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Пешком безопаснее: у водителей-рецидивистов хотят конфисковать автомобили

За какие нарушения россияне рискуют заплатить шестизначные суммы и остаться без машины
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов
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На рассмотрение в Госдуму внесли два законопроекта, предусматривающие ужесточение ответственности за нарушения ПДД: от введения штрафа в размере 300 тыс. рублей до конфискации автомобилей. Инициативу об изъятии машин эксперты и правозащитники считают спорной и «сырой». Кому из нарушителей придется платить больше, а кто рискует остаться без автомобиля, разбирались «Известия».

Новые штрафы

Автомобилистам, которые были лишены прав за нарушения ПДД, а затем дважды попались на управлении автомобилем без водительского удостоверения, грозит штраф в размере 50–100 тыс. рублей. Поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), внесенные на рассмотрение парламента, помимо штрафа подразумевают обязательные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот часов. Согласно тексту документа, такие меры будут грозить автомобилистам, если их «действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

пешком безопаснее
ГИБДД ТНРЭР межрайонный отдел ГИБДД технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

За повторное управление транспортным средством (ТС), водителем, лишенным прав, санкции в настоящий момент значительно мягче. Согласно ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, нарушитель получает штраф в размере 30 тыс. рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов. Существующие нормы не учитывают ситуации, когда лишенный прав автомобилист постоянно управляет машиной, считают авторы законопроекта.

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— В настоящее время по таким деяниям вообще отсутствует признак повторности. При этом многократные нарушения и публичное демонстративное неуважение к закону и пренебрежение ценностью жизни и безопасности граждан сегодня влечет одну и ту же ответственность, — отметила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.

Еще и судимость

Помимо административного наказания, «лишенцам», которые неоднократно сядут за руль без прав, будет грозить и уголовное преследование. Согласно другому законопроекту, также внесенному в Госдуму, в Уголовном кодексе (УК РФ) появится новая статья — 264.3 «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Если водитель, лишенный прав и уже получивший административное наказание за езду без них, снова сядет за руль, — ему будет грозить штраф в размере 150–200 тыс. рублей, до 360 часов обязательных работ, принудительные работы на срок до года либо лишение свободы на срок до года.

пешком безопаснее
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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А если окажется, что нарушитель уже имеет судимость по аналогичной статье, то суд сможет оштрафовать его на 200–300 тыс. рублей, приговорить к обязательным работам на срок до 480 часов, принудительным работам на срок до двух лет либо лишить свободы на те же два года. Авторы документа объясняют, что ответственность нужно ужесточить из-за того, показатели аварийности по вине таких водителей растут на протяжении последних пяти лет.

«В 2021 году в суды поступило 102 124 дел по факту управления транспортными средствами лицами, лишенными права управления. В 2020 году зафиксирован существенный рост таких правонарушений: судами было рассмотрено более 91 тыс. дел, что на 25% превысило показатели 2019 года, когда было рассмотрено около 72 тыс. подобных дел», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Конфискация как крайняя мера

Для злостных нарушителей, которые неоднократно садятся за руль без прав, в том числе в нетрезвом виде, авторы поправок предлагают предусмотреть возможность конфискации автомобилей.

пешком безопаснее
Эвакуация автомобиля на штрафстоянку
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Для этого действие ст. 104.1 УК РФ «Конфискация имущества» хотят распространить на ст. 264.1, 264. 2 и будущую ст. 264.3 УК РФ. Согласно тексту законопроекта, конфисковать можно будет только «транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное им при совершении преступления». В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что такая санкция предусматривается в качестве дополнительной меры на основании обвинительного приговора.

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— Речь идет о ситуациях, когда лицо умышленно, осознанно садится за руль автомобиля, уже будучи неоднократно наказанным, понимая, что не имеет законных оснований для управления транспортным средством, пренебрегая правилами безопасности и судебными запретами, — подчеркивает один из авторов поправок Ирина Яровая.

Спорные предложения

Опрошенные «Известиями» эксперты признают, что проблема «лишенцев», которые неоднократно садятся за руль уже без прав, существует. Однако предложенные депутатами законодательные пути ее решения они считают спорными. Больше всего нареканий у них вызывает возможность конфискации машин у таких автомобилистов.

— Законопроект предусматривает возможность конфискации автомобиля только у собственника. А как быть, если машина, к примеру, куплена в браке и по закону принадлежит обоим супругам на праве совместной собственности? — задается вопросом адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

По его мнению, водители, которые были лишены прав, но, несмотря на это, всё равно сели за руль, окажутся в неравных условиях в зависимости от того, чьей машиной они управляют.

пешком безопаснее
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Получается, что в такой ситуации остаться без автомобиля рискуют только те, кто в нарушение закона будет управлять собственной машиной. Тем, кто будет задержан за рулем каршеринга, арендованного автомобиля или машины, принадлежащей другому собственнику, в том числе юридическому лицу, такая мера не грозит. Это выглядит, мягко говоря, несправедливо, — заявил в беседе с «Известиями» Радько.

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С ним согласен и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, законопроект нуждается в более четких формулировках, касающихся вопросов конфискации машин.

— Думаю, что в таком виде этот документ, несмотря на положительное заключение правительства и Верховного суда, одобрен не будет. Скорее всего, ко второму чтению будут подготовлены поправки с уточняющими формулировками, особенно в вопросах использования водителями прокатных автомобилей и машин каршеринга, — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

«Эта мера там фактически не работает»

Попытки введения конфискации машин за нарушения ПДД в соседних странах фактически провалились, напомнил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. По его словам, несколько лет назад в Белоруссии такую меру ввели для нетрезвых водителей-рецидивистов.

— Однако эта мера там фактически не работает, поскольку автовладельцы просто стали переписывать машины на родственников и друзей. Скорее всего, также будут поступать и водители в нашей стране, если поправки о конфискации машины вступят в силу, — полагает правозащитник.

пешком безопаснее
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам Похмелкина, проблема с автомобилистами, которые управляют машиной, будучи лишенными прав, во многом связана с длительными сроками изъятия водительских удостоверений. Люди просто не выдерживают 2–3 года, в течение которых им нельзя управлять машиной.

— Когда только появился действующий КоАП, сроки лишения были меньше: 3–6 месяцев, максимум год. Соответственно случаев, когда «лишенцы» садились руль, было меньше. После того как законодательство стало ужесточаться, а сроки лишения прав увеличиваться, подобные эпизоды стали встречаться всё чаще, — подчеркнул Похмелкин.

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