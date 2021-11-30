Пошли на повышение: как федеральная саморегулируемая организация виноделов изменит рынок

Стандарты, по которым работают российские производители вина, станут ещё выше . Их разработкой займётся федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России. О её создании было объявлено 29 ноября, и она объединила ведущих игроков рынка из всех винодельческих регионов страны. По словам исполнительного секретаря правления ФСРО Дмитрия Киселёва, ответственность за соблюдение новых норм возьмет на себя сама отрасль. Соответствие стандартам понадобится для получения лицензий на производство винодельческой продукции с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Необходимые сертификаты качества бизнесу будет выдавать новая организация. Подобные механизмы управления отраслью, отмечают эксперты, уже используются во многих странах. Как они приживутся в России и что уже изменилось за время действия закона о вине – в материале «Известий».

Модель самоуправления

29 ноября ключевые игроки отрасли вместе с представителями властей учредили "Федеральную саморегулируемую организацию виноградарей и виноделов России" . В ближайшие две недели ассоциацию зарегистрируют в Минюсте и ФНС, рассказал «Известиям» Дмитрий Киселев, который был избран исполнительным секретарем правления ФСРО.

Речь, по его словам, идёт о новой модели управления отраслью: демократичной, ответственной и более жесткой . Теперь производители не смогут «играть в кошки-мышки с министерством сельского хозяйства», а будут лично нести ответственность за качество, подчеркнул Киселев.

В правление новой организации также вошли четыре представителя Минсельхоза, включая замглавы ведомства Оксану Лут, и шесть делегатов от производителей из разных винодельческих регионов: Крыма (Алексей Пугачев, Валерий Захарьин), Краснодарского края (Александр Кретов, Борис Титов), Ставрополья (Алексей Лысенко) и Дагестана (Эмиль Омаров). Учредителям суммарно принадлежит более 50 тыс. га виноградников в РФ.

В ближайшее время будет достроена структура организации: появятся территориальные советы в регионах и местные дегустационные комиссии . Их состав определят сами производители.

Советы наделят уникальной функцией: именно они будут формировать те самые стандарты, без которых напитки не могут получить специальный статус — вина с ЗГУ (защищенным географическим указанием) и с ЗНМП (защищенным наименованием места происхождения) . Иными словами, речь о том, в каком регионе или на какой винодельне родился напиток. В новых правилах опишут и допустимые методы производства, которые будут состоять из трех значимых элементов: терруара, технологии и сорта винограда, добавил Дмитрий Киселев. Выпускать такие напитки смогут только члены ФСРО.

Всё это планируют осуществить уже в 2022 году. Тогда же к ассоциации должны присоединиться многочисленные фермерские хозяйства из всех винодельческих регионов.

— Сейчас в отрасли есть стандарты, которые создало государство, теперь же мы создадим дополнительные критерии качества, за соблюдение которых возьмем на себя ответственность , — пояснил Дмитрий Киселев. — Это позволит повысить качество вина.

Знаки качества

ЗГУ и ЗНМП — это символы качества вина, на которые обращают внимание и потребители, и ритейл , подчеркнул глава информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Такие вина отдельно лицензируются с 2017 года, напомнил эксперт. Теперь же процесс получения этого статуса станет более прозрачным и обоснованным, так как он будет зависеть от самих производителей.

Отдельно Ставцев отметил тот факт, что в саморегулируемую организацию вошли представители ведущих винодельческих регионов – подобные механизмы управления отраслью используют все европейские изготовители.

— Практика самоуправления давно распространена в мировых винодельческих районах , — сказал «Известиям» член правления ассоциации, гендиректор «Массандры» Алексей Пугачев. — Их полномочия очень широки: от формирования цены на виноград до регулирования нагрузки на куст винограда и определения сортов винограда для терруаров. В виноделии это защита местных производителей и определение разрешенных технологических приемов и веществ для обработки вин.

Именно поэтому сначала следует определиться с созданием советов в регионах и комитетов в терруарах, а дальше непосредственно работать над развитием отрасли и улучшением качества продукции, считает Алексей Пугачев.

Закон о виноградарстве и виноделии был принят в конце 2019 года. Именно он закрепил главную норму для отрасли о том, что вино должно производиться только из винограда, а российское вино – только из российского винограда. Также документ предписывал и создание ФСРО, которая появилась сейчас. Исполнение сформулированных организацией стандартов позволит производителям получать сертификаты качества и эмблему «Вино России». Нарушителей правил будут лишать этих документов.

Как ранее отмечал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, виноградарство и виноделие в России из нишевой сферы уже превратилась в активно развивающуюся отрасль АПК. Повышается культура виноделия и качество российских вин. Ежегодно растут площади виноградников – в 2020-м они достигли 97,5 тыс. га, до конца этого года планируется заложить еще около 5 тыс. га. Цель разработанного властями федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» ещё более амбициозна — увеличение площади виноградников к 2030 году на 35%. Для достижения результата министерство планирует ежегодно выделять не менее 2,4 млрд рублей.