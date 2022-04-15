Взять и усреднить: дорожным камерам добавят задач

В России предложили вернуть наказание за превышение средней скорости на основе данных с дорожных камер. Не исключено, что штрафы по измененных правилам смогут получить пешеходы, велосипедисты и скутеристы. При этом отменить незаконное взыскание, возможно, станет проще. В перспективах развития системы фотовидеофиксации нарушений разбирались «Известия».

Вернуть среднюю скорость

В Общественной палате РФ состоялся круглый стол, на котором представители Минтранса, ЦОДД, активисты и эксперты обсудили законодательные инициативы, связанные с комплексами фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Практически все участники сошлись во мнении, что необходимо вернуть штрафы за превышение средней скорости на участках трассы на основе данных с дорожных камер.

По словам начальника управления организации и безопасности дорожного движения Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктора Щулепникова, на подмосковных трассах до прошлого года средняя скорость измерялась на 174 участках. Работа этих комплексов была приостановлена после указания из ГИБДД. Оно предписывало не штрафовать за данное правонарушение, а камеры стали фиксировать так называемое моментальное превышение скорости.

— Когда комплексы фиксировали среднюю скорость, поток транспорта был более равномерным: все автомобилисты ехали примерно с одинаковой скоростью. Теперь мы видим, что на этих отрезках движение стало более рваным: водители притормаживают перед камерами, а затем снова ускоряются. Это негативно сказывается и на пропускной способности дороги, и на безопасности движения, — отметил Щулепников.

Взять и усреднить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

С ним согласен замначальника управления по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и разработке мер по снижению аварийности ЦОДД Андрей Мухортиков. По его словам, средняя скорость измерялась на 36 участках московских дорог: прежде всего на магистральных трассах, в тоннелях и на путепроводах.

— Проблема заключается в том, что при фиксации средней скорости невозможно указать точное место, где было допущено нарушение, конкретный километр, где водитель превысил скорость. В законодательстве следует прописать возможность указания местом совершения правонарушения участка дороги, где ведется фиксация средней скорости. Это нормальная, хорошо зарекомендовавшая себя во многих западных странах практика, — заявил Мухортиков.

Возобновление фиксации средней скорости — разумная мера, считает член Общественной палаты Александр Холодов. Однако для ее реализации в законодательстве необходимо четко прописать само понятие «средняя скорость», уверен он.

Штраф отменят автоматом

Длительный и сложный процесс обжалования отмены штрафов из-за сбоев в работе комплексов фото- и видеофиксации является одной из основных претензий к дорожным камерам, уверены эксперты. По словам вице-президента национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцеэра, многие водители, считающие штраф с камеры неправомерным, предпочитают всё же оплатить его, чем тратить свое время на его обжалование.

— Сейчас ГИБДД не может отметить явно незаконный штраф автоматом: для этого необходимо заявление гражданина или предписание прокуратуры, — подчеркнул он.

По его мнению, руководителей региональных подразделений ГИБДД нужно наделить полномочиями по отмене постановления, в случае если очевидно, что штраф был выписан из-за некорректной работы аппаратуры.

С ним согласен президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев. Штрафы зачастую приходят с опозданием. Часто это происходит, когда путешествующий по стране водитель уже давно уехал из города, где было зафиксировано нарушение, подчеркнул он.

Взять и усреднить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— В итоге отпуск завершается «письмами счастья» о штрафах, которые приходят ко многим только через неделю-две. В этом случае уже нет возможности зафиксировать, что камера работала с нарушением, при помощи фотографий или показаний свидетелей. И чтобы доказать свою правоту, автомобилистам приходится возвращаться в город, где было зафиксировано нарушение, — отметил Сергей Лобарев.

Нет погибших — нет камеры

Действующие методики и нормативы по установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД предписывают в первую очередь размещать их в местах концентрации ДТП и так называемых очагах аварийности, отметил представитель подмосковного Минтранса Виктор Щулепников. По его словам, из-за этого нередко возникают сложности с установкой камер на новых дорогах.

— Фактически эта методика «бьет по хвостам»: комплекс можно устанавливать после того, как ДТП произошло. Очевидно, что для предотвращения аварий камеры следует размещать не только в местах, где уже случилось определенное количество ДТП, но и в тех, где они потенциально возможны, — считает Щулепников.

Также следует отказаться от привязки мест установки камер к тяжести последствий ДТП, полагает специалист подмосковного Минтранса. По его словам, в регионе нередки ситуации, когда на том или ином отрезке трассы из-за несоблюдения водителями требований разметки регулярно происходят мелкие ДТП без пострадавших. Однако установить в таких местах камеры методика не позволяет.

Места размещения систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД и требования к их установке прописаны в законопроекте, который находится на рассмотрении Госдумы, отметил в ходе круглого стола заместитель директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Роман Кильдюшкин. По его словам, в документе регламентированы требования и основания, а также процедуры, которые должны быть соблюдены перед установкой систем фотовидеофиксации нарушений ПДД. В настоящий момент он готовится ко втором чтению.

Взять и усреднить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Пешеходам и велосипедистам приготовиться

В прошлом году 89% всех штрафов за нарушения ПДД были вынесены с использованием системы фото- и видеофиксации, отметил Ян Хайцеэр, ссылаясь на данные МВД. В перспективе камер на дорогах станет только больше, подчеркнул он.

— Согласно нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», в 2023 году их количество увеличится на 288% по сравнению с 2017 годом, а к 2024 году — еще на 211%. Работа средств фото- и видеофиксации вызывает у общества множество вопросов, поскольку она до сих пор непрозрачна, — заявил эксперт.

Все штрафы с камер сейчас приходят только автомобилистам, однако нередко ПДД нарушают и другие участники движения: пешеходы, велосипедисты, водители скутеров, напомнил эксперт. Практику получения «писем счастья» следует распространить и них, считает он.

— Техническая возможность штрафовать при помощи систем фото- и видеофиксации эти категории участников дорожного движения уже есть. Например, в московском метро можно оплатить проезд при помощи системы распознавания лиц по Face ID. Эту систему вполне можно адаптировать для оформления в автоматическом режиме штрафов пешеходам, переходящим дорогу на красный свет или не по переходу, а также велосипедистам и скутеристам, которые в нарушение ПДД едут по тротуару, — отметил Хайцеэр.