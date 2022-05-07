За руль после застолья: как не лишиться прав в праздники

Традиционные майские выезды на дачу и на природу, как правило, сопровождаются застольями с алкоголем. В это время сотрудники ГИБДД усиливают контроль за водителями, которые сели за руль в нетрезвом виде. В ряде регионов автоинспекторы уже предупредили автомобилистов о проведении таких спецрейдов. О том, как не рисковать правами во время праздников, — в материале «Известий».

Пить и не пьянеть

Чтобы гарантированно обезопасить себя от подозрений автоинспекторов и возможного лишения прав, опрошенные «Известиями» эксперты советуют водителям вообще не садиться за руль на следующий день после употребления алкоголя. Если же ситуация вынуждает отправиться в поездку, то во время застолья наркологи рекомендуют автомобилистам соблюдать несколько правил.

Чтобы уменьшить воздействие алкоголя на организм, вместе со спиртными напитками следует употреблять побольше жидкости: обычной воды, натуральных соков, морсов, компотов, советует врач психиатр-нарколог Александр Ковтун . Это позволит уменьшить концентрацию этилового спирта в организме и уменьшить степень опьянения, пояснил он.

— Кроме того, определенная часть алкоголя будет выводиться вместе с избытком жидкости естественным образом — с потом и мочой. В итоге организм сможет быстрее расщепить оставшийся этиловый спирт, — рассказал «Известиям» Ковтун.

За руль после застолья Фото: Global Look Press/imago-images/Francesco Perre

Также автомобилистам, которые через какое-то время после застолья планируют сесть за руль, следует особое внимание уделить закускам. Жирная, соленая, пряная пища и копчености усиливают и без того большую нагрузку на органы желудочно-кишечного тракта, вызванную употреблением алкоголя, отметил Ковтун. В этом случае организму потребуется больше времени, чтобы полностью избавиться от этилового спирта.

— В качестве закуски лучше всего выбрать нежирное мясо, сыры, свежие овощи и фрукты. Хороший вариант — картофель и рис: эти продукты работают как абсорбент, впитывая в себя часть алкоголя, не позволяя ему попасть в кровь, — считает Александр Ковтун.

Угадать сложно

В среднем из организма мужчины алкоголь выводится со скоростью 0,1–0,15 промилле в час, рассказал «Известиям» врач нарколог-психиатр центра лечения и реабилитации зависимых «Здравница» Александр Баринов. У женщин этот процесс происходит чуть медленнее — примерно по 0,08–0,1 промилле в час. Он подчеркнул, что это примерные значения: скорость распада этилового спирта у конкретного человека зависит от индивидуальных особенностей его организма.

По словам Баринова, полное выведение алкоголя, содержащегося в бутылке пива объемом 0,5 л, из организма человека нормальной комплекции (70–80 кг) займет не менее 2–2,5 часа. Бокал вина «выветрится» примерно за 3,5–4 часа, а 100 г водки — за 4–5 часов.

— Предсказать с точностью до часа, в течение какого времени этиловый спирт и продукты его распада покинут организм, очень сложно, на этот процесс виляют многие факторы — от веса человека и вида спиртных напитков до общего состояния и наличия у него определенных заболеваний, — заявил «Известиям» Александр Баринов.

За руль после застолья Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

Небольшая часть этанола выводится через кожу и легкие, отметил нарколог. Поэтому ускорить процесс могут физические упражнения, считает он. Также более быстрому процессу вывода алкоголя из организма способствует баня с утра.

— В этом случае основным помощником выступает обильное потоотделение и естественное выведение части алкоголя через кожу. Улучшение кровообращения и ускорение процесса распада этилового спирта происходят и во время приема контрастного душа, — рассказал «Известиям» Баринов.

Дуньте-плюньте

Надежным способом обезопасить себя от возможных вопросов со стороны автоинспекторов наркологи называют самостоятельную проверку на обычном алкотестере. Эти устройства продаются во многих магазинах бытовой электроники и на интернет-площадках. Несмотря на то что они не являются сертифицированными приборами измерения, для самоконтроля они вполне подойдут, уверены эксперты.

Нетрезвым считается водитель, у которого в литре выдыхаемого воздуха содержится более 0,16 мг этилового спирта, напомнил Александр Ковтун. Если бытовой алкотестер выдаст этот показатель, с поездкой стоит повременить, считает он. Поскольку прибор не проходил сертификацию как средство измерения, точность его измерений будет ниже, чем у аппаратуры, которую используют сотрудники ГИБДД, отметил он.

