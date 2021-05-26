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Диетологи объяснили пользу употребления одного огурца в день

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Диетологи рекомендуют каждый день включать в рацион свежие огурцы для снижения веса, улучшения состояния кожи и уменьшения отеков. Об этом в среду, 26 мая, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что огурцы обладают так называемой отрицательной калорийностью, способствуют очищению организма и помогают нормализовать работу пищеварительной системы.

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Огурец на 95% состоит из воды и на 5% — из клетчатки. Эти овощи богаты тартроновой кислотой, препятствующей образованию жира. На переваривание огурца организм тратит больше калорий, чем получает, пишет «Правда.Ру».

Специалисты отмечают, что чистить огурец не нужно, потому что в его кожуре содержатся витамины K, A, C, небольшое количество витаминов группы B, а также минералы — калий, железо, медь, фосфор и магний. Все они улучшают метаболизм, способствуют снижению сахара в крови, а также очищают сосуды от холестерина.

Помимо этого, говорят диетологи, в огурцах содержится гормон радости — серотонин. В этой связи рекомендуется есть огурцы при усталости, апатии и депрессии, отмечает сайт 360tv.ru. Кроме того, фисетины, которые содержатся в огурцах, снижают риск развития болезни Альцгеймера и улучшают память.

Между тем, предупреждают врачи, если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как гастрит, язва или колит, от употребления огурцов стоит отказаться, потому что их сок может повысить кислотность в желудке.

24 мая сообщалось, что диетологи дали рекомендации по рациону питания для переболевших COVID-19. В частности, стоит употреблять больше йогуртов, пить настой чайного гриба и есть соленые огурцы и бобы.

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