Прямой эфир
Мир
ЕС продлил санкции за буровые работы Турции в Средиземноморье
Общество
Синоптик предупредил москвичей о снегопадах и морозе
Мир
В лагере мигрантов на белорусско-польской границе произошла давка
Общество
В ГД поддержали идею введения QR-кодов в транспорте и магазинах
Мир
РФ выступила за признание COVID-сертификатов без привязки к препаратам
Экономика
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год
Мир
Цена на газ выросла после угроз Лукашенко перекрыть газопровод в ЕС
Наука
На британском острове найдены останки динозавра с редким луковицеобразным носом
Армия
Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик Великобритании возле Крыма
Общество
QR-коды будут требовать в городском и пригородном транспорте в Татарстане
Сюжет:

Врач рассказала про лечение волос после перенесенного COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По статистике за 2020 год, после перенесенного COVID-19 выпадение волос наблюдалось почти у 83% переболевших, причем у женщин эта проблема встречается чаще, чем у мужчин. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказала «Известиям» врач-дерматолог, трихолог АО «Медицина» Наталья Шаманская.

Перст наказующий: врачи назвали причины ложных обморожений при СOVID-19
Симптом включили в подготовленный российскими специалистами перечень распространенных кожных проявлений инфекции

Перед тем как начать восстанавливать здоровье волос, необходимо сдать анализы: общий анализ крови, биохимический анализ крови на содержание в крови витаминов D и B, а также анализы на гормоны щитовидной железы, объяснила эксперт.

«Из инструментальных исследований лучше сделать трихоскопию волоса. Трихоскопия очень информативный метод, при котором можно быстро поставить диагноз на основании компьютерного исследования. Под большим увеличением изучается не только волос, но и кожа головы. При трихоскопии можно точно определить такие болезни, как псориаз, алопеция, себорейный дерматит», — пояснила Шаманская.

Затем, исходя из результатов анализов, можно подобрать эффективный курс лечения, который будет включать восстановление как волосяной луковицы, так и самой структуры волоса по всей длине.

Врач рассказала, что в терапии для восстановления недостатка витаминов и микроэлементов используются уже доказанные эффективные пероральные препараты, а также совершенно новые подходы, включающие мезотерапию и биоревитализацию волос.

«Эти методики заключаются в инъекциях в кожу головы гиалуроновой кислоты и микроэлементов совместно с витаминными комплексами. В результате волосы насыщаются влагой и питательными веществами. При этом волосы омолаживаются изнутри», — рассказала врач.

По словам Шаманской, не стоит забывать и о восстановлении волоса по всей длине. В этом помогут средства наружного применения, которые содержат коллаген и кератин и направлены на полное восстановление структуры волоса, пояснила дерматолог.

«Комплексный подход к лечению волос приводит к тому, что улучшение наступает после первых сеансов лечения и сохраняется более шести месяцев», — заключила она.

Ранее, 3 ноября, Шаманская рассказала «Известиям» о причинах выпадения волос после перенесенного COVID-19. По словам специалиста, на состоянии волос сказывается сильнейшая интоксикация организма после получения терапии от СOVID-19, а также воздействие самого вируса, который влияет на кровеносные сосуды, находящиеся рядом с волосяным фолликулом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021