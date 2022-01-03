Пробочный сбор: что будет с ценами на алкоголь в новом году

С нового года акциз на крепкую алкогольную продукцию повышается на 4,60 рубля. Рост цен на водку и коньяки может составить в ближайшие месяцы 8–12%, на российские вина 10–25%, на импортную винную продукцию 15–30%. Пиво, вероятно, подорожает меньше всего, кроме отдельных сегментов рынка. Подробности — в материале «Известий».

Как подорожают водка, коньяки и пиво

Ставки акцизов на алкогольную продукцию ежегодно индексируются на уровень прогнозируемой инфляции и устанавливаются в Налоговом кодексе на три года. Так, акциз на крепкую алкогольную продукцию с 1 января 2022 года вырастет на 4% и составит 589 рублей за 1 л безводного этилового спирта в подакцизном товаре, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина России.

О намерении повысить цены на крепкий алкоголь — водку, ликеро-водочные изделия, коньяки, виски, бренди «Известиям» сообщили несколько производителей. Например, компания АО «Татспиртпром» ожидает повышения цен на водку, коньяк на 5,50 рубля за 0,5 л. « Остальной рост в розничных ценах будет обусловлен инфляцией, удорожанием сырья. В частности, за 2021 год сильно подорожали упаковочные материалы. Также растут тарифы на логистику », — сказали представители «Татспиртпрома».

— Инфляция и повышение цен на топливо и необходимые комплектующие тоже повлияют на стоимость продукции в магазинах , — говорит пресс-секретарь АО «Башспирт» Люция давлиева. — Учитывая

все эти факторы, можно ожидать подорожания одной бутылки водки на 15–20 рублей. В магазинах собственной розницы, к примеру, крепкий алкоголь подорожает на 8–12%. Прежде всего это связано с увеличением МРЦ (минимальной розничной цены) на 7%.

Директор по развитию завода LADOGA Дмитрий Исаченков рассказал в беседе с «Известиями», что уже с середины января 2022 года будут пересмотрены цены на всю ассортиментную матрицу. По его словам, отпускные цены будут вынужденно пересмотрены не только в связи с ростом акциза, но и «с удорожанием себестоимости некоторых видов продукции по причине увеличением стоимости комплектующих».

— Помимо привычных валютных колебаний, в долгосрочном периоде на ценах очень сильно отразится неурожай 2021 года во многих винодельческих зонах мира, — объясняет Дмитрий Исаченков. — Пока мы закупаем урожаи 2020, 2019, 2018 и более ранних годов, поэтому и речь о применении этого фактора при повышении отпускных цен может идти не ранее начала II квартала.

Пробочный сбор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По прогнозам специалистов АО «Кизлярский коньячный завод», ожидается рост цен на готовую крепкую продукцию в среднем на 15–20%.

— Основную роль тут играют инфляция, налоговая составляющяя, рост цен на сырье, в частности виноград, на 10%. Также с 1 января в России вырастут минимальные розничные цены на крепкий алкогольные напитки (об этом свидетельствует проект приказа Минфина, он опубликован на федеральном портале нормативных актов), — прокомментировал «Известиям» генеральный директор АО «Кизлярский коньячный завод» Евгений Дружинин.

Затронут ценовые изменения и рынок пива, пускай и незначительно. Как сообщили в Ассоциации производителей пива (АПП), с 1 января 2022 года ожидается плановая индексация ставки акциза на пиво на процент инфляции. Повышение составит 1 рубль и не является для отрасли неожиданным, заверили в АПП. В Национальном союзе защиты прав потребителей отмечают, что подорожание возможно в сегменте крафтового и высококачественного пива за счет роста стоимости солода. Тем не менее многие отечественные пивовары уже испытывают значительное давление роста цен на сырье, материалы и маркировку.

По мнению руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, драйверами роста цен на алкогольную продукцию являются административная нагрузка (маркировка, система прослеживаемости зерна и продуктов, требования к хранению при определенной температуре, высокая пошлина за лицензии, экологический сбор, региональные ограничения, повышенное внимание к администрированию налогов), а также концентрация рынка за счет ухода мелких производителей.

Последний опрос ИОМ «Анкетолог» для «Известий» показал, что среди спиртных напитков, от которых не готовы отказываться при росте цен россияне, опрошенные чаще всего называли вино (40% потребителей не откажутся, если цены поднимутся на 15%, 31% — если в два раза), пиво (37% и 30% соответственно), шампанское (28% и 21%), водку (26% и 19%) и коньяк (22% и 13%).

— На самом деле и производители, и потребители не так резко реагируют на рост акцизов, как на рост минимальных розничных цен, — замечает председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

Пробочный сбор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Дело в том, что удерживать цены на полке на уровне МРЦ могут позволить себе только крупные вертикально интегрированные производители, которых в стране не так много. Из-за удорожания прямых затрат на компоненты для выпуска алкогольной продукции в диапазоне 25–100% (спирт на 25%, сахар, отдушки, фильтры на 75–100%), из-за косвенных затрат (временные закрытия торговых точек, новые этикетки, введение реестра Росалкогольрегулирования и т.д.) роста на уровне 10–15% в целом по алкогольному рынку избежать вряд ли удастся, подчеркивают в ТПП РФ.

— Такая ситуация никак не повлияет на рост нелегального рынка алкоголя или повлияет, но совсем незначительно, — уверен директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. — Условно обеспеченный потребитель с зарплатой от 25 тыс. не пойдет за нелегальной продукцией. При этом потребитель с зарплатой в 20 тыс. рублей в легальную розницу и сейчас не ходит. Именно этот слой будет и дальше покупать нелегальную и суррогатную продукцию в нелегальных точках. Однако такая ситуация продолжается уже далеко не первый год.

В Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка комментарий по ситуации вокруг роста цен не предоставили.

Ценовое брожение винного сегмента

По оценкам, сделанным BusinesStat, средняя розничная цена вин в России в 2022 году вырастет на 4% и достигнет 455 рублей за литр. Цены на вино будут расти медленнее инфляции из-за возврата многих россиян к более дешевому алкоголю в ситуации сокращения реальных доходов. Важно и то, что минимальная цена на «тихие» вина пока не установлена, поскольку считается, что винный сегмент требует свободного регулирования, а ценовые ограничения будут этому только мешать, указывают аналитики BusinesStat.

Поэтому цены на вино сразу после Нового года вряд ли пойдут вверх. Скорее наоборот, для того чтобы обеспечить денежный поток в период низких продаж января-февраля, цена продукции на полке не будет расти, заверил «Известия» заместитель генерального директора по стратегическому развитию «Мильстрим — Черноморские вина» Дмитрий Винничук. Возможно, будут использованы инструменты стимулирования — акции, скидки, допускает он.

— Но по прошествии 1–1,5 месяца цены поднимутся, — отмечает Винничук. — Во первых, в текущем году мы видим серьезное повышение затрат по всем направлениям.

Это значит, что производители и розничные торговцы будут вынуждены разделить повышение затрат с покупателем.

Стоит отметить, что прошедший год принес неурожай винограда как в России, так и в крупнейших мировых винодельческих регионах. Производители в Испании и Франции уже заявили о повышении отпускных цен на продукцию на 10–12% начиная с конца января. Аналогичная ситуация и у российских производителей. Дело в том, что примерно с конца января — начала февраля в производство выходит молодое вино урожая предыдущего года. Так что уже в конце января закончатся виноматериалы 2020 года и выход в производство сырья урожая 2021 года, который был проблемным, отметил Дмитрий Винничук. Это приведет к повышению себестоимости продукции на 15–20%, не считая многих других статей затрат.

Пробочный сбор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Повышение цен на винодельческую продукцию планируется, — говорят в ООО «Кубань-Вино». — Плановое повышение с 1 января 2022 года связано с рядом факторов. Во-первых, это погодные условия, отразившиеся на урожае. На Кубани урожай винограда снизился на 7%. К потерям привели летние подтопления в регионе. Во-вторых, ускоренный рост инфляции в мире. Далее, сложившийся дефицит предложения в некоторых отраслях экономики привел к значительному росту цен и увеличил себестоимость как виноградарства, так и производства вина в потребительской упаковке. В цене выросли шпалеры для виноградников, средства защиты растений, комплектующие для бутылок (капсулы, колпачки, пробки). Итак, с января в том числе из-за роста ставки акцизов средняя стоимость бутылки вырастет в среднем на 10–15 %, — сказал заместитель генерального директора «Кубань-Вино» Евгений Емельянов.

В пресс-службе ОАО АПФ «Фанагория» отмечают, что на ежегодный пересмотр отпускных цен влияет и подорожание энергоресурсов, транспортных расходов, комплектующих, в числе которых импортируемые.

— В то же время не секрет, что большая часть алкогольных напитков продается через розничные сети, отпускные цены производителей с которыми устанавливаются заранее и должны принимать во внимание баланс между увеличением расходов производителя и желанием сети удержать стоимость получаемой продукции, — говорят в пресс-службе ОАО АПФ «Фанагория».

— В сетевых магазинах и алкомаркетах хорошо понимают нынешнее положение с доходами потребителей, — говорит руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. — При этом сами производители также учитывают возможности потребительского спроса. Ведь если в сетях поднимается цена, то какая-то алкогольная продукция начинает сразу хуже продаваться. Особенно если у конкурентов в ритейле есть более дешевые предложения.

Заметим, что специалист по связям с общественностью сети магазинов «Красное & Белое» Наталья Аверкиева сказала «Известиям», что у них пока нет информации об изменениях цен.

Пробочный сбор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

И, конечно, меняющиеся условия будут рассматриваться как аргумент к повышению цены, продолжает Александр Ставцев. По его словам, «у больших сетей больше возможностей сдерживать цену. Поэтому никому повышение цен на полке не желательно. Но после общей консолидации цены в любом случае пойдут в рост, на что будет влиять не только акциз, но и МРЦ».

Как напоминает кубанский производитель вин, в прошедшем сезоне сложились неблагоприятные для виноградной лозы климатические условия. Вслед за зимними морозами уровень осадков, выпавших с 10 по 16 августа прошлого года, составил 374,5 мм, что выше среднегодовой нормы, штормовой ветер повредил шпалеру, положив лозу на землю; особенно сильно при этом пострадали ранние сорта винограда. Как результат, в целом по стране рыночная стоимость винограда выросла с 30–45 рублей за 1 кг в 2020 году до 65–80 рублей, а на наиболее ценные и востребованные сорта — до 125 рублей за 1 кг в 2021 году.

— Мы ожидаем рост порядка 20–25% на протяжении 4–8 месяцев 2022 года, — говорит замгендиректора по стратегическому развитию «Мильстрим». — Пик по российским винам придется на август-сентябрь 2022 года. К этому моменту запасы виноматериалов российского происхождения подойдут к концу, а использовать импортируемый виноматериал производители сейчас не имеют возможности согласно действующему законодательству. Поэтому российских тихих и игристых вин эта ситуация коснется прежде всего.

При этом, как допускает Винничук, импортируемые вина подорожают чуть меньше при сохранении текущего курса рубля. «Известия» обратились с запросом к ассоциациям и союзам сетевой торговли, к пресс-службам известных торговых сетей. В настоящее время ответа так и не получен. В ряде ведущих алкомаркетов ситуацию вокруг роста цен комментировать не взялись.