Миллион терзаний: так ли много аварий в каршеринге

Число пользователей каршеринга в Москве превысило 1 млн человек. За пять лет сервис краткосрочной аренды изменился в лучшую сторону, но все еще остается заложником плохого имиджа, считают эксперты. Кто пользуется каршерингом, как часто машины попадают в аварии и какие нововведения в этой области готовят власти — разбирались «Известия» .

«Пять лет назад в Москве заработал каршеринг. Теперь уже сложно представить, как мы без него жили», — написал мэр столицы Сергей Собянин на своей официальной странице во «ВКонтакте». Согласно приведенным им данным, в 2015-м было доступно всего 350 машин и зарегистрировано около 30 тыс. водителей. На сегодняшний момент количество автомобилей выросло до 25 тыс., а количество постоянных пользователей превысило 1 млн.

«Стаж вождения значения не имеет»

У каршеринга слава самого аварийного сервиса: в соцсетях в подробностях обсуждают каждое ДТП. Очередной инцидент произошел на днях в Москве на Флотской улице. Два пешехода переходили дорогу, когда их сбила каршеринговая машина.

Обычно причину аварийности видят в открытом доступе к рулю для неопытных водителей. В частности, чтобы воспользоваться машинами Car4you, LifCar и некоторых других фирм, достаточно достичь возраста 18 лет и просто иметь права, а «стаж вождения значения не имеет», как указано на сайтах сервисов.

Миллион терзаний Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Ведущие операторы также не против такого подхода, по крайней мере в регионах, где аварийность в разы меньше. В частности, в августе прошлого года «Делимобиль» в тестовом режиме отменил ограничения по стажу и возрасту в 13 регионах, среди них — Санкт-Петербург, Краснодар и Новосибирск. В столице, где каршеринг наиболее популярен, ограничения продолжают действовать, а минимальный возраст для водителей со стажем менее года — 26 лет.

Между тем исследование экспертного центра «Движение без опасности» развенчивает популярный миф, что пользователи каршеринга — нищая молодежь с фиктивным стажем. Согласно полученным данным, средний возраст водителя — 31 год; большинство из них — семейные люди, имеющие детей; 81,5% имеет высшее образование; у 78,5% доход средний или выше среднего.

Превышают скорость и не соблюдают дистанцию

Пользователи каршеринга чаще водителей личных автомобилей попадают в серьезные аварии из-за неверно выбранного скоростного режима и несоблюдения дистанции. Частники в свою очередь склонны попадать в ДТП из-за выезда на встречную полосу, нарушения правил расположения автомобиля на проезжей части или же из-за нарушений ПДД, не относящихся к стандартным.

«В остальном профиль нарушений водителей каршеринга и личных автомобилей практически полностью совпадает», — отметили в экспертном центре «Движение без опасности».

Статистика ДТП в сфере каршеринга оказалась не такой страшной, как ее рисуют. В пересчете на размер парка данные вполне сопоставимы с показателями аварийности по личным автомобилям. На 1000 пользователей в 2018 году приходилось 2,02 ДТП, а в 2019 году — 2 ДТП, притом что парк и число поездок в эти годы выросли.

Миллион терзаний Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В дептрансе подсчитали, что аварийность в Москве с участием водителей каршеринга в 2020 году снизилась на 18%. Число погибших уменьшилось на 27%, раненых — на 22%. В прошлом году в этих авариях погибли 11 человек и 431 был ранен, в 2019-м — 15 и 555 человек соответственно. При этом, несмотря на пандемию, сервис пользовался спросом: количество поездок снизилось всего на 6%.

Согласно данным источника на рынке каршеринга, который пожелал остаться неназванным, в год «в тотал», то есть на полное списание, уходят не более 100 автомобилей сервисов аренды машин по всей России. Тем не менее источник оговорился, что цифра приблизительная: «Трудно назвать тоталом в одной компании то, что не будет так названо в другой. Если один оператор сразу списывает машину, увозит и работает со страховой, то другой будет восстанавливать машину».

