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Марочно не придумаешь: Минпромторг предложил точечный подход для параллельного импорта

Ввоз каких брендов в страну допустят без разрешения правообладателей
Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Марочно не придумаешь: Минпромторг предложил точечный подход для параллельного импорта
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2022-04-10 15:11:17
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Власти определились с критериями параллельного импорта. Минпромторг предлагает ввозить в страну без разрешения правообладателей только продукцию брендов, которые прекратили или приостановили работу в РФ, а не любые товары. Сейчас ведомство формирует список таких марок. В него могут попасть производители одежды, обуви и других вещей. Об этом «Известиям» рассказали в Минпромторге. Предложенный министерством точечный подход выглядит взвешенно, оценили эксперты. По их словам, с разрешением параллельного импорта часть товаров может подорожать на 10–15%. Впрочем, вероятно, другие, напротив, упадут в цене, полагают специалисты.

Список нужных брендов

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Минпромторг намерен легализовать параллельный импорт только для тех марок, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в России, рассказали «Известиям» в ведомстве. Там уточнили, что министерство готовит итоговый список брендов легкой промышленности и других отраслей потребительского рынка. Параллельный импорт — это ввоз продукции без разрешения правообладателя бренда. Сейчас они либо сами продают продукцию, либо через эксклюзивного поставщика. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальной продукции через альтернативные каналы, подчеркнули в министерстве.

Например, люксовые товары сейчас продают в РФ через эксклюзивных дистрибьютеров, которые базируются в странах ЕАЭС, напомнили в Минпромторге. В ведомстве считают, что любая первая продажа таких товаров в мире (в любой стране) должна давать возможность легально реализовывать их и в России. Такой принцип действует и в некоторых других странах, например в Японии, добавили в министерстве.

Марочно не придумаешь
Минпромторг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Государство, реализуя данную меру, преследует цели поддержки российских производителей и обеспечения стабильного развития российской экономики, — сказали в министерстве.

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Источник в ведомстве сказал «Известиям», что сейчас идет активное обсуждение того, как именно будет выглядеть окончательный список брендов. По словам собеседника издания, возможно, эксперты сформируют точечный перечень торговых марок, в который попадут не все бренды, которые поставили на паузу работу в России.

В марте около 200 компаний заявили о приостановке функционирования в РФ. В их числе Nike, Adidas, Lego, Samsung, IKEA, Apple, Chanel, BMW. По подсчетам консалтинговой компании Knight Frank, только в ритейле около 160 брендов взяли паузу.

Глава правительства Михаил Мишустин 29 марта подписал постановление, которое отменяет ответственность за параллельный импорт. Она предполагала до 5 млн рублей штрафа плюс уничтожение товара, проданного без одобрения владельца знака.

Точно и рационально

Власти нацелены на взвешенный подход в отношении легализации параллельного импорта, предлагая точечные решения по конкретным товарам, прокомментировал решение Минпромторга исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев.

— Такой подход позволяет сбалансировать интересы потребителей и производителей, работающих у нас в стране, — отметил он в беседе с «Известиями». — Но параллельные импортеры столкнутся с такими же проблемами, с которыми сталкиваются сейчас обычные: разрушенная логистика в мире и невозможность довезти товар до страны, а также покупка товара за валюту, которая подорожала. Но пока сложно сказать, будут ли товары, ввезенные в РФ по параллельному импорту, дороже или дешевле. Практика прежних лет показала: может быть и так, и так.

Из-за удлинения логистических цепочек возможен рост цен на определенные товары на 5–15%, при этом стоимость ряда позиций, вероятно, наоборот, упадет, сказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Оба сценария могут реализоваться и одновременно, уточнил он.

Имеет смысл не применять радикальный подход к тем брендам, которые, заявив о приостановке работы, выполняют все свои обязательства: сохранили зарплату сотрудникам, оплачивают аренду, работают с претензиями потребителей, — подчеркнул эксперт. — Им необходимо дать возможность возобновить деятельность, не включая в параллельный импорт.

Марочно не придумаешь
ТЦ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Хотя, как разделять компании на тех, которые ушли из страны, и тех, кто приостановил работу, пока неясно. Например, бренды электроники и бытовой техники прекратили отгрузки, сказал «Известиям» источник в «М.Видео». Apple, Samsung, LG и другие марки не продают товар, добавил он. При этом лишь часть компаний официально подтвердила остановку экспорта. Плюс некоторые бренды одежды, которые приостановили развитие, пока продаются в интернете. В Wildberries «Известиям» отметили, что часть марок всё еще отгружает товар по действующим контрактам, некоторые бренды распродают из старых закупок.

Если говорить о ритейлерах, почти никто не объявил об окончательном уходе, напомнил «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Но к ушедшим всё же можно отнести тех, кто заявил о приостановке работы, закрыл магазины, а также отказался от поставок товаров и прекратил обслуживать потребителей, уверен эксперт. К таким компаниям можно отнести 45 брендов, включая Adidas, Apple, Mango, IKEA, Nike, Zara и другие, сказал Олег Павлов.

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