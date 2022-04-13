В Госдуме захотели ограничить применение камер на дорогах России

Комитет Госдумы по транспорту подготовил законопроект, ограничивающий применение дорожных камер. Об этом в среду, 13 апреля, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что приборы разрешат ставить в местах, определенных по итогам аудита безопасности движения, а также на аварийно-опасных участках дорог. При этом камеры также можно будет использовать на выделенках, перекрестках, в местах ведения дорожных работ, в зонах запрета стоянки машин, на пешеходных переходах.

Также в новом законопроекте говорится о том, что устанавливать передвижные камеры можно будет лишь на строго ограниченный срок и в конкретной точке.

Планируется, что нормативный акт вступит в силу 1 марта 2023 года, после чего все камеры будут проверены на соответствие новым правилам — те, что соответствовать не будут, отключат.

Ранее, 29 марта, сообщалось, что столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установит на служебных машинах и коммунальной технике новые камеры видеофиксации.

Отмечается, что камеры будут фиксировать номера автомобилей и передавать информацию в автоматизированную систему фотовидеофиксации нарушений интеллектуальной транспортной системы Москвы. Таким образом в потоке будут выявлять угнанный транспорт. Нарушения ПДД новое оборудование отслеживать не будет.

Кроме того, система сможет выявлять на дороге грязные дорожные знаки и передавать информацию об этом на специальный служебный сервер. В будущем такие камеры смогут распознавать загрязненные или сломанные объекты дорожной инфраструктуры.

13 октября сообщалось, что в Москве у сотрудников ГИБДД появится специальное мобильное приложение, с помощью которого инспекторы смогут вычислять в потоке автомобили, находящиеся в розыске, снятые с учета и зарегистрированные на умерших граждан.

Мобильное приложение будет связано со стационарными комплексами фото- и видеофиксации нарушений. Планшет полицейских с установленным приложением подключается по беспроводной связи к комплексу. После этого инспектор может отследить подозрительный автомобиль и остановить его для проверки.