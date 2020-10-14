Дорогие подписчики: как работает аренда автомобиля по-новому

Подписка на автомобили становится всё популярнее, и это совсем неудивительно. Обслуживание, замена шин, страховка — всё это включено в арендную плату. Подписчик тратится лишь на бензин, мойку и штрафы. Первую подобную программу в России представила Volvo, затем подтянулись Hyundai, Genesis, Kia и даже УАЗ. Свою версию долговременной подписки запустил даже «Яндекс». Действительно ли подписаться — выгоднее, чем владеть, и где подводные камни, выясняли «Известия».

Продлить «Драйв»

В «Яндекс.Драйв» теперь можно арендовать автомобиль на долгий срок — от месяца до полутора лет. При этом заказ можно сделать прямо из дома, с помощью приложения. Надолго можно арендовать как доступные автомобили вроде VW Polo и Skoda Octavia, так и премиальные — Mercedes-Benz C180 и E200, BMW X1 и 520i.

Дорогие подписчики1 Фото: ТАСС/Александр Щербак

Доступен даже новый электромобиль Nissan Leaf — партия этих машин попала в каршеринг «Яндекса». Причем все автомобили для долгосрочной аренды лишены наклеек каршеринга и предлагаются в нескольких цветах.

Подписка от автопроизводителя

Каждый производитель по-разному подходит к формированию модельного ряда для подписки и сроку долгосрочной подписки. В Hyundai Mobility, например, недоступен Solaris, а самый доступный автомобиль — кроссовер Creta. Кроме того, можно оформить подписку на восьмиместный минивэн H-1. В Hyundai Mobility есть два основных тарифа: Country с арендой на срок от дня до одного месяца и Freedom — от месяца до одного года.

Что касается Genesis, то по подписке пока доступна одна-единственная модель — седан G70, его можно взять минимум на год.

Дочерняя Kia предлагает почти весь модельный ряд от Rio до Sorento на срок от одного дня до одного года. Если клиент захочет взять отсутствующую модель, например Stinger, это также можно устроить, пообещали в компании.

Дорогие подписчики2 Фото: Global Look Press/imago stock&people/Sebastian Geisler

Volvo предлагает подписку Car Drive на седан S90 , кроссоверы XC60 и XC90, причем второй доступен в самой дорогой и мощной гибридной версии T8. Срок — от года до пяти лет.

Что касается УАЗа, то он предлагает сервис подписки на «Буханку» и «Патриот», но только корпоративным клиентам и помесячно.

По минимальному тарифу

Цена аренды зависит от таких факторов, как продолжительность подписки и ежемесячный/годовой пробег, условия страхования. Например, «Яндекс.Драйв» демпингует: если брать Volkswagen Polo на год, то ежемесячные платежи составят всего 19 тыс. рублей. Это, если верить недавно запущенному «Яндексом» калькулятору стоимости владения автомобиля, сопоставимо с затратами на приобретенный в собственность Polo. Однако «Яндекс.Драйв» ставит жесткие условия: срок аренды — год, пробег не более 16 тыс. км и страховка с франшизой 30 тыс. рублей.

«Ограничение 16 тыс. км — это как раз город плюс дача. Поэтому и взяли эту разумную цифру», — считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

Причем часть машин можно взять из парка «Драйва» на срок от месяца до года, а часть — новыми. Во втором случае минимальный срок аренды составит шесть месяцев. Автопроизводители предлагают новые машины на долгий срок, но Hyundai, например, держит парк машин с пробегом для краткосрочной аренды.

Дорогие подписчики3 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Kia Mobility предлагает Rio за 1,9 тыс. рублей на сутки и за 33 тыс. рублей на месяц. В том случае, если общий срок аренды составит год, ежемесячные платежи снизятся до 27 тыс. рублей. В договоре Kia Mobility сообщается, что арендодатель может застраховать автомобиль как с франшизой, так и без, но годовой пробег в сравнении с «Яндексом» увеличен до 30 тыс. км. За Seltos в случае аренда на год придется выложить 33 тыс. рублей, а за Sportage — 39 тыс. рублей.

В тарифе Country Hyundai Mobility допустимый ежедневный пробег составит 250 км в день, а в тарифе Freedom — 2,5 тыс. км в месяц, что в сумме даст те же 30 тыс. в год. Таким образом, Hyundai Creta на год обойдется в 33,9 тыс. рублей ежемесячно, а если аренда будет ограничена одним месяцем — почти вдвое дороже.

Почем премиум для народа

В премиум-классе тарифы «Яндекс.Драйв» уже не выглядят заманчиво. Например, BMW 520i обойдется в 65 тыс. рублей в месяц при аренде на год, а Mercedes-Benz E200 — в 63 тыс. рублей. Но это с ограничением пробега и франшизой. Если же брать BMW на срок не более месяца, придется выложить 72 тыс. рублей. Дорогим удовольствием окажется и аренда электромобиля Nissan Leaf: она стоит 67 тыс. рублей при аренде на год и 95 тыс. рублей — при аренде на месяц.

Volvo S90 на короткий срок обойдется значительно дороже, чем BMW или Mercedes-Benz, но если брать машину на год, ежемесячные платежи составят 59,5 тыс. рублей. XC60 будет стоить 65 тыс., а XC90 — 95 тыс. рублей в месяц.

Genesis G70 в версии Sport обойдется в 68,9 тыс. рублей, а в версии Supreme — 71,9 тыс. рублей. Как и в случае с Volvo, годовой пробег составит 30 тыс. км. При его превышении придется доплатить еще 10 рублей за каждый километр. Шведский производитель потребует выложить за перепробег 20 тыс. рублей. Франшизы нет ни у Genesis, ни у Volvo.

