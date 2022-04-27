Трезвое решение: как российская Госавтоинспекция борется с пьянством за рулём и кто ей помогает

В 2021 году в России произошло 15,7 тыс. ДТП с участием водителей в состоянии опьянения и водителей, отказавшихся от процедуры медицинского освидетельствования. В них погибли 3866 человек и еще 20 796 получили травмы. Трагическая статистика. И тем не менее позитивная динамика, демонстрирующая тенденцию к устойчивому снижению аварийности на протяжении уже порядка шести лет. В частности, если сравнить с показателями 2020 года, то в результате принимаемых Госавтоинспекцией профилактических мер по итогам 2021 года количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения сократилось на 14,7%, число погибших и раненных в них людей на 12,3% и 15,7% соответственно. За этими цифрами не только чьи-то спасенные судьбы, но и предотвращенный удар по национальной безопасности страны. Ведь гибель и травматизм на дорогах наносят немалый ущерб экономике и демографии государства.

Однако, несмотря на стабильное снижение всех показателей аварийности по данному виду ДТП, пока каждая девятая авария на российских дорогах происходит с участием водителей в состоянии опьянения. Это серьезная проблема, для решения которой требуются вся мощь государственной машины и участие каждого из нас.

Закон и порядок

Пожалуй, стоит ещп раз напомнить о том, что бытовое представление о состоянии алкогольного опьянения отличается от того, которым оперирует закон. По закону максимальное остаточное количество алкоголя не может превышать 0,16 мг на 1 л воздуха, выдыхаемого водителем. И вот эти 0,16 мг никак не означают, что можно выпить немного пива или вина. Никакая доза алкоголя в них не укладывается. Это значение, которое всего лишь позволяет нивелировать погрешность показаний прибора. Водитель должен быть абсолютно трезв. Законодательная база РФ четко регламентирует запрет на управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Методы и сам порядок прохождения медицинского освидетельствования совершенствуются в сторону максимальной объективности. А нормы административной и уголовной ответственности в отношении нетрезвых водителей на протяжении уже нескольких лет пересматриваются в сторону усиления.

Сейчас за управление ТС впервые в нетрезвом виде грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от 18 до 24 месяцев. Кроме того, увеличен срок давности привлечения к ответственности, а повторный отказ от медосвидетельствования или повторное нарушение влекут за собой уголовное преследование. Это результативная, но не единственная мера профилактики.

Не на страх, а на совесть

Ужесточение ответственности за вождение в нетрезвом виде дает положительный результат, но полностью проблему пьяных водителей не решает, считает член общественного совета ГУ МВД России по городу Москве Петр Шкуматов.

— С пьяными водителями можно и нужно бороться. В том числе и силой закона — штрафами, уголовными делами... Принцип неотвратимости наказания — действенное средство против нарушителей на дорогах. Но куда важнее в перспективе воспитательная, пропагандистская и профилактическая работа. И она активно ведется.

В 2021 году сотрудниками региональных подразделений Госавтоинспекции организовано и проведено свыше 54,6 тыс. профилактических мероприятий, в ходе которых выявлено более 58,8 тыс. водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция задействует самые разные информационные каналы, привлекает авторитет медийных персон, инфлюенсеров. Мгновенного результата здесь быть не может. Но положительные эффект очевиден. Это и цифры подтверждают: у нас 60 млн водителей, а за повторную пьянку привлекаются ежегодно несколько десятков тысяч человек. То есть менее 0,1%. Значит, водители стали более дисциплинированными, ответственными.

Да, формы и методы пропагандисткой работы могут быть разными. Но задача одна. В Госавтоинспекции ее формулируют так: «Надо выработать у водителя стойкий иммунитет к самой мысли о недопустимости сесть за руль в состоянии опьянения. И не потому, что тебя накажут, а потому, что ты можешь погибнуть. Или стать причиной чьей-то гибели. Жизнь человека — это главный приоритет. Мысль вроде бы простая, но вся сложность в том, чтобы ее осознал и прочувствовал каждый».

Перемены в общественном сознании определенно есть. В соцсетях появляется всё больше сообществ, в которых люди привлекают внимание к проблеме езды в пьяном виде. Неравнодушные граждане активно помогают Госавтоинспекции выявлять нетрезвых нарушителей. Благо сейчас существует множество каналов для такого взаимодействия — можно позвонить на горячую линию, обратиться через официальный сайт Госавтоинспекции, специальное мобильное приложение или просто сообщить сотрудникам ближайшего экипажа ДПС. По данным российской Госавтоинспекции, почти три четверти сообщений (72%) поступает именно от граждан. А бывает, граждане сами принимают участие в операциях по задержанию.

К примеру, в марте этого года житель Череповца Виктор Вахлаков помог полицейским поймать нетрезвого водителя. Автоинспекторы заметили автомобиль «Форд Фокус», водитель которого был пьян, и потребовали остановиться. Нарушитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Тогда Виктор Вахлаков заблокировал нарушителю выезд со двора. Водителя «Форда» задержали. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Госавтоинспекции помогают не только отдельные граждане, но и организованные сообщества. На сегодняшний день в регионах страны несколько десятков авто- и мотоклубов оказывают содействие дорожным инспекторам в выявлении пьяных водителей. Есть практика создания общественных патрулей, которые несут дежурство рядом с местами отдыха. Их задача — предупредить сотрудников Госавтоинспекции о том, что из ресторана вышел человек с признаками алкогольного опьянения и сел за руль автомобиля.

Всё больше людей, которые понимают, что жить в обществе и оставаться равнодушными к его проблемам нельзя. То есть можно, конечно. Многие ведь так и живут. Но и погибают многие. Становятся жертвами пьяных водителей, например. А по большому счету нашего безразличия...

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».