Врач рассказала про лечение волос после перенесенного COVID-19

По статистике за 2020 год, после перенесенного COVID-19 выпадение волос наблюдалось почти у 83% переболевших, причем у женщин эта проблема встречается чаще, чем у мужчин. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказала «Известиям» врач-дерматолог, трихолог АО «Медицина» Наталья Шаманская.

Перед тем как начать восстанавливать здоровье волос, необходимо сдать анализы: общий анализ крови, биохимический анализ крови на содержание в крови витаминов D и B, а также анализы на гормоны щитовидной железы, объяснила эксперт.

«Из инструментальных исследований лучше сделать трихоскопию волоса. Трихоскопия очень информативный метод, при котором можно быстро поставить диагноз на основании компьютерного исследования. Под большим увеличением изучается не только волос, но и кожа головы. При трихоскопии можно точно определить такие болезни, как псориаз, алопеция, себорейный дерматит», — пояснила Шаманская.

Затем, исходя из результатов анализов, можно подобрать эффективный курс лечения, который будет включать восстановление как волосяной луковицы, так и самой структуры волоса по всей длине.

Врач рассказала, что в терапии для восстановления недостатка витаминов и микроэлементов используются уже доказанные эффективные пероральные препараты, а также совершенно новые подходы, включающие мезотерапию и биоревитализацию волос.

«Эти методики заключаются в инъекциях в кожу головы гиалуроновой кислоты и микроэлементов совместно с витаминными комплексами. В результате волосы насыщаются влагой и питательными веществами. При этом волосы омолаживаются изнутри», — рассказала врач.

По словам Шаманской, не стоит забывать и о восстановлении волоса по всей длине. В этом помогут средства наружного применения, которые содержат коллаген и кератин и направлены на полное восстановление структуры волоса, пояснила дерматолог.

«Комплексный подход к лечению волос приводит к тому, что улучшение наступает после первых сеансов лечения и сохраняется более шести месяцев», — заключила она.

Ранее, 3 ноября, Шаманская рассказала «Известиям» о причинах выпадения волос после перенесенного COVID-19. По словам специалиста, на состоянии волос сказывается сильнейшая интоксикация организма после получения терапии от СOVID-19, а также воздействие самого вируса, который влияет на кровеносные сосуды, находящиеся рядом с волосяным фолликулом.

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