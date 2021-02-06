В Москве каршеринговая машина сбила двух пешеходов

Два человека пострадали в результате аварии с участием автомобиля каршеринга в Москве, сообщает РЕН ТВ в субботу, 6 февраля.

По данным телеканала, инцидент произошел на Флотской улице. Два пешехода переходили дорогу, когда каршеринговая машина наехала на них.

Данные о состоянии пострадавших и причинах произошедшего уточняются.

В январе сообщалось, что водитель каршерингового авто сбил толпу людей на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. В результате происшествия потерпевшие получили не очень серьезные травмы, при этом одна пострадавшая была доставлена в больницу.