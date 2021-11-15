Опасно ходят: названы пять ошибок россиян при приеме витаминов

Российские врачи назвали пять главных ошибок, совершаемых пациентами при приеме витаминов. Эксперты рассказали «Известиям», как правильно выбрать и принимать витамины, чтобы укрепить здоровье, а не навредить ему.

В чем россияне ошибаются

Российский врач-диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско перечислила пять главных ошибок, совершаемых пациентами при выборе и приеме витаминов. Прежде всего, люди часто не воспринимают витамины всерьез и не понимают, что у них есть максимальная дозировка и противопоказания.

Во-вторых, отметила врач, многие принимают витамины бессистемно, не задумываясь об их сочетаемости. Например, в случае, если у человека дефицит железа, его нельзя восполнить комплексными витаминами — железо нужно принимать с витамином С, чтобы усилить всасываемость. А вот с кальцием или магнием железо сочетать не стоит.

Эндокринолог подчеркнула, что разные витамины стоит принимать в разное время: например, зимой человеку особенно нужны витамины C и D, но летом, когда в его рационе много овощей и фруктов, можно сделать перерыв — если, конечно, у пациента нет медицинских показаний.

Опасно ходят Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Третья ошибка, по мнению врача, заключается в том, что люди сами «выписывают» себе витамины при различных жалобах, когда в первую очередь им нужно сходить к специалисту и провериться.

— Особая осторожность с витаминами нужна людям с аллергией, беременным и кормящим, — подчеркнула врач.

Четвертая распространенная ошибка россиян — мнение, что все необходимые витамины можно получить из пищи. Как пояснила диетолог, это возможно, только если человек полностью здоров, у него нет проблем с пищеварением и он питается только свежими фермерскими продуктами.

И наконец, пятая ошибка — в недоверии россиян к отечественным производителям витаминов. Российские аналоги препаратов ничуть не хуже зарубежных — как ферментированных, так и произведенных из натуральных экстрактов , заключила врач.

Для чего нужны витамины

По словам старшего медицинского консультанта сервиса «Теледоктор24» Марии Меньшиковой, в медицинском сообществе существуют две точки зрения на витамины. Первая — что это искусственно, неусваиваемо и в целом бесполезно. Лучше есть много овощей и фруктов, придерживаться здорового сбалансированного питания — и всё будет в порядке. Вторая группа придерживается мнения о необходимости приема витаминных комплексов, не исключая правильного питания.

Опасно ходят Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Сама Меньшикова в беседе с «Известиями» отметила, что придерживаться полноценного, богатого всеми полезными веществами питания сегодня не так просто.

— Сегодня сельское хозяйство, переведенное на рельсы бесперебойного производства, снабжает нас продуктами низкого качества. Видимое разнообразие и доступность фруктов и овощей со всего мира оборачивается низким содержанием питательных веществ и витаминов , — говорит она.

Поэтому, по ее мнению, даже здоровый человек нуждается в поддержке работоспособности и настроения. Именно для этого и служат витаминно-минеральные комплексы с микро- и макроэлементами, с биологически активными нужными веществами, например, холином и омега-3.

— Современное производство витаминов позволяет сделать так, чтобы нужный витамин попадал в организм из нужного отдела желудочно-кишечного тракта, что способствует максимальной усваиваемости, — заключает врач.

Опасно ходят Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Кроме того, ученые из Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова совместно с коллегами из Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН установили, что потребление человеком в достаточном количестве фолиевой кислоты, витаминов A, D, B12, а также цинка, железа, селена, марганца и омега-3-ненасыщенных жирных кислот может увеличивать титр антител после вакцинации, препятствовать недомоганию после прививки, а если человек всё же заразился, снижать тяжесть симптомов.

Как самостоятельно подобрать витамины

Как отмечает Мария Меньшикова, если у человека нет проблем со здоровьем, ему подойдет любой аптечный витаминный комплекс. При этом врач советует обращать внимание на препараты среднего ценового сегмента.

По словам эксперта, одна из самых частых проблем, с которой сегодня обращаются пациенты, — это постковидное выпадение волос. Таким людям Меньшикова рекомендует выбирать препараты, предназначенные для улучшения состояния волос, ногтей и кожи.

— Для планирующих беременность и беременных женщин есть свои подобранные комплексы. Как существуют и отдельные комплексы для людей в возрасте 50+, — говорит врач.

Опасно ходят Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Для поддержки организма и укрепления иммунитета можно принимать поливитаминные комплексы в период с октября по апрель-май. Вместе с этим полезно есть много овощей и фруктов, добавить в рацион квашеную капусту, соленые огурцы и бруснику.

Монотерапия (прием отдельных витаминов), по мнению медика, относится скорее к лечебному воздействию и чаще всего назначается врачом после проведения исследований и, если это требуется, сдачи анализов.

При приеме витаминов важно соблюдать указанную в инструкции дозировку, не превышая ее. Передозировка может привести к тяжелым последствиям.

— Например, витамин А в больших количествах токсичен, и некоторые его формы, применяемые при лечении кожных заболеваний, приводят к порокам развития плода, несовместимым с жизнью. Конечно, это редкая ситуация, но она возможна, — отмечает Мария Меньшикова.