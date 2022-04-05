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Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе

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В результате столкновения во вторник, 5 апреля, пассажирского автобуса с легковым автомобилем в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области пострадали два человека.

Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции Кузбасса, водитель ВАЗ-21100, двигаясь по улице Суворова в сторону улицы Зейская, превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус ПАЗ 32054.

Отмечается, что пассажир и водитель легковушки получили травмы различной степени тяжести.

На момент столкновение в автобусе находились около 20 пассажиров, они не пострадали.

Накануне пассажирский автобус, следовавший по маршруту №467 из Москвы в Волоколамск, упал с эстакады на трассе М-9 в Волоколамском городском округе Подмосковья. Сообщалось, что в результате аварии двое пассажиров погибли, в больницы доставили 14 человек.

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