Игристый шанс: мораторий на проверки виноделов в РФ не продлят

Власти не будут продлевать мораторий на проверки винодельческой продукции после 31 декабря . Об этом «Известиям» рассказали в Минсельхозе. Производители к этому моменту должны были сменить свои контрэтикетки и нанести на них корректную информацию о названии напитка. Допустим, игристое вино вместо шампанского. Крупные компании это сделали. Например, Moët & Chandon уже обозначает свои напитки как игристое вино из региона Шампань. Проблем с продажей вина, которое промаркировали по старым правилам, быть не должно — его можно реализовывать до конца срока годности, уточнили «Известиям» в торговых сетях.

Время сменить этикетки

Минсельхоз не будет продлевать мораторий на проверки импортного вина в РФ с 1 января 2022 года . Этот вопрос на площадке ведомства не рассматривают, рассказали «Известиям» в министерстве. 22 октября 2021 года правительство утвердило постановление, которое заблокировало контрольно-надзорные мероприятия в отрасли. С этого момента бизнес не привлекали к ответственности за несоответствие требованиям по классификации винодельческой продукции . Речь идет о нормах, которые заложены в законах о виноградарстве и виноделии (468-ФЗ, вступил в силу в июне 2020 года) и о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта (171-ФЗ, вступил в силу в июле 2021-го). Из обоих документов власти убрали термин «шампанское», оставив лишь российское шампанское и игристое вино. Это вызвало критику со стороны французских производителей из региона Шампань.

В частности, в начале июля «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» — поставщик в РФ Moët & Chandon, Dom Perignon и Veuve Сlicquot — предупредил своих партнеров о том, что приостанавливает отгрузки продукции . Дистрибутор пояснял: новое законодательство обязывает производителей изменить маркировку на бутылках, написав не «шампанское», а «игристое вино». То есть виноделам нужно было заменить контрэтикетку. А затем з аново пройти сертификацию, поскольку вид производимой продукции изменился . Позже заявление о приостановке поставок напитков в Россию сделал Межпрофессиональный комитет вин Шампани.

Игристый шанс Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Вскоре Минфин, Минсельхоз и Росалкогольрегулирование дали разъяснения по новым нормам закона, объяснив, что компании могут не проходить сертификацию заново, если состав продукции не менялся . Но импортеры указывали и на другие юридические нюансы, которые не позволяли оперативно подвести рабочие процессы под нормы законодательства. Введение моратория на проверки в октябре дало бизнесу возможность это сделать, избегая наказаний. К тому моменту производители из Шампани заявили, что готовы возобновить поставки.

Для обсуждения спорных моментов Россия и Франция создали рабочую группу. Сейчас стороны проводят технические консультации на уровне специалистов, заметили в Минсельхозе. При этом вопросы пересмотра действующего законодательства не рассматриваются.

К продажам готовы

К сегодняшнему дню компании сменили маркировку напитков, убедились «Известия». Например, Moët & Chandon уже продается в рознице как игристое вино из Шампани. Редакция направила запрос в холдинг LVMH (производитель напитка), а также в Межпрофессиональный комитет вин Шампани.

Недавно состоялся визит в Москву представителей комитета Шампани, которые как раз встречались с основными игроками отрасли, рассказал «Известиям» гендиректор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.

— Все отлично понимают — для потребителя это (введение новых правил. — «Известия») ничего не изменит, потому что покупатель смотрит на этикетку, а не на контрэтикетку. В принципе, этот закон имеет символический смысл, на который должен был в свое время отреагировать комитет, — отметил он. — Экономика живет своей жизнью. Никто не собирается наказать российского потребителя. Остановить экспорт, объявить эмбарго, больше не поставлять в Россию французское шампанское, пока оно снова не станет называться в РФ шампанским, — это будет наказание исключительно для потребителей и для производителя.

Игристый шанс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

На стоимости вин в России изменение маркировки не скажется , отметил Павел Шинский.

Мораторий на проверки ввели на основании решения президента РФ после обращения крупных виноделов, причем р‎овно на тот срок, о котором они просили , напомнил «Известиям» исполнительный секретарь Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. Он добавил: срок был выбран оптимально, во всяком случае новых обращений не поступало.

Отечественные компании готовятся к окончанию моратория, добавили в Союзе виноградарей и виноделов. Российские производители тоже не обращались в организацию с просьбой о продлении запрета на проверки.

Luding group оперативно поменяла маркировку на винодельческой продукции в соответствии с требованиями закона о госрегулировании производства и оборота этилового спирта (171-ФЗ) еще летом 2021 года , сказал «Известиям» представитель импортера. Товарных запасов с маркировкой «шампанское», противоречащей новым правилам, у компании уже нет, добавил он.

Все запасы с маркировкой «шампанское» распродали и в компании Ladoga , сказал ее директор по импорту Дмитрий Журкин. Например, уже с лета бренд Jacquart поставщик ввозит под наименованием «игристое вино выдержанное, Шампань».

Игристый шанс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Аналогичная ситуация в ритейле. « Азбука вкуса» уже в начале осени начала ввозить шампанское с новым наименованием «игристое вино из региона Шампань» , сказали «Известиям» в компании. У ритейлера есть остатки, завезенные в РФ до вступления в силу изменений в законодательство. Но в торговой сети отметили, что имеют законное право продавать их и после Нового года. Закон допускает продажу вина с маркировкой «шампанское» до конца срока годности , уточнили «Известиям» в «Ашане». Поэтому реализация со старой маркировкой завершится в штатном режиме , подчеркнули в торговой сети.

Действительно, закон о виноградарстве и виноделии (п. 7 ст. 49) допускает продажу напитков по старым правилам. Но норма действует лишь в случае, если продукцию успели зарегистрировать в государственной системе учета спиртного ЕГАИС до дня вступления в силу поправок в закон, то есть до 2 июля.