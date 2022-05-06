Есть контракт: в РФ планируют поставлять вина из Китая и Индии

Импортеры вина запускают продажи напитков из Китая, Индии и Турции — компании страхуют риски на случай возможных проблем с поставками из ЕС. Об этом «Известиям» рассказали представители двух крупнейших дистрибьюторов отрасли — Ladoga и Luding. Ранее в РФ не было продукции перечисленных восточных регионов, так как эти территории никогда не ассоциировались у покупателей с вином. Также поставщики активно расширяют ассортимент российских вин. За счет возросшего качества спрос на них повышается, указали дистрибьюторы.

Восточные мотивы

Импортеры вина начали расширять географию закупок . Как рассказал «Известиям» директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков, ассортимент поставщика в последние месяцы увеличился за счет подписания новых контрактов с компаниями из СНГ и ближнего зарубежья .

— Далее товарная матрица продолжит расти в объеме. Это будет происходить благодаря активному поиску новых партнеров, в том числе за счет пула дружественных стран — Китая, Бразилии и Индии , — добавил он. — Подавляющее большинство нынешних зарубежных поставщиков готовы продолжать отгрузки и дальше хотят работать с Россией .

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Тем не менее диверсификация портфеля позволит компании снизить возможные риски на случай сложностей с ввозом иностранной продукции , добавили в дистрибьюторе. В марте ЕС ограничил поставку напитков дороже €300 за бутылку, но этот запрет касается небольшого объема продукции. В основном это редкие вина и шампанское.

Luding group тоже ведет переговоры с производителями вина из Китая, а также из Турции ; в ближайшее время дистрибьютор может принять решение об их поставках в РФ, сказал «Известиям» директор компании по маркетингу Андрей Ушаков. Все участники рынка стараются найти интересные вина по хорошей цене, поэтому бизнес рассматривает эти регионы — там выше вероятность найти что-то бюджетное, добавил он. Кроме того, поставщик увеличивает долю отечественных напитков .

— Мы совершенствуем свой ассортимент с учетом трендов, — сказал Андрей Ушаков. — Уже отмечаем значительные успехи российских виноделен по всем направлениям: в качестве напитков, в маркетинге, в стабильности поставок и логистике . В ассортиментном портфеле Luding представлены крупные российские производители вин из Крыма и Кубани. Мы и раньше активно развивали российские вина в нашем портфеле, а теперь в условиях растущего спроса на них будет сделан сильный акцент, привлечены новые поставщики.

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Также импортер фиксируют интерес потребителей к напиткам из Грузии и Армении. Растущий тренд на эту категорию сложился последние годы, а сейчас он будет только усиливаться, заметил представитель компании.

По данным ФТС за четыре месяца 2022 года, импорт винодельческой продукции из Китая незначителен, а из Индии ее не ввозят, сказали «Известиям» в Минсельхозе.

Вопрос спроса

В Ladoga не готовы сказать, когда в РФ стартуют продажи вин из Поднебесной и Индии, — поставщики еще не ввозили их напрямую.

Дмитрий Исаченков подчеркнул: пока у дистрибьютора сохраняются логистические трудности, но импорт продукции продолжается . Он добавил, что у поставщика уже выросла финансовая нагрузка — только на росте стоимости при доставке из Прибалтики до Санкт-Петербурга каждая бутылка дорожает на 10 центов. У поставщика есть склады временного хранения продукции, которая еще проходит таможенное оформление, сказал эксперт. Это помогает импортеру решить часть логистических задач: например, растаможивать товар по мере необходимости, а не в момент пересечения границы. Поэтому компания может выбрать более выгодный для себя момент, например, нужную конъюнктуру валютного рынка.

Есть контракт Фото: Global Look Press/Yang Zhisen

— Так мы можем снижать удорожание логистики и эффективно управлять себестоимостью продукции, — добавил Дмитрий Исаченков.

«Известия» запросили крупнейшие розничные сети. В одной из них изданию сказали, что сдержанно относятся к перспективам поставок вина из Китая и Индии. Отечественные покупатели предпочитают продукцию традиционных винодельческих регионов, в том числе из России , отметил собеседник «Известий».

В торговой сети «Верный» готовы рассмотреть предложения по напиткам из Китая, Индии и других стран, если эта продукция будет хорошего качества , сказали в компании. Там добавили: например, в ближайшем будущем ритейлер будет продавать тайский виски и бурбон. Наибольшей популярностью сейчас у покупателей пользуются российские, испанские, грузинские, абхазские, итальянские и французские вина, заметили в сети.

Пока в фокусе внимания покупателей находятся вина европейских стран — Франции, Италии и других, подтвердили «Известиям» в «Азбуке Вкуса». Но сейчас многие ритейлеры ищут различные пути решения вопроса импорта алкоголя, добавили там.

Основной объем продаж вина в рознице (около 85%) приходится на вина до 600 рублей за бутылку, отметил в беседе с «Известиями» вице-президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев. Поэтому спрос на новые вина из Китая, Индии, Турции будет зависеть от стоимости напитков, отметил он. Если ценник на продукцию составит, к примеру, 400 рублей, то люди захотят его как минимум попробовать, пояснил эксперт.