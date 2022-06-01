Тише поедешь: в КоАП хотят включить статью за агрессивное вождение

В КоАП предлагают включить статью за агрессивное вождение. Такой законопроект готовится к внесению главой комитета Госдумы по труду Ярославом Ниловым, документ есть у «Известий». В качестве наказания за умышленную опасную езду предлагается штраф в размере 5 тыс. рублей, а при повторном правонарушении — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишение прав на срок до одного года. Во фракциях к инициативе отнеслись неоднозначно . Эксперты считают, что инициативу можно поддержать, и предлагают внести поправки в ПДД.

Наказать агрессивных

Авторы законопроекта «Об изменениях в КоАП РФ» во главе с председателем комитета по труду и соцполитике, зампредом фракции ЛДПР Ярославом Ниловым предлагают установить административную ответственность за умышленное агрессивное вождение.

«Полагаем, что агрессивное вождение, то есть совершение водителем в течение относительно короткого периода времени совокупности различных противоправных действий, может совершаться только умышленно, то есть при осознании противоправного характера своих действий , предвидении их вредных последствий, желании их наступления либо безразличного к ним отношения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Тише поедешь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как уточняется в документе, такое вождение часто можно увидеть в социальных сетях: «водители дорогих иномарок демонстрируют опасную езду, вседозволенность и наплевательское отношение к участникам дорожного движения, а также к налагаемым на них административным штрафам».

По вине таких водителей совершается до 80% ДТП, утверждают авторы законопроекта. В настоящее время ответственность за умышленное агрессивное вождение не установлена, поэтому предлагается дополнить главу 12 КоАП РФ новой статьей 12.18, предусматривающей административную ответственность «за умышленное опасное (агрессивное) вождение», подчеркивается в пояснительной записке.

Авторы обозначили штраф в размере 5 тыс. рублей, а при повторном нарушении — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишение прав на срок до одного года. Чтобы рассмотрение таких дел было более объективным, законопроектом вводится судебная процедура привлечения виновных к административной ответственности.

— Мы этой проблемой занимаемся более 10 лет, но она остается нерешенной. В правилах ПДД понятие «опасное вождение» существует, но к нему есть вопросы, так как как таковая ответственность за агрессивную езду сегодня не установлена , — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Тише поедешь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По его словам, в РФ необходимо использовать международную практику и ввести такую ответственность. При этом необходимо соблюсти три условия : первое — умысел в действиях водителя, второе — обязательная видеофиксация правонарушения, третье — решение по установлению вины должен принимать только суд.

— Порядка будет больше, чем сейчас, хотя за последнее время ситуация на дорогах улучшилась, — отметил парламентарий.

Нечеткое понятие

Во фракциях отнеслись к предложению депутата по-разному.

— В принципе этот законопроект, думаю, можно было бы поддержать, но я хотел бы понять, что подразумевает автор под агрессивным вождением. Конечно, если водители не считаются с другими участниками движения, совершают опасные маневры, то ужесточение наказания за это лишним не будет , — заявил «Известиям» член фракции КПРФ, депутат Госдумы Николай Арефьев.

По его словам, особенно часто таким небезопасным вождением увлекается молодежь, которая начинает гонять на новых мощных и дорогих машинах, не соблюдая никаких правил.

— Если ничего не помогает и не действует на ситуацию с водителями-лихачами, то нужно, конечно, ужесточать наказание. Но, п о моему мнению, самым эффективным наказанием для них были бы исправительные работы, чтобы они убирали улицы, чистили снег или мусор. Это на нашу элитную молодежь будет действовать сильнее, чем лишение прав , — заявил «Известиям» зампред первый фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

В «Единой России» и «Новых людях» законопроект готовы изучить, как только он поступит в Госдуму.

Тише поедешь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов считает инициативу правильной, но одних поправок в КоАП, по его мнению, мало.

— Считаю, что как наказание предложенная мера вполне разумна. Но дело в том, что само понятие «опасное вождение» прописано в Правилах дорожного движения, а в КоАП только наказание. Так вот, сама формулировка такого вождения сегодня неприменима к реальной жизни. По ней любой водитель может стать виновным, если он за одну поездку пересек дважды сплошную, но при этом это не будет агрессивным вождением , — пояснил он «Известиям».

По его словам, то, что сегодня юридически считается опасным, может быть не опасным в реальных обстоятельствах, а настоящее агрессивное вождение юридически никак не наказывается.

В настоящее время в ПДД существует запрет на опасное вождение. Под ним понимается неоднократное совершение одного или нескольких действий по невыполнению требований уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом движения, при перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, а также несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, резкое торможение, за исключением экстремальных ситуаций, препятствование обгону, если это создает угрозу аварийной ситуации.

Тише поедешь Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В настоящий момент отдельный штраф за опасное вождение не введен. До его установления будут применяться штрафы по КоАП РФ: статья 12.14 — предупреждение или штраф 500 рублей за нарушение правил маневрирования. А также статья 12.15 — штраф 1,5 тыс. рублей за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.

С января этого года в России введена уголовная ответственность за неоднократное агрессивное вождение. Ответственность по ней наступит, если водитель, которого уже лишали прав за такие нарушения, снова превысит скорость более чем на 60 км/ч или выедет на встречную полосу. При этом он избежит наказания, если предыдущие случаи зафиксированы автоматической дорожной камерой.