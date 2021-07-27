Поправка на шампанское: Минфин разъяснил импортерам вина новые нормы

Компаниям, импортирующим в РФ алкогольные напитки, не придется получать новые разрешительные документы, в случае если декларации соответствия на продукцию были получены ранее. Всё, что требуется, — внесение поправок в соответствии с российским регулированием. Об этом говорится в официальном разъяснении Минфина, которое подписал замглавы ведомства Алексей Сазанов. Появление этого письма сняло ряд противоречий, возникших на рынке после принятия поправок в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта...» (171-ФЗ), отмечают в отрасли. В перспективе правительство может внести поправки в 171-ФЗ, сообщили «Известиям» в Минсельхозе.

Минфин уполномочен разъяснить

Минфин, Минсельхоз, Росалкогольрегулирование и Росаккредитация подготовили разъяснения для импортеров винодельческой продукции по применению и исполнению новых норм в законодательстве. Замминистра финансов Алексей Сазанов направил участникам рынка письмо — с документом, датированным 23 июля, ознакомились «Известия». Речь идет о поправках в закон «О государственном производстве и обороте этилового спирта...» (171-ФЗ), которые вступили в силу 2 июля. Поправки изменили терминологию закона в части винодельческой продукции: были уточнены определения игристого вина и вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ), а также напитка защищенного наименования места происхождения (ЗНМП) — зарубежные производители больше не могут использовать эти обозначения.

Изменения необходимо отразить на контрэтикетке бутылки и в документах соответствия — декларации. Чтобы ее получить, следует пройти сертификацию, которая включает в себя импортирование отдельных образцов продукции и их тестирование в лабораториях. На это нужно в среднем около месяца, только после этого компания может изготовить новые контрэтикетки, пояснил глава информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

Однако в официальном разъяснении, подготовленном Минфином, говорится: алкогольную продукцию можно ввезти в РФ при наличии декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС. Речь идет о таких документах, как регламент «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки», «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». Они не устанавливают классификацию видов винодельческой продукции. Поэтому для напитков, на которые уже получены декларации соответствия, получать новые не нужно — такое требование отсутствует в соответствии с правом союза и российским регулированием.

Если же у продукции, на которую компании уже получили декларацию, сохранились физические, химические и другие свойства, то сам документ можно заменить, причем в упрощенном режиме, сказано в документе, подписанном замглавой Минфина. Речь идет о корректировке уже имеющейся декларации — то есть при необходимости в документе надо исправить наименование вида алкогольной продукции.

При замене таких деклараций повторное проведение исследований и измерений в испытательной лаборатории уже не требуется, сказано в сообщении министерства. Заявитель сможет через сервис на официальном сайте Росаккредитации подать заявление на регистрацию новой декларации о соответствии, это сделают бесплатно.

Сняли противоречия

Вступление в силу поправок было несколько неожиданным для алкогольной компании и ее иностранных поставщиков, сказал «Известиям» исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян. Бизнес ожидал от Росалкогольрегулирования и Минфина технических разъяснений о том, как на практике будет действовать закон.

Появившееся разъяснение Минфина сняло некоторые противоречия, которые возникли на рынке после принятия поправок в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта...» (171-ФЗ), подчеркнул Александр Ставцев. Ведомство пояснило, что компаниям не надо получать новые декларации.

— По сути, в России изменилось локальное законодательство, и у ряда напитков изменилась категория. Хотя сами напитки, их химические свойства никак не менялись, — сказал он.

В Союзе виноградарей и виноделов «Известиям» заявили, что приветствуют выход разъяснений как разумную инициативу переходного периода, снижающую головную боль импортеров.

Изменения в 171-ФЗ могут быть внесены согласно графику разработки нормативно-правовых актов — это произойдет после утверждения правительством, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза.

Российское регулирование в области виноделия обновилось 2 июля, тогда же российский дистрибутор французского производителя шампанского Moet направил письмо своим локальным партнерам, предупредив о временной приостановке поставок продукции из-за нового регулирования. В компании заявили о неготовности менять категорию напитка, а также обновить маркировку на контрэтикетке. Хотя уже 4 июля ситуация скорректировалась — представители Moet заявили иностранной прессе, что готовы исполнить законодательство РФ.