Помимо привычных алкометров, которые показывают содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, существуют и иммунохроматографические тесты, которые определяют спирт в слюне, уточнил Ковтун. Такие тест-полоски не дают конкретных цифр, а лишь показывают наличие или отсутствие алкоголя в организме человека. Для самостоятельного контроля трезвости это неплохой вариант, считает нарколог. Тем более что стоят они заметно дешевле алкотестеров.

За руль после застолья Фото: Global Look Press

«А поутру они проснулись»

Характерный запах перегара и головная боль — следствие воздействия на организм ацетальдегида и других продуктов распада этилового спирта. С юридической точки зрения водитель может садиться за руль — алкоголя в его организме уже нет. Однако делать это наркологи категорически не советуют. По их мнению, в ряде случаев состояние похмелья даже опаснее, чем легкая или средняя степень опьянения.

Недомогание, как физическое, так и психологическое, замедленная реакция, раздражительность, усталость, головокружение и другие симптомы могут сохраняться от восьми часов до суток, утверждает нарколог-психиатр центра «Здравница» Александр Баринов. По его словам, тошнота, головная боль, повышенная чувствительность к свету и ряд неприятных эффектов от похмелья резко снижают бдительность водителя и увеличивают риск совершения им ДТП.

— У водителя, который страдает такими симптомами, возникают трудности с концентрацией внимания, быстротой реакции, правильной оценкой ситуации на дороге. Это, как правило, влечет за собой тяжелые последствия, — подчеркнул он.

По его словам, некоторые водители пытаются избавиться от похмелья, употребляя различные тонизирующие и энергетические напитки. Они действительно несколько притупляют головную боль, устраняют сухость во рту и общую слабость.

— В итоге автомобилист полагает, что уже может ехать. Но это ощущение обманчиво. Как показывает практика, заметного улучшения в состоянии водителя после употребления «энергетиков» не происходит: координация движений и реакция на визуальные раздражители не улучшаются, — заявил он в беседе с «Известиями».

По его словам, быстрее избавиться от состояния похмелья поможет прежде всего обильное питье. Из напитков нарколог рекомендует воду с лимоном, соки и морсы, которые не только утолят жажду и восполнят потерю организмом жидкости, но и насытят его витамином С, способствующим выведению продуктов распада этилового спирта. Восстановить силы помогут также витамины В12, В6, В1, которые продаются в аптеке.

За руль после застолья Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Маскировка не поможет

Некоторые автомобилисты пытаются обмануть автоинспекторов, принимая таблетки «антиполицая», жуя жвачку или закусывая пряностями вроде лаврового листа или мускатного ореха. Эти и другие народные средства лишь маскируют запах алкоголя, однако сам этиловый спирт из организма они не убирают, отметил нарколог-психиатр Александр Ковтун.

— Алкотестер реагирует не на запах, а на этанол. Нос гаишника таким способом, возможно, обмануть и получится, а вот алкометр — точно нет, — уверен эксперт.

Смотрите, что подписываете!

Правила и порядок проверки на алкоголь четко прописаны в законодательстве, напоминают юристы. Инспектор не вправе просто взять и предложить водителю «подышать в трубочку», подчеркивает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Основаниями для такой проверки могут быть только вторичные признаки опьянения, указанные в постановлении правительства № 475 от 26.06.2008 года и приказе МВД № 664 от 23.08.2017 года.

Таковыми являются запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение, не соответствующее обстановке, отмечает правозащитник.

— Если есть хоть один из этих признаков, то инспектор ГИБДД обязан составить протокол об отстранении водителя от управления автомобилем, обязательно указав основание — тот самый признак опьянения. Этот документ оформляется в присутствии двух понятых или под видеозапись, — подчеркнул Радько.

За руль после застолья Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев

Только после этого автоинспектор имеет право предложить пройти освидетельствование на месте с использованием алкотестера (также с понятыми или под видеозапись), отметил адвокат. По требованию водителя сотрудник ГИБДД обязан предоставить ему свидетельство о поверке на данный прибор.

— В этом документе должен быть указан серийный номер устройства, на которое он выдан, а также срок действия данного свидетельства. Нелишним будет сверить эти данные, — советует Радько.

По результатам проверки составляется акт освидетельствования, с результатами которого водитель вправе не согласиться или вообще отказаться от контроля трезвости на месте, потребовав сразу отвезти его к наркологам, отмечает юрист. В этом случае автоинспектор должен оформить постановление о направлении автомобилиста на медицинское освидетельствование.