Есть контракт: в РФ планируют поставлять вина из Китая и Индии
Импортеры вина запускают продажи напитков из Китая, Индии и Турции — компании страхуют риски на случай возможных проблем с поставками из ЕС. Об этом «Известиям» рассказали представители двух крупнейших дистрибьюторов отрасли — Ladoga и Luding. Ранее в РФ не было продукции перечисленных восточных регионов, так как эти территории никогда не ассоциировались у покупателей с вином. Также поставщики активно расширяют ассортимент российских вин. За счет возросшего качества спрос на них повышается, указали дистрибьюторы.
Восточные мотивы
Импортеры вина начали расширять географию закупок. Как рассказал «Известиям» директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков, ассортимент поставщика в последние месяцы увеличился за счет подписания новых контрактов с компаниями из СНГ и ближнего зарубежья.
— Далее товарная матрица продолжит расти в объеме. Это будет происходить благодаря активному поиску новых партнеров, в том числе за счет пула дружественных стран — Китая, Бразилии и Индии, — добавил он. — Подавляющее большинство нынешних зарубежных поставщиков готовы продолжать отгрузки и дальше хотят работать с Россией.
Тем не менее диверсификация портфеля позволит компании снизить возможные риски на случай сложностей с ввозом иностранной продукции, добавили в дистрибьюторе. В марте ЕС ограничил поставку напитков дороже €300 за бутылку, но этот запрет касается небольшого объема продукции. В основном это редкие вина и шампанское.
Luding group тоже ведет переговоры с производителями вина из Китая, а также из Турции; в ближайшее время дистрибьютор может принять решение об их поставках в РФ, сказал «Известиям» директор компании по маркетингу Андрей Ушаков. Все участники рынка стараются найти интересные вина по хорошей цене, поэтому бизнес рассматривает эти регионы — там выше вероятность найти что-то бюджетное, добавил он. Кроме того, поставщик увеличивает долю отечественных напитков.
— Мы совершенствуем свой ассортимент с учетом трендов, — сказал Андрей Ушаков. — Уже отмечаем значительные успехи российских виноделен по всем направлениям: в качестве напитков, в маркетинге, в стабильности поставок и логистике. В ассортиментном портфеле Luding представлены крупные российские производители вин из Крыма и Кубани. Мы и раньше активно развивали российские вина в нашем портфеле, а теперь в условиях растущего спроса на них будет сделан сильный акцент, привлечены новые поставщики.
Также импортер фиксируют интерес потребителей к напиткам из Грузии и Армении. Растущий тренд на эту категорию сложился последние годы, а сейчас он будет только усиливаться, заметил представитель компании.
По данным ФТС за четыре месяца 2022 года, импорт винодельческой продукции из Китая незначителен, а из Индии ее не ввозят, сказали «Известиям» в Минсельхозе.
Вопрос спроса
В Ladoga не готовы сказать, когда в РФ стартуют продажи вин из Поднебесной и Индии, — поставщики еще не ввозили их напрямую.
Дмитрий Исаченков подчеркнул: пока у дистрибьютора сохраняются логистические трудности, но импорт продукции продолжается. Он добавил, что у поставщика уже выросла финансовая нагрузка — только на росте стоимости при доставке из Прибалтики до Санкт-Петербурга каждая бутылка дорожает на 10 центов. У поставщика есть склады временного хранения продукции, которая еще проходит таможенное оформление, сказал эксперт. Это помогает импортеру решить часть логистических задач: например, растаможивать товар по мере необходимости, а не в момент пересечения границы. Поэтому компания может выбрать более выгодный для себя момент, например, нужную конъюнктуру валютного рынка.
— Так мы можем снижать удорожание логистики и эффективно управлять себестоимостью продукции, — добавил Дмитрий Исаченков.
«Известия» запросили крупнейшие розничные сети. В одной из них изданию сказали, что сдержанно относятся к перспективам поставок вина из Китая и Индии. Отечественные покупатели предпочитают продукцию традиционных винодельческих регионов, в том числе из России, отметил собеседник «Известий».
В торговой сети «Верный» готовы рассмотреть предложения по напиткам из Китая, Индии и других стран, если эта продукция будет хорошего качества, сказали в компании. Там добавили: например, в ближайшем будущем ритейлер будет продавать тайский виски и бурбон. Наибольшей популярностью сейчас у покупателей пользуются российские, испанские, грузинские, абхазские, итальянские и французские вина, заметили в сети.
Пока в фокусе внимания покупателей находятся вина европейских стран — Франции, Италии и других, подтвердили «Известиям» в «Азбуке Вкуса». Но сейчас многие ритейлеры ищут различные пути решения вопроса импорта алкоголя, добавили там.
Основной объем продаж вина в рознице (около 85%) приходится на вина до 600 рублей за бутылку, отметил в беседе с «Известиями» вице-президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев. Поэтому спрос на новые вина из Китая, Индии, Турции будет зависеть от стоимости напитков, отметил он. Если ценник на продукцию составит, к примеру, 400 рублей, то люди захотят его как минимум попробовать, пояснил эксперт.