Повышая градусы: рост цен не снизит рекордную доступность водки

C 1 января 2022 года в России вновь повысились минимальные цены на крепкий алкоголь. Розничная цена на водку (в зависимости от крепости) будет составлять не менее 261–342 рубля за пол-литра, а коньяка — 446–480 рублей. Рост цен составит 7,4 и 7,6% соответственно. «Плановые» повышения цен на водку уже вошли в привычку в последние 10–15 лет. И тем не менее относительная стоимость крепкого спиртного в отношении к доходам россиян по-прежнему находится на исторически низких отметках. О том, как менялась доступность водки в России за последние 150 лет — в материале «Известий».

Крепкий доход

Хотя «вода жизни» — крепкое спиртное, получаемое путем дистилляции — являлось изначально изобретением южных народов, широкое распространение она получила именно на севере. Не стала исключением и Россия, где в конце XV века то ли сами изобрели, то ли ввезли из Европы напиток, который сначала именовали «хлебным вином», а с конца XIX века стали называть «водкой».

Государство уже в те времена увидело перспективность крепких напитков с точки зрения наполнения бюджета. Продавать спиртное можно было только в специализированных заведениях — корчмах, а потом и кабаках . Цены, впрочем, кусались: ведро водки (12,3 литра) стоило почти полтора рубля, заметно дороже, чем лошадь, и вдвое больше, чем корова. Тем не менее от желающих отбоя не было. В 1652 году из-за проблемы пьянства и бесчинств пришлось даже собирать Земский собор, который так и прозвали «Собором о кабаках». По итогам обсуждений делегаты постановили лишить крупных землевладельцев и церковь права торговать спиртным — все питейные заведения переходили под контроль земских приказов. Кроме того, была запрещена продажа алкоголя в долг, чтобы «питухи в напойных долговых деньгах напрасно не помирали и душевредства бы на кружечном дворе у головы и целовальников с питухами не было». Цены на спиртное также были повышены, а продажа теперь допускалась только навынос (и даже рядом с заведениями пить было запрещено). Несмотря на всё это, алкодоходы к 1680 году составляли ключевую долю государственных доходов — 25%.

Повышая градусы_2 Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Спустя век алкогольная индустрия, развивавшаяся вместе с распространением технологий довольно бурно, вновь перешла в частные руки — монополия на производство спиртного оказалась у дворянского сословия. Цены, впрочем, оставались регулируемыми и составляли 2,23 рубля за ведро. Для сравнения, килограмм говядины в те времена стоил около пяти копеек. Нормальный же заработок горожанина (например, подмастерья) составлял около 20 рублей. Таким образом, городской житель мог купить около 110–120 пол-литровых бутылок водки на свою зарплату. Разумеется, надо понимать, что в городах тогда жило едва ли 10% населения. Многие же крестьяне существовали в рамках бартерной экономики и живых денег могли вообще не видеть. Доходы казны пополнялись через откупщиков, имевших право на сборы акцизов — немногие тогдашние государства не могли себе позволить аппарат налоговой инспекции.

Традиция откупов продолжилась и в следующем, XIX веке. Эксплуатация любви русских людей к «беленькой» приносила баснословные доходы как производителям, так и откупщикам. Алкоголизация общества носила стремительный характер, но государство закрывало на это глаза, так как на тот момент уже около 40% доходов приносили налоги на спиртное. Нужно, однако, заметить, что похожая ситуация в те времена складывалась во многих странах Европы. К примеру, в Англии и Германии закрепилась поговорка «пьян как швед», констатировавшая слишком горячую любовь северного народа к выпивке.

Неравная борьба за трезвость

Тогда же многие государства начали проводить антиалкогольную политику. В России, что интересно, инициатива шла снизу. В 1850-е годы по всей стране возникли многочисленные общества трезвости, с которыми власти поначалу даже боролись, но к 1863 году пошли на уступки и отменили откупную систему. Вместо нее вводилась акцизная, предусматривавшая несколько видов сборов. В абсолютных числах доходы казны от алкоголя даже выросли, но так как в ту пору экономика в целом росла стремительными темпами, доля этих доходов во всех бюджетных поступлениях вновь упала к уровню XVII века.

В 1893 году прошла новая реформа: с подачи министра финансов Сергея Витте была введена государственная винная монополия (касавшаяся, впрочем, только водки — остальные напитки, как и раньше, просто облагались акцизами). Был введен новый стандарт водки — промышленный ректификат крепостью 40%, формула которого была разработана Дмитрием Менделеевым. Вообще, этот ход привел к гибели традиционного русского хлебного вина-дистиллята, производство которого возродилось только в наше время. Но доходы бюджета вновь выросли — почти в четыре раза за следующие 20 лет.

Что до стоимости напитка, то она оставалась высокой. В последний мирный год Российской империи на среднюю зарплату (около 25 рублей) можно было купить эквивалент примерно 50 бутылок. Опять же нужно понимать, что крестьяне, составлявшие 70–75% населения империи, зарплаты не получали (кроме отходников), а их доходы могли сильно варьироваться. Тем не менее водка по-прежнему была дорогим удовольствием для большинства жителей Империи.

