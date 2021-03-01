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Шер, не лайк: почему горожане недовольны клиентами каршеринга

Пользователи бросают прокатные авто в неположенных местах
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Шер, не лайк: почему горожане недовольны клиентами каршеринга
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2021-02-25 18:08:39
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Демократичный и во многом удобный каршеринг часто становится объектом критики в соцсетях. Жители мегаполисов, как правило, не имеют ничего против самой идеи наемных авто, но жалуются на шум от неисправной сигнализации, неумелую парковку, мешающую не только жильцам домов, но и экстренным службам. Что делать, когда каршеринговая машина становится поводом для беспокойства, выяснили «Известия».

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Ночные бдения

Неизвестный пользователь, оставивший под окнами квартиры москвички Юлии Ермаковой в Погонном проезде прокатную машину, лишил молодую мать сна на несколько дней. Дело в том, что сигнализация каршеринговой «Лады» срабатывает по нескольку раз за ночь, а Ермакова живет на первом этаже.

«Дистанционно свои «Лады» сервис отключить не может и «направляет контрагентов», которые едут по три часа», — написала в соцсети измученная женщина. В итоге она смогла решить проблему самостоятельно, но для этого ей потребовалось… стать клиентом компании. Зарегистрировавшись в сервисе, она стала самостоятельно перепарковывать злополучную машину.

«Известия» связались с Ермаковой, чтобы выяснить подробности.

Шер, не лайк
каршеринг
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Вой стоит на всю квартиру, так что видео, снятое мной, не передает всего масштаба проблемы. Я писала в службу поддержки каршеринга, но оперативно решить проблему никто не может. Сказали, что выслали специалиста, — рассказала она.

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Стоит напомнить, что в соответствии со столичным законом «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» использование звуковых сигналов охранной сигнализации автомобилей, нарушающее покой граждан, является правонарушением. Обратиться в Роспотребнадзор можно через форму на сайте правительства Москвы.

Увязли в снегах

Настоящей бедой в период недавних обильных снегопадов стали брошенные в самых неподходящих местах машины каршеринга. Если личный транспорт хозяин вряд ли бросит в сугробе, то ждать такой заботы о наемной машине от клиента сервиса не приходится. В интернет-сообществе «Типичный каршеринг» выложены фотографии брошенных где попало прокатных авто.

Шер, не лайк
каршеринг
Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Конечно, экстремальный снегопад можно посчитать и форс-мажорным обстоятельством. Но многие горожане утверждают, что компании не всегда делают все возможное, чтобы эвакуировать свою технику своевременно даже при наличии такой возможности. Несколькими фото с шеринговыми «подснежниками» с «Известиями» поделился москвич Павел С. По его словам, машины простояли в таком виде несколько дней.

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На что жалуетесь

В каршеринговых компаниях знают о проблемах и пытаются реагировать на жалобы граждан. Впрочем, подходы разнятся.

В пресс-службе компании «Делимобиль» сообщили, что чаще всего жалобы поступают на неправильную парковку и на нарушения ПДД, а вот на шум от автомобилей нареканий не было никогда.

— Во время недавнего снегопада все автомобили, не только каршеринговые, оказались в тяжелых условиях. Сложно было выехать из дворов, найти место для парковки, так как спецтехника не успевала расчищать дороги. Компания вывела дополнительные смены механиков и часть офисных сотрудников, которые работали круглосуточно, пытаясь в первую очередь помочь застрявшим клиентам и оперативно реагируя на звонки очевидцев, что та или иная машина мешает движению. Всего за выходные из снежного плена было освобождено более 1500 автомобилей, — пояснили в пресс-службе компании.

Шер, не лайк
каршеринг
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В конце прошлого года «Известия» писали о том, что этот сервис ввел штрафные санкции для своих клиентов, которые бросают машины на тротуаре, детских площадках, перекрывают проезд. Жалобы принимаются в специальном приложении, по электронной почте и по телефону в городах присутствия компании. Злостных нарушителей, которые откажутся исправить свою оплошность, компания штрафует на 3 тыс. рублей. Впрочем, в фирме оговорились, что это крайняя мера. Помимо этого сервис предусматривает рейтинг водителей, который в том числе зависит от его манеры парковаться. В итоге, если человек привык уважать других участников движения, его тариф на поездку меньше.

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Алгоритм реагирования на жалобы граждан о проблемах, связанных с эксплуатацией сервисных автомобилей, предусмотрен и в компании BelkaCar.

— Такие сигналы поступают нечасто, и они, как правило, связаны с некорректно припаркованными авто. Сразу после получения жалобы задачу берет в работу техслужба. При этом, если машина мешает проезду, создается задача с высоким приоритетом. Это означает, что на место незамедлительно выезжает наш технический специалист, чтобы убрать автомобиль с проезжей части. Если водитель бросает машину вне парковочной зоны или в месте, где она препятствует проезду, то, согласно договору, водителю выставляется штраф, — пояснили в пресс-службе компании в ответ на запрос «Известий».

Сервисы «Яндекс.Драйв» и RENTMEE не ответили на запросы «Известий».

Суду все ясно

По словам члена Ассоциации юристов России Артема Коростелева, юридическая практика говорит о том, что в конечном итоге за нарушения законодательства будут нести ответственность пользователи сервиса, виновные в правонарушении.

Шер, не лайк
каршеринг
Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
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— Вопрос ответственности пользователей каршеринга стоит очень остро. Здесь следует обратить внимание, что в отношениях по данному договору аренды транспортного средства существуют определенные санкции, применяемые к пользователям сервиса. Штрафы устанавливаются и за парковку на газоне, и за эвакуацию, и за причинение ущерба машине, и за повреждение оборудования. При этом существует и положительная судебная практика по взысканию административных штрафов с клиентов сервисами каршеринга, то есть сервис вправе списывать суммы штрафов со счета клиента, указанного в приложении, но не выше возмещения убытков.

Граждане, не вступавшие в правоотношения с сервисом, но полагающие, что их права нарушены в результате действий третьих лиц, использовавших машины каршеринга, могут пожаловаться в компанию-владельца. Если же это не даст искомого эффекта, надо обращаться к помощи контролирующих органов.

— Обратиться с жалобой на неправильную парковку, иное нарушение можно по телефону, сообщив все необходимые данные. Уже после принятия мер органами каршеринг взыщет убытки с клиента, — уточнил юрист.

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