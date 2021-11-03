Врач назвала причины выпадения волос после перенесенного COVID-19

Коронавирус наносит колоссальный удар по всему организму человека, в том числе очень страдают и волосы. Они становятся тусклыми, безжизненными и начинают сильно выпадать. Об этом «Известиям» заявила врач-дерматолог, трихолог клиники АО «Медицина» Наталья Шаманская.

По словам специалиста, есть ряд причин плохого состояния волос. Во-первых, сильнейшая интоксикация организма после получения терапии от СOVID-19, когда пациент получает в больших дозировках антивирусную, антибактериальную и иммуномодулирующую терапию.

Второй причиной является воздействие самого вируса. Он оказывает токсическое влияние на кровеносные сосуды, находящиеся рядом с волосяным фолликулом. При этих воздействиях на организм может наблюдаться так называемая диффузная алопеция, когда волосы начинают выпадать равномерно по всей поверхности головы.

Другая форма алопеции — это гнездовое очаговое выпадение волос. Причина данного явления — нарушение работы иммунной системы.

Кроме того, по словам врача, если человек тяжело болел COVID-19 и был подключен к аппарату ИВЛ, у него наблюдается ишемическое выпадение волос, при котором идет нарушение кровообращения в зоне роста самого волоса. При этом наблюдается развитие необратимых процессов, некроз кожи или рубцевание.

«Еще один вид [выпадения волос]— так называемая аногенная алопеция, или тотальное выпадение волос. Когда волосы выпадают по всему телу. Причиной такой алопеции является вс` та же интоксикация. Как, к примеру, у онкобольных при получении химиотерапии. Волосы выпадают везде и одновременно. После того как токсическое действие проходит, рост волос возобновляется», — рассказала Шаманская.

Помимо выпадения волос после перенесенного COVID-19 у пациентов появляется большое количество седых волос. Это связано с дефицитом питания, которое испытывает организм во время коронавируса, заключила трихолог.

15 октября врач-трихолог, вице-президент Евразийский трихологической ассоциации Ольга Кохас заявила, что ношение головного убора в минусовую температуру не просто желательно, но и необходимо. Игнорирование головного убора в морозную ветреную погоду может спровоцировать выпадение волос, отметила специалист.

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