Предупреждение и наказание: в ГИБДД решили не мелочиться

Сотрудники Госавтоинспекции не будут выписывать штрафы за незначительные проступки, а сконцентрируются на выявлении грубых нарушений ПДД. В каком случае автомобилисты смогут отделаться предупреждением, а когда будут наказаны по всей строгости — разбирались «Известия».

Оштрафовать нельзя предупредить

Сотрудники Госавтоинспекции не станут привлекать к ответственности водителей за малозначительные нарушения ПДД, а будут уделять больше внимания правонарушениям, которые непосредственно приводят к авариям. В частности, управлению транспортным средством в нетрезвом виде, сообщает ГУОБДД МВД России.

«Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий», — рассказали представители ведомства.

Предупреждение и наказание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В ГУОБДД МВД РФ отмечают, что ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны малозначительными такие нарушения, как управление транспортным средством в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ), а также невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ). Соответствующие указания уже разосланы в регионы. Получение таких рекомендаций подтвердил источник «Известий» в одном из региональных подразделений Госавтоинспекции.

Когда инспектор не обязан выписывать штраф

Инспектор ДПС вправе выносить предупреждение только в том случае, если такой вид наказания за конкретное правонарушение прописан в КоАП, отмечает вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин.

— Если санкция в виде предупреждения не предусмотрена за конкретное нарушение ПДД, сотрудник ГИБДД при всем желании не сможет таким образом наказать нарушителя. В этом случае он по закону обязан выписать штраф , — отметил Шапарин. В КоАП не так много статей, предусматривающих предупреждение в качестве наказания, добавил он.

Согласно действующему законодательству, автоинспектор вправе вынести предупреждение автомобилисту за грязный или нечитаемый номер (ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ), за забытое дома водительское удостоверение и документы на автомобиль (ч. 2 и ч. 3 ст. 12.3 КоАП РФ), а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями вроде неработающего стеклоомывателя или отсутствующих брызговиков (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).

Предупреждение и наказание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Также инспектор ДПС может ограничиться предупреждением, если водитель не включил перед началом маневра указатель поворота или перед маневром заблаговременно не занял соответствующую крайнюю полосу проезжей части дороги, за исключением случаев нарушения требований знаков или разметки дороги (ч. 1 и ч. 1.1 ст. 12.14 КоАП РФ).

Предупреждения могут получить и автомобилисты, не пропустившие отъезжающий от остановки автобус (ч. 1 ст. 12.17 КоАП РФ), нарушившие правила пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки, а также правила перевозки грузов или буксировки (ст. 12.20 и ст. 12.21 КоАП РФ).

«Предупреждение — это такое же наказание»

Наказание в виде предупреждения предусмотрено также для инструктора, обучающего вождению, за нарушения правил учебной езды (ст. 12.22 КоАП РФ), для пешеходов или пассажиров, нарушивших ПДД (например, за переход улицы в неположенном месте или на красный свет, а также за непристегнутый ремень безопасности у пассажира) — ч. 1 ст. 12.29 КоАП.

Предупреждение и наказание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Предупреждение — это такое же наказание, и оно должно быть оформлено надлежащим образом, отметил экс-глава ГАИ-ГИБДД РФ (1990–2002 годы) Владимир Федоров. Согласно ч. 1 ст. 3.4 КоАП РФ, предупреждение выносится в письменной форме.

— Инспектор не может просто сказать: «Я вас предупредил!» Он должен вынести постановление об административном правонарушении и вручить копию нарушителю, — подчеркнул Федоров.

С учетом малозначительности

Законодательство позволяет автоинспекторам вообще не наказывать нарушителей, если они посчитают проступок малозначительным, говорит адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Такое право им дает ст. 2.9 КоАП РФ («Возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения»). В этом случае сотрудник ГИБДД может ограничиться устным замечанием, отмечает юрист.

По словам Радько, инспектор ГИБДД с учетом всех обстоятельств конкретного правонарушения может посчитать малозначительным практически любое нарушение ПДД.

Предупреждение и наказание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Даже такое серьезное нарушение, как выезд на встречную полосу, теоретически может быть признано малозначительным, если водитель совершил его на какой-нибудь глухой дороге и в момент правонарушения на ней не было других транспортных средств, — полагает эксперт.

Он считает, что позиция ГУОБДД фактически узаконивает существующую практику, при которой автоинспекторы просто стараются не обращать внимание на мелкие правонарушения.

— Я давно не слышал, чтобы кого-то оштрафовали за невключенный подворотник или поданный в нарушение ПДД сигнал клаксоном, — отметил Радько.

Что еще смягчили

Ранее стало известно, что правительство по инициативе МВД и Минэкономразвития продлило на три года действие водительских удостоверений, срок которых истекает в течение ближайших двух лет.

«Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.

Предупреждение и наказание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По данным МВД, продление срока действия прав коснется около 5 млн российских автомобилистов и избавит их от необходимости в ближайшее время обращаться в регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД для их замены.