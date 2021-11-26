Бокальное мастерство: в России выбрали лучшие вина массового сегмента

Роскачество презентовало ежегодный «Винный гид» , в котором представлено более 600 напитков из 47 отечественных виноделен. Организация отбирала спиртное массового сегмента стоимостью от 148 до 1 тыс. рублей за бутылку. 430 вин, то есть большая часть напитков, получили повышенные оценки сомелье, рассказал журналистам глава Роскачества Максим Протасов. Среди белых вин победил напиток компании Inkerman.

Повысили стандарт

Роскачество представило сборник лучших отечественных напитков — «Винный гид» . Это четвертый сборник российского вина, который специалисты организации подготовили вместе с коллегами из Минпромторга и Минсельхоза. В гиде представлено более 600 отечественных напитков из семи регионов и 47 виноделен . Эксперты оценивали напитки стоимостью от 148 до 1 тыс. рублей. Речь о пяти категориях вин: белые, красные, розовые тихие, а также игристые и ликерные. Количество напитков, которые соответствуют повышенным стандартам организации, в этом году стало рекордным — 70%, или 430 образцов . Об этом на презентации гида рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

Доля напитков, которые получили существенные замечания, незначительна — 0,96% , что можно назвать статистической погрешностью. В 2020 году этот показатель составил 6–7%, сказал Максим Протасов. Он подчеркнул, что улучшение качества отечественного вина — одна из целей этого проекта.

Бокальное мастерство Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Для сравнения: в первые годы исследования вин с высокими оценками было меньше половины от общего количества рассматриваемых образцов , напомнил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

— «Винный гид» за несколько лет работы убедительно показал нам: качество вина из российского винограда ежегодно повышается, — сказал он на презентации. — Оно достигло стабильно высокого уровня: примерно две трети из нескольких сотен исследованных вин получили очень хорошие оценки. Этот важный и успешный проект по продвижению российского виноделия — только одна из составляющих в системной работе власти по развитию и поддержке отрасли, которая уже дает ощутимые плоды.

Виктор Евтухов напомнил, что в 2018 году Минпромторг подключился к продвижению российского вина в торговых сетях, с того момента крепкий алкоголь постепенно замещали винами отечественного производства.

Бокальное мастерство Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Для дальнейшего развития отрасли Минсельхоз создает специальный федеральный проект , который посвящен виноградарству и виноделию, сказала замглавы ведомства Оксана Лут. Его цель — увеличить площадь виноградников в РФ на 35%, постепенно продвигаясь к показателям, которые были актуальны в советский период. Для этого на господдержку производителей направят до 3,3 млрд рублей , отметила замглавы Минсельхоза. Пока площадь виноградников составляет 100 тыс. га. В этом году РФ получит чуть больше 680 тыс. т. винограда, из которых произведет около 44 млн декалитров вина, сообщила Оксана Лут.

После принятия профильного закона о виноградарстве и виноделии в конце 2019 года качество отечественного вина взлетело , согласился с экспертами председатель совета Союза виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев. Документ запретил делать российское вино не из винограда.

— Устарела шутка о том, что вино можно делать из чего угодно, даже из винограда, — сказал он «Известиям». — Сейчас совершенно понятно, что стоит выбирать отечественное вино. По данным ритейлеров, его продажи выросли после того, как в стране появилась отдельная полка для вина России.

Истина — в вине

Лучшим белым сухим вином стало «Алиготе Инкерман», это напиток защищенного географического указания «Крым» завода Inkerman , рассказал Максим Протасов. Среди красных сухих вин первенство присвоили «Крю Лермонт Саперави» производства «Сенной компании «Фанагория». Роскачество не стало раскрывать победителей среди игристых вин и в других категориях. По традиции их назовут ближе к Новому году, отметил Максим Протасов.

Бокальное мастерство Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Специалисты Роскачества оценивали напитки по нескольким параметрам. Это аудит производства с рекомендациями по улучшению качества вин, исследования органалептики в лаборатории и оценки экспертов в слепых дегустациях. Напитки оценивали по 100-балльной шкале, которая принята Международной организацией винограда и вина (OIV). Эксперты анализировали вина в течение 21 дня , причем пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Часть специалистов пришлось вывести из проекта, так как у них изменилось восприятие вкуса, пояснил глава Союза сомелье, руководитель рабочей группы проекта «Винный гид» Артур Саркисян. В профессиональной экспертной комиссии помимо отечественных сомелье был специалист мирового уровня — магистр вина Франк Смулдерсом. Реакцию дегустаторов проверяли: им могли предложить одно и то же вино дважды с разницей в несколько образов, рассказал Артур Саркисян. Это делали для того, чтобы убедиться в оценках.

— Общая картина в отечественном виноделии изменилась. Качество напитков стало ровным и стабильным, нет лишних тонов, исчезла горечь, в некоторых случаях кислота , — сказал Артур Саркисян. — Это именно то, чего нам не хватало.

По его словам, в «Винном гиде» представлены хорошие напитки, на которые стоит обратить внимание и попробовать.