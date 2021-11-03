Прямой эфир
Мир
Экс-замглавы ВСУ призвал Киев готовиться к объявлению военного положения
Мир
Закупки ФСО и Росгвардии засекретят с 2022 года
Мир
На аукционе Sotheby's выставят украшения дома Романовых
Мир
Российские военные подарили коляски детям-инвалидам из школы в Дамаске
Армия
Военные в ЗВО провели более 200 командно-штабных учений
Общество
Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов из Турции
Мир
В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19 на дрожжах
Мир
Израиль выпустил несколько ракет по пригороду сирийского Дамаска
Наука
Ученые обнаружили фальсификацию части испытаний вакцины Pfizer
Наука
Сроки запуска российской миссии на Луну определят весной 2022 года
Сюжет:

Врач назвала причины выпадения волос после перенесенного COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коронавирус наносит колоссальный удар по всему организму человека, в том числе очень страдают и волосы. Они становятся тусклыми, безжизненными и начинают сильно выпадать. Об этом «Известиям» заявила врач-дерматолог, трихолог клиники АО «Медицина» Наталья Шаманская.

Тонкие намеки: врач рассказала о признаках снижения иммунитета
Появление живота и ухудшение памяти могут свидетельствовать о проблемах в организме

По словам специалиста, есть ряд причин плохого состояния волос. Во-первых, сильнейшая интоксикация организма после получения терапии от СOVID-19, когда пациент получает в больших дозировках антивирусную, антибактериальную и иммуномодулирующую терапию.

Второй причиной является воздействие самого вируса. Он оказывает токсическое влияние на кровеносные сосуды, находящиеся рядом с волосяным фолликулом. При этих воздействиях на организм может наблюдаться так называемая диффузная алопеция, когда волосы начинают выпадать равномерно по всей поверхности головы.

Другая форма алопеции — это гнездовое очаговое выпадение волос. Причина данного явления — нарушение работы иммунной системы.

Кроме того, по словам врача, если человек тяжело болел COVID-19 и был подключен к аппарату ИВЛ, у него наблюдается ишемическое выпадение волос, при котором идет нарушение кровообращения в зоне роста самого волоса. При этом наблюдается развитие необратимых процессов, некроз кожи или рубцевание.

«Еще один вид [выпадения волос]— так называемая аногенная алопеция, или тотальное выпадение волос. Когда волосы выпадают по всему телу. Причиной такой алопеции является вс` та же интоксикация. Как, к примеру, у онкобольных при получении химиотерапии. Волосы выпадают везде и одновременно. После того как токсическое действие проходит, рост волос возобновляется», — рассказала Шаманская.

Помимо выпадения волос после перенесенного COVID-19 у пациентов появляется большое количество седых волос. Это связано с дефицитом питания, которое испытывает организм во время коронавируса, заключила трихолог.

15 октября врач-трихолог, вице-президент Евразийский трихологической ассоциации Ольга Кохас заявила, что ношение головного убора в минусовую температуру не просто желательно, но и необходимо. Игнорирование головного убора в морозную ветреную погоду может спровоцировать выпадение волос, отметила специалист.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021