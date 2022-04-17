«Экономят минуты, попадают в ДТП»: как ловят нарушителей на каршеринге

Почти 10 тыс. проверенных автомобилей краткосрочной аренды, более 4,5 тыс. нарушений ПДД, допущенных водителями каршеринговых машин, 280 автомобилей, эвакуированных на штрафстоянки. Таковы итоги спецрейда «Каршеринг», который в течение трех дней проводился сотрудниками столичной Госавтоинспекции. С инспекторами ГИБДД Восточного округа в рейде принял участие корреспондент «Известий».

Каршеринг и не только

По данным ГУВД Москвы, с января по март 2022 года количество аварий с участием автомобилей каршеринга уменьшилось на 26%, последствия таких ДТП стали тяжелее, число погибших в них по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось сразу на 67%. Кроме того, с начала года по подозрению в совершении различных преступлений были задержаны 102 водителя таких машин.

Наша первая «точка» — съезд на МКАД в районе Гольяново. Экипаж ДПС занимает позиции и приступает к работе. Взмах жезла, свисток... Первый автомобиль останавливается на обочине.

— Добрый день, инспектор ДПС Восточного округа. Пожалуйста, предъявите ваше водительское удостоверение и ваш аккаунт каршеринга на смартфоне!

Убедившись, что всё в порядке, уже через минуту-другую сотрудник ГИБДД желает автомобилисту счастливого пути и останавливает другую машину, уже не каршеринговую. Погодите, а как же «спецоперация»?

«Проведение рейда не означает, что инспектор должен останавливать и проверять только автомобили краткосрочной аренды. Во время спецоперации их проверке уделяется особое внимание. Но пока машин каршеринга нет, сотрудник полиции может остановить для проверки любое другое транспортное средство», — пояснил врио заместителя командира отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы майор полиции Алексей Самойлов.

В стену на 160 км/ч...

Автоинспекторы уже почти час останавливают и проверяют каждый проезжающий мимо автомобиль каршеринга, но все водители через пару минут уезжают по своим делам. А где же злостные лихачи за рулем таких машин?

«Большинство водителей каршеринга — нормальные и адекватные люди. Вы сами видите: у многих всё в порядке. Но есть и исключения. Слышали, наверное, что на днях водитель арендованной машины на полном ходу врезался в стену? Это произошло на территории Восточного округа, на Аллее Первой Маевки. Два человека погибли на месте ДТП, еще один пострадавший позже скончался в больнице. По данным оператора каршеринга, полученным с системы спутникового слежения, которой оснащен автомобиль, в момент столкновения скорость машины была около 160 км/ч. Вряд ли можно считать водителя, разогнавшегося до такой скорости, адекватным человеком», — отметил Самойлов в беседе с корреспондентом «Известий».

Окончательных результатов судмедэкспертизы погибшего водителя пока еще нет. Однако, по словам Самойлова, есть подозрение, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Штраф за забывчивость

С водителем очередного остановленного автомобиля каршеринга инспектор ДПС общается дольше обычного и в итоге предлагает ему пройти в патрульную машину. Как оказалось, у автомобилиста не оказалось при себе водительского удостоверения.

«Надел весеннюю куртку, а все документы остались в зимней. Права-то у меня есть, просто оставил их дома», — оправдывается водитель.

Автоинспекторы не привыкли «верить на слово», а потому «пробили» автолюбителя по базе данных: водительское удостоверение гражданин действительно получал. Тем не менее избежать наказания за свою рассеянность водителю не удалось. Выписав штраф в размере 500 рублей (ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им»), сотрудники ГИБДД посоветовали забывчивому автомобилисту быть более внимательным.

Группа риска

Очередной автомобиль сервиса краткосрочной аренды вылетает из-за поворота, будто его водитель находится не на городской улице, а на гоночном треке. «Молодежь...», — многозначительно вздыхает автоинспектор, взмахивая жезлом.

За рулем машины юноша, получивший права меньше года назад. Аккаунт каршеринга в порядке, водительское удостоверение при нем, неоплаченных штрафов за ним не числится... Проведя небольшую профилактическую беседу о безопасном вождении, автоинспекторы рекомендуют юному автомобилисту впредь быть аккуратнее на дороге и желают счастливого пути.

По словам полицейских, именно молодежь составляет своеобразную «группу риска». Понимая, что на каршеринге «дорога каждая минута», они пытаются доехать из пункта А в пункт Б как можно быстрее, совершают резкие маневры, увидев моргающий зеленый свет, прибавляют газу, чтобы не стоять на перекрестке, отмечают автоинспекторы.

Предъявите чек

Автоинспекторы отмечают, что одними из самых дисциплинированных являются водители, взявшие в аренду грузовые фургоны каршеринга. Такие автомобилисты используют машину для дела и отдают себе отчет, что время, потраченное на погрузку и разгрузку, не перекроется несколькими сэкономленными минутами за счет превышения скорости. Однако это вовсе не означает, что сотрудники ГИБДД не обращают внимание на грузовой каршеринг.

Очередным взмахом жезла инспектор ДПС останавливает фургон с характерной раскраской на бортах. Помимо традиционной проверки документов и аккаунта в мобильном приложении, сотрудник полиции просит водителя открыть и грузовой отсек фургона.

«Чаще всего люди берут такие машины для перевозки личных вещей, мебели или стройматериалов. При этом инспектор ГИБДД вправе проверить груз и документы на него: обычного чека будет вполне достаточно », — заявил врио заместителя командира отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы майор полиции Алексей Самойлов.

Каршеринг, как орудие преступления

За три дня спецрейда автоинспекторы Восточного округа проверили почти 800 автомобилей каршеринга. У 30 водителей не оказалось при себе прав, пять автомобилистов сели за руль в нетрезвом виде, еще пятеро — проскочили на арендованном автомобиле на красный свет.

Преступлений, связанных с использованием автомобилей каршеринга, в Восточном округе во время рейда выявлено не было. Однако это не означает, что их не бывает, подчеркнул Самойлов. По его словам, такие машины нередко используются злоумышленниками для перевозки наркотиков и других запрещённых предметов.

«К примеру, в начале апреля инспекторами был остановлен автомобиль каршеринга. При проверке документов водитель заметно волновался. Это вызвало подозрения у сотрудников полиции, и они приняли решение досмотреть транспортное средство. В результате в салоне были обнаружены несколько пакетов с белым порошком. Экспертиза установила, что в автомобиле перевозилась партия сильнодействующего наркотика», — рассказал «Известиям» врио замкомандира ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы о поимке наркокурьера, использовавшего каршеринговый автомобиль для транспортировки наркотиков.

По его словам, также нередки случаи, когда автомобилисты используют для поездки на каршеринге чужой или поддельный аккаунт. В таких ситуациях автоинспекторы задерживают такого водителя и вызывают на место сотрудников службы безопасности оператора каршеринга, которые пишут заявление об угоне.

«Такие действия квалифицируются как угон, поскольку в этом случае водитель завладел машиной каршеринга неправомерно», — подчеркнул Алексей Самойлов.

Не заметил, как нарушил

Когда мы на патрульном автомобиле ГИБДД возвращались в подразделение автоинспекции, на наших глазах автомобиль каршеринга проехал на красный свет. Под всполохи проблесковых маячков и вой сирены инспекторы ДПС догнали нарушителя и потребовали остановиться.

Отпираться водитель не стал, заявив, что заметил запрещающий сигнал светофора лишь в последний момент и не стал экстренно тормозить. Невнимательность обошлась автомобилисту в 1 тыс. рублей: автоинспекторы составили на него протокол по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ.