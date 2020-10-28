Еще не накатались: почему растет аварийность в каршеринге

В столичном департаменте транспорта подсчитали число аварий с участием автомобилей каршеринга. По данным пресс-службы ведомства, количество таких ДТП с пострадавшими увеличилось. В чем причина роста числа аварий и как борются с аварийностью сами каршеринговые компании, выясняли «Известия».

«За девять месяцев 2020-го по сравнению с прошлым годом число ДТП с пострадавшими выросло на 1,8%, количество погибших не изменилось, а процент раненых снизился на 6,4%», — отметила пресс-служба дептранса в официальном Telegram-канале.

Почему аварий становится больше

Эксперты связывают рост числа аварий с пострадавшими с расширением клиентской базы каршеринга в период пандемии. Кроме того, нужно учитывать, что деловая активность по сравнению с летом возросла — люди вышли на работу и учебу.

«Думаю, что в процентном отношении аварийность не сильно выросла. А в абсолютном повысилась просто в связи с ростом парка каршеринговых машин и в связи с тем, что всё новые категории людей используют каршеринг», — прокомментировал ситуацию руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

Жители столицы действительно отдают предпочтение этому виду транспорта, считая его более безопасным, чем метро, троллейбус и даже такси. Это замечают и операторы каршеринга.

«Мы заметили, что клиенты стали чаще оставлять наши машины на более долгое время, планируя более долгосрочные маршруты. Эта тенденция продолжается и сейчас. Особенно сейчас, когда статистика по заболеваемости не выглядит благоприятной», — рассказали в пресс-службе «Делимобиля». Там также подчеркнули, что все автомобили регулярно проходят санитарную обработку, даже после окончания снятия ограничений.

Еще не накатались Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Виноваты новички и пьяные

И всё же каршеринг до сих пор остается одним из самых аварийных сегментов транспорта. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ГИБДД, за девять месяцев 2020 года на территории города Москвы зарегистрировано 4143 дорожно-транспортных происшествия с участием автомобилей краткосрочной аренды, в которых пять человек погибли и 148 получили ранения. Также за указанный период выявлено и пресечено 64 050 нарушений со стороны водителей автомобилей краткосрочной аренды.

«Казалось бы, машин стало меньше, а в некоторых регионах увеличилась аварийность — люди потеряли психологический контроль. Плюс пришли новички. Раньше появилась одна категория людей, побилась — успокоилась. Затем пришли новые пользователи, они еще не накатались и не распробовали. Пока возникают новые пласты новичков, будет такая ситуация», — отметил Александр Шумский.

Кроме того, Шумский отметил незрелость юных водителей. По его словам, юридически они готовы получить за пять рублей в минуту ТС, которое может убить другого участника движения, а психологически — нет.

С Шумским солидарен и заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов. Чиновник выделил две причины аварий при использовании автомобилей каршеринга:

«Первая причина — это нелегальное использование услуг сервиса, в частности имеет место продажа «реальных» аккаунтов в теневой части интернета, а также езда водителей в нетрезвом виде. Ложная уверенность в безнаказанности порождает безответственное поведение на дороге и, как следствие, ДТП. Вторая причина — возможность брать автомобиль напрокат людям, у которых нет фактического водительского стажа, хотя есть водительское удостоверение ».

Проверка по селфи и блокировка

Операторы каршеринга понимают серьезность ситуации и предпринимают всё больше мер, направленных на снижение аварийности. Автоматическая селфи-проверка, которая позволяет идентифицировать личность пользователя, сейчас стала стандартом для всей отрасли.

Еще не накатались Фото: агентство городских новостей «Москва»

Кроме того, у каждого каршеринга есть своя база клиентов, где в профиле водителя отображаются история поездок и особенности вождения. В каждом автомобиле установлено телематическое оборудование, которое фиксирует нюансы передвижения машины, соблюдение ПДД, включая скоростной режим. Первые нарушения ведут к штрафам, затем следует бан.

«Система безопасного вождения отслеживает отклонения вроде превышения скорости, резких ускорений, заносов в течение поездок. В целом всё работает так, что, если это повторяющиеся критические для системы нарушения правил пользования машиной, такой пользователь просто блокируется», — пояснили в пресс-службе BelkaCar.

Впрочем, и предупреждения тоже работают. Ранее в пресс-службе «Яндекс.Драйв» сообщали, что среди пользователей сервиса, получавших предупреждение из-за агрессивного вождения или превышения скорости, 95% стали водить аккуратнее.

Аккуратным — скидки

«Делимобиль» разработал систему поощрения и мотивации водителей за безопасное и ответственное вождение. Каждый пользователь оценивается по пятибалльной шкале. Чем выше рейтинг, тем выгоднее стоимость аренды машины и доступнее дополнительные опции.

«В режиме реального времени сотрудники каршеринга видят профиль и трекинг клиента и помогают ему в соблюдении скоростного режима, а в случае нарушения предупреждают уведомлениями, звонками и сообщениями вплоть до возможности блокировки его аккаунта в сервисе», — рассказали в пресс-службе «Делимобиля».

Еще не накатались Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

У компании YouDrive есть своя «Школа вежливого вождения». С помощью телематических систем в автомобилях отслеживается стиль вождения пользователей. По итогам поездки меняется рейтинг водителя: за аккуратное вождение рейтинг повышается, за опасное снижается.

«Чем выше рейтинг пользователя, тем больше его персональная скидка в сервисе и тем шире у него выбор моделей машин», — рассказали в пресс-службе YouDrive.

Тест на концентрацию

Еще одно нововведение от «Делимобиля» — smart-тест, выявляющий у водителя подозрение на состояние повышенной усталости и отсутствие концентрации, при котором нельзя или не рекомендуется садиться за руль. Проходить тест водители будут с помощью приложения и только при аренде в ночные часы — с 23:00 до 5:00.

Тест представляет собой викторину с различными вариантами заданий: к примеру, необходимо расставить цифры в определенной последовательности или соотнести формы геометрических фигур. Если водитель провалит тест, ему придется пройти авторизацию через видеоселфи в режиме реального времени.

Еще не накатались Фото: агентство городских новостей «Москва»

«Просто уйдут к конкурентам»

Руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский не особо верит в эффективность рейтингов, внедряемых операторами каршеринга.