обязательной автогражданке. Средняя стоимость полисов для физлиц на легковые авто в мае 2022-го выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля страховок, оформленных по максимальной ставке, составила почти 85% , сообщил старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантия» Павел Яковлев. По его словам, в июне ожидается существенное подорожание запчастей, поэтому избежать роста стоимости ОСАГО практически невозможно.

Средний размер выплаты в мае по стране вырос более чем на 12%. При сохранении границ тарифного коридора будет нарушен баланс сборов и выплат, так как урегулировать убытки нужно будет и по полисам, проданным до повышения цен, отметил Павел Яковлев.

Детальный просчет Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Кроме того, в июне запланировано изменение справочников запчастей, за счет этого в среднем расчет на компенсацию увеличится на 30% . На текущий момент по большинству регионов уже установлена максимальная ставка по полисам для физлиц на легковые машины, и дальнейшее повышение цен невозможно без расширения коридора ЦБ, рассказал руководитель проекта разработки и развития продуктов по автострахованию компании «Абсолют Страхование» Алексей Тюрников. Он добавил: с января по май этого года стоимость таких страховок выросла с 6170 рублей до 6630 рублей. При этом с 20 апреля заработал перестраховочный пул по ОСАГО, в который компании имеют право направлять убыточные договоры. Однако такие полисы должны быть проданы по максимальному тарифу, что также способствует росту размера премий по обязательной автогражданке.

В Банке России не ответили на запрос «Известий», планируется ли в ближайшее время расширять тарифный коридор по ОСАГО.

Под давлением планки

Верхняя планка тарифного коридора, в том числе по легковым авто для физлиц, стала недостаточной для многих регионов , считает Алексей Тюрников из «Абсолют Страхования». По его мнению, если ЦБ предложит расширение этих границ, то оно составит не более 10% .

Рост стоимости полисов ОСАГО в целом по рынку продолжится. При этом вопрос о дальнейшем расширении тарифного коридора тоже скоро станет очень острым, поскольку потенциал предыдущей корректировки уже исчерпан. Он не покроет убытки, с которыми российские страховщики будут сталкиваться до конца года, сообщили в пресс-службе «Росгосстраха».

Так, в феврале-марте текущего года стоимость деталей в среднем выросла на 30–50% , а некоторых комплектующих даже в несколько раз, сообщила старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. При этом она отметила, что выплаты пока производятся по единому справочнику цен запчастей, в котором подорожание еще не учтено . Средний размер выплат может увеличиться на 30%, а премий — на 10–20%, оценила эксперт.

Детальный просчет Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Кроме того, на фоне повышения убыточности и недостаточного уровня тарифов по отдельным категориям водителей количество продаж по максимальной стоимости в рамках разрешенного коридора может вырасти, добавила Татьяна Никитина.