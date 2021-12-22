Чувство вина: минимальную цену шампанского предложили увеличить на 18%

Ассоциация производителей игристых вин предложила проиндексировать минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское с 2022 года почти на 18% . По мнению бизнеса, МРЦ надо повысить со 169 рублей за 0,75 л до 199 рублей. С этой инициативой организация обратилась в Минфин. «Известия» ознакомились с письмом. Качественное российское шампанское в рознице не может стоить меньше 250 рублей, заявил «Известиям» ответственный секретарь Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев. В этом году Минфин уже проиндексировал МРЦ на водку, коньяк и бренди, увеличив их чуть более чем на 7%.

Минимум в цене

Ассоциация производителей игристых вин обратилась к министру финансов Антону Силуанову с предложением пересмотреть МРЦ на игристые и шампанские вина в 2022 году. «Известия» ознакомились с письмом. Шампанисты уверены: напитки в бутылке 0,75 л должны стоить минимум 199 рублей в рознице, 140 рублей — при покупке у заводов.

Чувство вина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Сейчас МРЦ на игристые вина составляет 169 рублей. У заводов минимальная стоимость составляет 118 рублей за бутылку. Но эти параметры необходимо срочно актуализировать, уверены в ассоциации. Дело в том, что с 1 января повышается акциз на игристое, более того, уже увеличилась себестоимость продукции. Добросовестные производители не могут уложится в действующие минимумы по цене, изготавливая напитки с соблюдением технологий производства настоящего игристого вина , сказано в письме. А розничные сети во время переговоров требуют предоставить им продукцию по действующим минимальным ценам . В такой ситуации возникает серьезный риск того, что на прилавки попадет более дешевый фальсификат, который может быть опасен для здоровья, указали авторы письма.

Ассоциация привела свои расчеты: в структуре новой МРЦ на себестоимость продукции приходится 75,7 рубля . Производители учли стоимость сырья, бутылки, общепроизводственные затраты и цену федеральной марки. На прибыль предприятий ассоциация заложила 7,6 рубля за бутылку, еще 32,2 рубля уйдет на акциз с учетом его повышения с 1 января, плюс НДС — 23,2 рубля . В итоге получилась минимальная цена завода — 139 рублей. Далее к этой сумме последовательно прибавили наценку оптовиков в почти 28 рублей и розницы — 33 рубля. В ассоциации подчеркнули, что на накрутку каждого звена в расчетах отвели по 20%, хотя в реальности большинство оптовиков добавляет минимум 25%, а розница — минимум 35%.

Обращение ассоциации в Минфин пока не поступало, сказали «Известиям» в ведомстве. Письмо рассмотрят в установленном порядке после его получения.

В середине ноября Минфин проиндексировал МРЦ на водку и другие крепкие напитки. Так, минимум на «беленькую» увеличили на 7,4%, до 261 рублей за 0,5 л, на коньяк — на 7,6%, до 480 рублей за 0,5 л, на бренди — на 7,4%, до 348 рублей.

Чувство вина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Впервые Минфин установил МРЦ на водку в 2010 году. Минимальная цена служила своеобразной границей, отделяя легальные напитки от фальсифицированных. Но после того как правительство запустило систему госучета спиртного ЕГАИС, которая могла контролировать алкоголь, актуальность МРЦ начала снижаться. В 2016 году к ЕГАИС подключили розницу. Поэтому установление минимальных цен в оптовом и розничном звене начало выполнять социальную роль, ранее рассказывал «Известиям» глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его словам, поэтому теперь правительство стремится сохранять ценовые минимумы на невысоком уровне.

Свежий взгляд

Вопрос о повышении минимальной цены на игристое вино правомерно обсудить, подсчитав себестоимость изготовления напитка, сказал «Известиям» ответственный секретарь Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев. Он подчеркнул, что минимальная цена российского шампанского не может быть меньше 250 рублей . Технология производства напитка, а также необходимое сырье трудоемки и дороги, это следует транслировать в размер МРЦ. Ведь производство шампанского — высший пилотаж в виноделии, добавил эксперт.

«Ашан» фиксирует некоторые трудности с поставками игристых вин российского производства по минимальной цене , сказали «Известиям» в компании. Правда, уточнили в торговой сети, это связано с неурожаем. Хотя товары присутствуют в достаточном количестве во всех магазинах и на складах, отметил представитель ритейлера.

— Что касается цены, то мы фиксируем незначительное повышение в размере 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года , — сказал представитель торговой сети. — Традиционно в конце года компания наблюдает повышенный спрос на игристые вина в связи с подготовкой к новогодним праздникам. Объемы закупок в этот период увеличиваются. Наибольшей популярностью пользуется шампанское среднего ценового сегмента — до 600 рублей.

Чувство вина Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Поставщики действительно говорят о существенном росте цен в следующем году, подтвердили «Известиям» в «Ленте». В компании уточнили, что отечественные производители обосновали рост стоимости неурожаем, подорожанием комплектующих, увеличением акцизов. Прогнозируемое повышение закупочных цен — в среднем на 11% , отметили в сети.

У импортных напитков схожие проблемы: неурожай в Европе, Новой Зеландии, плюс повышение цен на энергоресурсы и комплектующие материалы и так далее. Все уведомления о повышении стоимости спиртного торговая сеть рассматривает в индивидуальном порядке, компания намерена избежать резких ценовых скачков, заключили в «Ленте».