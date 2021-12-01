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Клик души: продажу вина в интернете намерены запустить весной 2022-го

Жители каких регионов первыми смогут купить спиртное онлайн
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Клик души: продажу вина в интернете намерены запустить весной 2022-го
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2021-11-30 16:04:09
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На весну 2022 года запланирован старт эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина. Напитки можно будет заказать на специализированном сайте «Почты России», она же доставит спиртное покупателю. Об этом «Известиям» рассказали в Минфине, где уже подготовили соответствующий законопроект. Эксперимент рассчитывают провести в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях, уточнили в «Почте России». Возраст покупателя будут контролировать курьеры: с помощью паспорта или системы идентификации, которую используют на сайте госуслуг. Сейчас продажи спиртного в интернете, а также его доставка запрещены.

Параметры эксперимента

В России планируют провести эксперимент по дистанционной продаже вина из отечественного винограда. Он может начаться в столичном регионе 31 марта 2022 года и продлиться до конца 2024-го, рассказали «Известиям» в Минфине. Ведомство разработало соответствующий законопроект. К торговле должны допустить самих производителей напитков, которые представят их на специализированном сайте «Почты России», затем компания доставит товар покупателю.

Клик души
Клик души: продажу вина в интернете намерены запустить весной 2022-го
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По словам источника «Известий» в кабмине, в конце сентября помощник президента Максим Орешкин провел совещание по поводу эксперимента. На нем решили расширить тестовый проект на новые регионы, помимо столицы и области. «Известия» направили запрос в правительство.

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Пилотный проект должен пройти в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях, уточнили «Известиям» в «Почте России». Там пояснили, что географию эксперимента расширили по просьбе Минсельхоза. В регионах, где должен пройти пилотный проект, хорошо развита логистическая инфраструктура, плюс они вошли в топ-10 по потреблению винодельческой продукции в 2020 году, подчеркнули в компании.

В Минфине уточнили, что законопроект сформирован для дополнительной поддержки российского виноделия, а также изменения баланса в пользу отечественной продукции на рынке. Документ проходит межведомственное согласование.

Возраст покупателя планируют контролировать с помощью документов, удостоверяющих личность, отметили в министерстве. В ведомстве рассказали: Минцифры предложило подтверждать возраст через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), причем делать это при получении товара. «Известия» направили запрос в Минцифры. Там сказали, что проект в зоне ответственности Минфина.

Клик души
Клик души: продажу вина в интернете намерены запустить весной 2022-го
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В Минздраве и Роспотребнадзоре на запрос «Известий» не ответили. Ранее ведомства выступали против онлайн-продаж спиртного в интернете. Расширение каналов торговли алкоголем противоречит госполитике по снижению чрезмерного потребления спиртного, указывали представители ведомств.

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Расширение каналов сбыта российской винодельческой продукции, в том числе посредством продажи онлайн, окажет позитивное влияние на развитие отрасли, сказали «Известиям» в Минсельхозе. В ведомстве уточнили, что позже составят перечень компаний, которые допустят к участию в эксперименте.

Законопроект о дистанционной продаже вина отечественного производства через канал «Почты России» — интересный опыт для развития российского виноделия, сказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

— Этот эксперимент — шаг к либерализации торговли вином с использованием интернета. Уже весной 2022 года первые покупатели смогут получить лучшие вина из рейтинга «Винный гид России» с доставкой на дом, — отметил он.

Речь о сборнике отечественных напитков, который формируют специалисты Роскачества вместе с коллегами из Минпромторга и Минсельхоза. В четвертом гиде, представленном в ноябре, более 600 отечественных вин из семи регионов стоимостью от 148 до 1 тыс. рублей. Количество напитков, которые соответствуют повышенным стандартам Роскачества, в этом году достигло 70%, писали «Известия».

Клик души
Клик души: продажу вина в интернете намерены запустить весной 2022-го
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Союзе виноградарей и виноделов поддерживают инициативу Минфина, но при строгих мерах контроля возраста покупателей и соблюдении принципов Концепции сокращения потребления алкоголя, сказали «Известиям» в организации. Основные риски при реализации проекта — продажа алкоголя несовершеннолетним и несоблюдение температурно-световых условий при доставке вина, что может негативно сказаться на его качестве, подчеркнули в союзе. Проработке этих и других важных моментов посвящен эксперимент, добавили там.

— Алкогольная продукция — одна из немногих категорий, которые сейчас нельзя заказать с доставкой на дом, хотя на нее существует огромный спрос, — сказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. — Количество поисковых запросов по этой теме составляет несколько десятков тысяч в месяц. При этом около 3 тыс. нелегальных сайтов уже предлагают спиртное, а незаконный оборот от такой деятельности составляет 5–10 млрд рублей в год. Покупатели не осознают, что за заказами стоят нелегальные организации, которые не несут ответственности за реализуемую продукцию.

Артем Соколов добавил, что АКИТ в целом поддерживает идею проведения эксперимента по доставке вин. Он позволит детально изучить потенциальные риски, создаст практическую базу для разработки будущих подзаконных нормативных актов, уточнил эксперт. По его мнению, удостоверяющий личность документ важно контролировать в момент вручения — например, курьер может запросить паспорт покупателя при доставке. Сейчас такой порядок действует при получении заказных писем и пенсий.

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