Вскоре она вовсе исчезла с прилавков — во время Первой мировой в стране ввели сухой закон. Хотя резко увеличилось потребление дистиллятов, косвенные данные показывают, что общее количество выпитого на душу спирта в военное время скорее снизилось.

Повышая градусы_1 Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Данный вопрос был одним из немногих, где ранняя советская власть проявила единодушие с царской. Хотя сразу после революции были разграблены винные склады и городские жители (в основном молодые и часто вооруженные мужчины) смогли наконец-то оторваться за все сухие годы, Советы решили бороться за трезвость. Но долго не протянули — актуальнейший вопрос наполнения бюджета вновь напомнил о себе. В 1924 году была разрешена продажа 30-градусной водки, названной по фамилии председателя Совнаркома Алексея Рыкова «рыковкой». Стоила она рубль при тогдашней средней зарплате около 50 рублей, так что «курс» в 50 бутылок остался неизменным.

Недоступная крепость

В 1930-е годы водку вновь укрепили до дореволюционных 40 градусов, а ее цена к концу десятилетия поднялась до 11 рублей. Правда, и зарплаты выросли, составив в среднем 300 рублей. Таким образом, на обычный заработок можно было купить всего 28 поллитровок. Хороший стимул для трезвости — впрочем, стоит понимать, что ранний советский уровень потребления буквально всего на свете заметно проигрывал показателям «добезцаря», поэтому добродетель фактически была нуждой.

Всё это время люди, конечно, не ограничивались государственной водкой. Самогоноварение, доступное практически каждому желающему, переживало золотой век, особенно в 1920-е годы. Власти боролись с ним с переменным успехом, но одолеть так и не смогли до конца существования СССР, а потом уже и смысл что-то делать с этим явлением пропал.

Как бы то ни было, но пик недоступности водки случился сразу после войны, когда цена на водку поднялась до 100 рублей при средней зарплате менее 600 рублей. После этого цены постепенно снижались. В 1961 году при средней зарплате в 81 рубль бутылка «Московской» стоила 2,87 рубля. Цены в те времена фиксировались надолго, подчас — на многие годы. При «развитом социализме» брежневской эпохи был введен новый водочный стандарт — 3 рубля 62 копейки за бутылку. Средняя зарплата в 1970-е превысила 115 рублей, так что на нее можно было купить чуть больше 31 бутылки. Наконец, в 1980-е цены на водку поднялись дважды: сначала появилась «андроповка» за 4,7 рубля, а затем грянула антиалкогольная кампания, увеличившая стоимость 0,5 почти вдвое — до 9,1 рубля. К тому времени средняя зарплата приблизилась к 190 рублей, но даже так водка оставалась не очень-то доступной. Но бюджет вновь внакладе не остался: доходы от выручки спиртного достигали в середине 1980-х 10% от всех поступлений.

Даже относительно высокие цены не помогли решить проблему алкоголизации страны. Во времена застоя пили так, как никогда до этого: рост потребления спиртного связывают с возникшим еще в конце 1980-х трендом снижения продолжительности жизни и увеличения смертности — в первую очередь у мужчин. Он был прерван только антиалкогольным указом Михаила Горбачёва, но после неудачи этого эксперимента с новой силой возобновился к 1989 году.

Тяжелое наследие

В 1991 году СССР распался, а вместе с ним исчезла и почти 100-летняя госмонополия на водку. В этот период спиртное производили кто во что горазд, а стоимость была ограничена только не самыми высокими акцизами (которые к тому же было запредельно сложно регулировать из-за гиперинфляции того времени). В среднем в середине 1990-х на зарплату можно было купить около 50 бутылок водки. В реальности пили, конечно, намного больше — употребление разнообразных суррогатов достигло пика. На сей раз не из-за запретов, а из-за всеобщей бедности.

С конца 1990-х благосостояние население начало расти, а вот регулирование рынка практически не поменялось. К концу первого десятилетия XXI века доступность вполне легальной водки достигла исторических максимумов. В 2009 году на среднюю зарплату можно было приобрести около 180 бутылок . Тогда-то впервые в истории и была установлена минимальная цена на водку. Первоначально она была скорее символической: 89 рублей за пол-литра с января 2010 года — то есть, по сути, на зарплату можно было затариться уже 235 бутылками. В реальности эта цифра была немного меньше, поскольку мало кто из продавцов устанавливал цены на минимальном уровне.

Впоследствии минималку начали повышать практически каждый год. К середине 2014 года она составила 220 рублей. Тем не менее зарплаты позволяли приобрести 150 бутылок в месяц — по-прежнему намного больше, чем в любой период дореволюционных или советских времен. С тех пор минимальные цены увеличивались достаточно вяло — свою роль сыграли и опасения властей по поводу роста употребления суррогатов, и лоббизм производителей алкоголя. В итоге на начало нового года средняя зарплата дает возможность купить от 160 до 210 бутылок водки.