«Самые отбитые столкнулись со штрафами»

«Сейчас системы сбора статистики стали совершеннее, и пользователи не могут ездить так, как раньше. Самых неадекватных отключают от аккаунтов, самые отбитые столкнулись со штрафами. Те, кто попадал в аварии, столкнулись с тем, что и сами каршеринговые компании берут свои довольно жесткие штрафы», — прокомментировал ситуацию вице-президент Национального союза автомобилистов Антон Шапарин.

Сервисы поминутной оплаты автомобилей давно взялись за дисциплину клиентов. К примеру, у «Делимобиля» главные инструменты в этой области — рейтинг водителя, автоматическая онлайн-идентификация и смарт-тестирование при ночных бронированиях, которое оценивает скорость реакции водителя и степень концентрации внимания. В случае непрохождения digital-теста система блокирует клиента на четыре часа.

«Результаты первых трех месяцев показывают существенную положительную динамику от введения алгоритмов безопасности: зафиксировано снижение уровня ДТП на 20% в сравнении с тем же периодом предыдущего года», — рассказали в пресс-службе «Делимобиля». Наибольшее падение аварийности произошло в Москве и Санкт-Петербурге — на 28%.

Миллион терзаний Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По данным компании, после введения алгоритмов безопасности улучшилась манера вождения водителей со стажем менее года и возрастом до 19 лет. Аварийность по этой группе снизилась на 10%.

В «Яндекс.Драйве» свои инструменты контроля соблюдения ПДД. Специальные датчики в каждой машине считывают показания со спидометра, тормозов, двигателя, коробки передач и других важных агрегатов. Все эти данные практически в режиме реального времени передаются от каждой машины на центральный сервер. Резкий рост скорости или торможение, игру в «шашечки» или резкие повороты алгоритм считает признаком агрессивной езды и сообщает об этом и сотрудникам компании, и пользователю.

Предупреждения приходят независимо от того, привело нарушение к штрафу или нет. По статистике «Яндекс.Драйва», 95% пользователей сервиса, которые получили хотя бы одно предупреждение, стали водить аккуратнее.

Фотографируй или плати

Нарушение ПДД чревато не только штрафами от ГИБДД, но и санкциями от самих каршеринговых компаний, которые иной раз намного сильнее «кусаются». Поэтому постоянные пользователи приобрели полезную привычку фотографировать автомобиль до и после аренды внутри и снаружи.

Миллион терзаний Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В пресс-службе «Делимобиля» рассказали, что любые нарушения условий договора и ПДД тщательно проверяются департаментами новых повреждений, отделом, анализирующим протоколы ГИБДД, и клиентским сервисом. Однако только фото может однозначно подтвердить факт непричастности клиента к повреждению, отметили в пресс-службе компании.

Черный список для всех

Несмотря на серьезное усиление контроля со стороны операторов, водитель, забаненный в одном сервисе, может без проблем зарегистрироваться в другом. Решением этой проблемы станет создание единых черных списков крупнейших операторов каршеринга, считает вице-президент Национального союза автомобилистов Антон Шапарин.

«Тогда пользователи будут более требовательны к своему поведению на дороге, и нареканий со стороны окружающих водителей будет меньше», — поделился своим мнением эксперт.

Как изменится каршеринг

Между тем в Госдуме планируют обсудить меры, которые позволили бы сделать каршеринг еще более безопасным. Член думского комитета по транспорту Александр Васильев пообещал в скором времени провести круглый стол с приглашением всех заинтересованных сторон — операторов каршеринга, экспертов, представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Миллион терзаний Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Список возможных инициатив — регистрация через госуслуги, черные списки для водителей-нарушителей и единые тарифы для пользователей каршеринга. Напомним, в течение суток стоимость тарифа постоянно меняется в зависимости от загруженности дорог и спроса на машины в конкретном районе. Поэтому единый тариф, по мнению законодателей, сможет сократить число желающих «гнать по полной» в дешевые утренние часы.

По итогам обсуждения всех поступивших предложений рабочая группа планирует получить первые контуры проекта закона о каршеринге.