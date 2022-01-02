Традиционный новогодний стол в России состоит из майонезных салатов, копченых колбас, шпрот, холодца. А что не доели в Новый год, привыкли «спасать» 1–2 января. Потом начинаются походы в гости, где вновь столы ломятся от нездоровой, но любимой пищи. Праздничное застолье затягивается до Рождества и может стать серьезным испытанием для печени и желудка. О том, как не обидеть хозяйку, не переедать, но ощущать чувство сытости, сколько пить алкоголя и как войти в повседневный режим питания, «Известиям» рассказал научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, академик РАН, доктор медицинских наук Виктор Тутельян .

— Какие блюда должны быть на столе в новогодние праздники, а какие могут причинить вред здоровью?

— Новый год — это один из самых радостных, желанных и обнадеживающих праздников. Он должен остаться в памяти надолго, по крайней мере до следующего 31 декабря, поэтому на столе должно быть всё самое вкусное, красивое, ароматное. Обычно за новогодний стол мы садимся рано, в 10 часов, чтобы проводить старый год. Как правило, в этот момент мы уже голодные и набрасываемся на яства. Здесь нужно уметь себя ограничивать, съедать не столько, сколько глаза хотят . За новогодним столом надо есть под жестким контролем головы.

Что касается вреда здоровью, то прежде всего нужно обратить внимание на микробиологическую безопасность. Все основные блюда новогоднего стола очень лакомые для различных бактерий, поэтому стоит соблюдать правила хранения продуктов . Выкладывать в емкости небольшие порции салатов или закусок, чтобы они не задерживались долго на столе . Лучше потом что-то доложить, чем блюда будут постепенно портиться и представлять опасность для человека.

Надо есть_1 Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, академик РАН, доктор медицинских наук Виктор Тутельян Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких

— Традиции российского новогоднего стола сложились много десятилетий назад. И хотя все понимают, что любимые блюда не относятся к здоровому питанию, люди не отказываются от них. Как побаловать себя едой, но не подорвать здоровье?

— Нужно иметь силу воли и понимание, что лучше растянуть прием пищи на весь длинный вечер, а не сразу напихать в себя всё, что на столе, а потом от этого страдать . Даже самая хорошая, свежая еда в больших количествах представляет определенную опасность. Избыточное поступление жирной пищи — это в первую очередь огромная нагрузка на желудочно-кишечный тракт, на наши железы, что чревато серьезными последствиями. Кроме того, это также удар по поджелудочной железе вплоть до смертельного исхода.

— Может быть, вообще исключить из праздничного меню майонезные салаты, копченую колбасу, шпроты?

— В праздник на столе должны быть и салаты, и закуски, и разносолы. Кто будет есть суп в новогоднюю ночь? Это же бред, и предлагать такое не надо. Надо приучить себя пробовать всё, но понемногу, по чуть-чуть, растягивая удовольствие. Если прозрачный ломтик твердокопченой колбасы понюхаешь, съешь, то получишь удовольствие. Но если не один, а несколько, то это уже удар по печени, желудку. Всем известно, что нельзя употреблять много насыщенного жира с высоким содержанием холестерина.

Вообще, каждый, кто имеет заболевания и отклонения, знает, что ему есть можно, а что противопоказано, что окажет отрицательное воздействие. Так называемым практически здоровым людям, или у которых нет манифестации болезни, в умеренных количествах можно всё . Главное — не допускать переедания, от которого наступает быстрое нарушение желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диарея.

Надо есть_2 Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— После наступления Нового года мы ходим в гости, и застолье растягивается минимум на неделю до Рождества. Как оградить себя от чрезмерного употребления еды в этот период?

— Главное, чтобы возникало чувство насыщения и поступало достаточное количество воды в организм. Нужно пить больше жидкости, но не алкоголя. Обманывайте себя, а лучшие помощники в этом — свежие овощи и фрукты. Пусть блюда с ними стоят везде. Чтобы наступила сытость, съешьте огурец, морковку, салат, сельдерей или яблоко. На стол ставьте маленькие тарелки — на них поместится меньше еды, и искушение проглотить всё и сразу убавится.

— Стоит ли отказываться от еды в гостях?

— Совсем отказываться не стоит. Давайте быть реалистами. Если прийти в гости и пить кефир, то как посмотрят на вас хозяева? Им будет обидно, ведь они готовились к встрече. Нам подарили фактически 10 дней каникул. Нужно ходить в гости, сидеть за столом, общаться и радоваться, но беречь себя. Не нужно на голодный желудок есть всё подряд , а потом страдать от обострения болезней желчного пузыря, желудка или почек.

— Какие дозы алкоголя позволительны во время праздничного застолья?

— В течение вечера это 100 грамм крепкого алкоголя — водки, коньяка, джина, или два бокала вина . Всё остальное — уже серьезная нагрузка. Главное — уметь растянуть дозы алкоголя на весь вечер , говорить при этом приятные слова, объясняться в любви, поднимать тосты.

— Многие после Нового года понимают, что нужно сесть на диету. Как это сделать правильно?

— Если хочется разгрузиться, то это не должно быть полное голодание. Можно сделать разгрузочный день и есть только яблоки, которые дадут минимум калорий и максимум пищевых волокон , позволят очиститься. Или устроить кефирный день, но не жирного продукта: однопроцентного или полупроцентного.

— Сколько, по вашим данным, сейчас в России людей с избыточной массой тела и страдающих от ожирения?

— Более половины взрослого населения России имеет избыточную массу тела, примерно 25% страдает от ожирения второй и третьей степени . За этим тянется хвост серьезных заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инфаркты миокарда, инсульты, сахарный диабет. Число заболевших растет и держится на высоком уровне. Первичная профилактика этих заболеваний — правильное оптимальное питание.

— Пандемия коронавирусной инфекции усугубила эту тенденцию?

— Люди стали больше сидеть дома, снизилась физическая активность . Уменьшилась потребность в пище как в источнике энергии, но меньше есть не стали. Стресс заедают пирожками, булочками и всякими вкусностями. Это привело к тому, что число лиц с избыточной массой тела увеличилось.

Наука о питании базируется на законах, которые не дано нарушать никому. Первый закон — соответствие двигательной активности энергетической ценности продуктов. Съел одно пирожное — ходи два часа пешком или бегай час трусцой. Второй закон — соответствие химического состава рациона физиологическим потребностям в пищевых и биологически активных веществах. Наш рацион состоит примерно из 200 химических соединений, из них 40–50 — незаменимы. Если они есть в блюдах, человек здоров, есть их нет или мало — болен. Основа жизни — белок, где есть все аминокислоты. Нам нужно 12 витаминов, и отсутствие одного ведет к болезни, а если его нет долго и возник глубокий дефицит, то человек умирает.

— На что нужно обращать внимание при выборе продуктов в магазине?