«Также к нашему полису подключена возможность удаленного урегулирования убытка на территории дилерского центра. Это значит, что с собранным пакетом документом клиенту не нужно ехать в страховую за направлением на ремонт, а можно это сделать в дилерском центре при сдаче машины на ремонт», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Volvo.

Аварии и поломки

В «Яндекс.Драйв» также можно выбрать вариант без франшизы, но такая подписка будет дороже, так как все риски сервис берет на себя.

«Если выбрать с франшизой «виновника», то пользователь заплатит не более 30 тыс. рублей за любой ущерб, в том числе за угон, если угонщик не найден. Если без франшизы, то при угоне пользователь ничего не платит», — прокомментировали в пресс-службе «Яндекс.Драйв».

В случае поломки «Яндекс» готов забрать машину на ремонт сразу, если она находится в Москве, Санкт-Петербурге, Казани или Сочи. И даже готов компенсировать время, которое уйдет на ремонт и диагностику, бонусными баллами. Баллы можно потратить на следующую подписку или каршеринг. Ремонт в рамках подписки производителей проще, так как они опираются на собственную сеть официальных сервисов. При этом подменных автомобилей на время ремонта не предусмотрено ни у кого, кроме Volvo и Kia. Нет и заморозки аренды, даже если машина находится длительном ремонте.

Дорогие подписчики5 Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

«Да, пользователь продолжает вносить оплату, поскольку использование сервиса не прерывается», — рассказали в пресс-службе Kia.

«Яндекс» позволяет расторгнуть договор, если ремонт длится более 7 дней или 21 дня в случае ДТП по вине подписчика. В Hyundai отметили, что в случае длительного ремонта это можно сделать в индивидуальном порядке, с возвратом денег.

Авторизация онлайн

Сервисы подписки отличаются и доступностью. Hyundai, Kia и Genesis требуют, чтобы подписчик был не моложе 25 лет и со стажем вождения минимум три года. Volvo вообще стаж не учитывает, а у «Яндекса» самые мягкие требования в массовом сегменте — 21 год и два года стажа. Премиум-сегмент доступен с 26 лет и 6 лет водительского стажа.

Дорогие подписчики6 Фото: ТАСС/Александр Щербак

«Яндекс» и Hyundai позволяют пройти авторизацию в приложении и загрузить фотографии необходимых документов онлайн. В случае с Volvo придется нанести визит дилеру, того же требует и Kia, пока приложение Mobility не запущено.

Куда привозят мечты

«Яндекс» готов привезти автомобиль по адресу, выбранному клиентом, но только внутри зоны поездок «Драйва». Это Москва и Московская область вместе с Золотым кольцом, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Карелия, весь Татарстан, Сочи и курортное побережье. На арендованной машине можно ездить и между городами, отметили в пресс-службе «Яндекса» и пообещали, что территория поездок будет расширяться. Машину обещают доставить уже на следующий день или через день. Однако количество автомобилей ограничено. Например, в настоящее время все VW Polo и Skoda Octavia уже разобрали.

Hyundai и Kia предлагают забрать машину на парковке дилера через один-два дня. В первом случае это можно сделать в 43 пунктах выдачи в 17 городах, среди которых, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Симферополь, Воронеж, Красноярск. У Kia географический охват меньше — помимо Москвы и Санкт-Петербурга, подписка действует в Альметьевске, Брянске, Красноярске, Нижнекамске и Обнинске.

Дорогие подписчики7 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Премиальный Genesis можно пока забрать только в «Москва-Сити», но со следующего года подписка начнет работать в Санкт-Петербурге. На автомобилях всех трех брендов можно ездить по всей территории России.

Подписку на Volvo оформляют в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, но выдача у «шведов» самая неспешная — придется подождать пару недель, пока машину поставят на учет. Эксплуатировать автомобили можно на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, за исключением Калининградской области. Также можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь, но придется согласовать это с дилером за неделю.

Чем отличается подписка от лизинга

«Обычно аренду сравнивают с операционным лизингом. В отличие от классической аренды при оперлизинге клиент выбирает новый автомобиль и, что называется, под себя, то есть какой он хочет. Операционный лизинг позволяет клиенту взять себе автомобиль классом выше, чем он планировал, за счет того что в договоре есть высокая остаточная стоимость, которая позволяет существенно снизить ежемесячный платеж», — рассказала «Известиям» представитель пресс-службы лизинговой компании «Европлан» Екатерина Макурина.

Пока что лизинг интересен в первую очередь для юридических лиц, особенно для тех, кто на основной системе налогообложения, так как российское законодательство позволяет возвращать налог на прибыль и НДС с лизинговых платежей. Недавно стартовавшая госпрограмма «Доступная аренда» дает возможность сэкономить 25% за счет субсидий Минпромторга, что важно, например, самозанятым, так как они не получают налоговый вычет. Источник в одной из лизинговых компаний рассказал «Известиям», что выгодная программа буксует — есть сложности с оснащением машин телематикой.

Дорогие подписчики8 Фото: ТАСС/Александр Щербак

«Физикам» же подписка выгоднее операционного лизинга.

«Наше законодательство, в отличие от Европы и Америки, пока оптимизацию для физлиц не подразумевает», — отметил руководитель pr-направления компании «Газпромбанк Автолизинг» Артур Саруханов.

Впрочем, автопроизводители уже начали играть и на поле лизинговых компаний. Весной Hyundai объявила о запуске программы Business Mobility — долгосрочной аренды для юридических лиц.