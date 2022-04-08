Веселее вместе: ГИБДД поделится полномочиями с Ространснадзором

Госдума одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие передачу части полномочий ГИБДД инспекторам Ространснадзора. Они станут рассматривать дела и выписывать штрафы за превышения разрешенной массы грузовиков или допустимой нагрузки на ось, которые были зафиксированы в автоматическом режиме. Сможет ли перераспределение полномочий изменить ситуацию со штрафами за перегруз, разбирались «Известия».

В чем суть предлагаемых поправок

Законопроект, расширяющий полномочия инспекторов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора) в части оформления материалов за нарушения, предусмотренные ст. 12.21.1 («Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»), принят парламентом в первом чтении, говорится на официальном портале Системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, сотрудники ведомства получат право рассматривать дела и выносить решения по фактам перегруза, которые были зафиксированы камерами при проезде грузовиков через автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств (АПВГК).

Штраф один, ведомства два

Сейчас, согласно КоАП, штрафы за перегруз выписывают два ведомства: Ространснадзор, если нарушение было зафиксировано самим инспектором на стационарном или мобильном пункте весового контроля, и МВД, в случае фиксации перегруза камерами, работающими в автоматическом режиме. В зависимости от величины перегруза штраф за это нарушение для владельца грузовика составляет 100–500 тыс. рублей.

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«Принимая во внимание позицию МВД России о том, что функции по администрированию нарушений весогабаритных параметров транспортных средств несвойственны сотрудникам подразделений МВД России, а также ввиду необходимости усиления контроля за нарушениями правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств законопроектом предлагается наделение Ространснадзора полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12.21.1 КоАП, в том числе в случаях фиксации таких правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами», — говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению авторов законопроекта, такие меры «позволят обеспечить полноценное функционирование созданных субъектами РФ и размещенных на автомобильных дорогах общего пользования автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК)».

Предположительно, поправки вступят в силу с 1 января 2023 года. Ространснадзор уже готовится к будущему расширению полномочий, выяснили «Известия».

«В настоящее время Федеральной службой по надзору в сфере транспорта в тесном взаимодействии с Минтрансом России прорабатываются вопросы практической реализации вновь возлагаемых полномочий в части разработки программного обеспечения, а также организации необходимых условий для сотрудников Ространснадзора», — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Несвойственная функция

До 2024 года включительно Ространснадзор будет выполнять новые функции без увеличения имеющегося штата сотрудников и без дополнительного финансирования, уточнили в ведомстве. В дальнейшем эти вопросы будут рассматриваться «с учетом статистически подтвержденных затрат и результатов осуществления правоприменительной практики в период до 2024 года».

Эксперты поддерживают идею передачи полномочий по контролю за перегрузом Ространснадзору.

«Автоинспекция прежде всего занимается организацией дорожного движения и обеспечивает безопасность на дорогах. Перегруз на безопасность движения, влияет, но опосредованно. Контроль за перегруженными фурами и составление соответствующих штрафов — это, безусловно, функции Ространснадзора», — заявил «Известиям» автоэксперт Игорь Моржаретто. По его мнению, расширение полномочий надзорного ведомства приведет к увеличению нагрузки на инспекторов и в перспективе потребует увеличения штата сотрудников Ространснадзора.

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Опрошенные «Известиями» перевозчики также поддерживают законопроект.

«Передача функции по контролю за перегрузом в одни руки, возможно, поможет навести порядок в этой сфере», — заявил «Известиям» президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Колея влияет на вес

Однако перераспределение полномочий между ведомствами не решит основную проблему, связанную с работой автоматических комплексов — необоснованных штрафов за якобы перегруз, считает Матягин. По его словам, значительная часть жалоб от перевозчиков в последнее время касается именно некорректной работы так называемых рамок.

В ходе общественного контроля таких автоматических пунктов проверяющие убеждаются, что само оборудование, фиксирующее весовые параметры, прошло необходимую поверку и на него имеются необходимые документы и сертификаты. Однако сопутствующая дорожная инфраструктура нередко находится в плачевном состоянии. А от этого сильно зависит корректность измерений, подчеркнул Матягин.

«Колея, превышение параметров уклона дорожного полотна на участке, где установлена рамка, даже толщина асфальта над датчиками могут сказаться на результатах измерений», — заявил эксперт.

Из-за несоблюдения этих параметров нередко перевозчики, соблюдающие все требования, всё равно получают штраф за перегруз с АПВГК, отметил Матягин.

«Водитель, зная, что едет с перегрузом, проложит маршрут так, чтобы объехать эти рамки. В итоге из-за тех или иных сбоев необоснованные штрафы приходят в основном добропорядочным перевозчикам», — уверен эксперт.

«Пробой» оси

С ним согласен координатор московского подразделения «Объединения перевозчиков России» Сергей Рудаметкин. По его словам, сбои в работе автоматических рамок и неправильные результаты измерений не редкость.

«К нам приходит множество жалоб на работу этих комплексов, есть примеры, когда штраф за перегруз приходил даже на пустую машину», — рассказал он «Известиям».

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Часто с такими штрафами сталкиваются перевозчики наливных грузов: жидкость в полуприцепе-цистерне, несмотря на внутренние перегородки, постоянно смещается. В результате на автоматических весах может «пробить» одну из осей фуры, отметил эксперт.

«На обычных пунктах весового контроля в такой ситуации происходит контрольное взвешивание. Так водитель может доказать, что он едет без перегруза. В случае с автоматическими рамками у него такой возможности нет», — подчеркнул Сергей Рудаметкин.

Необходимо контрольное взвешивание

Кроме того, штрафы с автоматических комплексов приходят спустя какое-то время после того, как фура проедет под рамкой. В итоге доказать, что нарушения на самом деле не было, практически невозможно: автомобиль уже мог разгрузиться и снова загрузиться другим товаром, подчеркнул Рудаметкин.

По его словам, решить эту проблему может создание рядом с автоматическими рамками площадок для контрольного взвешивания. На них же в случае превышения разрешенной массы можно будет переставить груз, чтобы уложиться в нормативы по развесовке фуры, или перегрузить излишки в другой автомобиль, уверен эксперт.

Сотни неправильных штрафов

Зачастую добиться отмены штрафов из-за некорректной работы автоматических комплексов весогабаритного контроля удается только после вмешательства прокуратуры, отметил он.