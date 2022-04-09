Опубликовано видео с места смертельного ДТП с машиной каршеринга
Опубликованы кадры с места смертельной аварии с каршеринговым автомобилем в Москве, где погибли два человека.
Ранее в этот день каршеринговый автомобиль влетел в стену здания электроподстанции на аллее Первой Маевки. Как сообщили в официальном Telegram-канале столичной Госавтоинспекции, машина перевернулась на крышу. В результате аварии погибли двое молодых людей. За жизнь девушки, которая в момент ДТП находилась на заднем сиденье, борются врачи.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. В рамках расследования будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
5 апреля в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области пострадали два человека. Водитель ВАЗ-21100 превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус. Пассажир и водитель легковушки получили травмы различной степени тяжести.