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Перст наказующий: врачи назвали причины ложных обморожений при СOVID-19

Симптом включили в подготовленный российскими специалистами перечень распространенных кожных проявлений инфекции
Фото: Depositphotos/bjorn999
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Перст наказующий: врачи назвали причины ложных обморожений при СOVID-19
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2021-11-03 12:37:55
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Около 20% пациентов, заболевших COVID-19, имеют кожные симптомы. В частности, «ковидные пальцы» — участки покраснения и отека кончиков пальцев рук и ног, на которых располагаются пузырьки и гнойнички, что в совокупности напоминает картину обморожения, при этом никакого дискомфорта данное состояние, как правило, не приносит. Специалисты «Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии» и госпиталя в Коммунарке внесли этот симптом в перечень распространенных кожных проявлений коронавирусной инфекции. Они связали его с поражением сосудов. Дерматологи утверждают, что пациентов с такими проявлениями необходимо обследовать на особенности свертывания крови, чтобы избежать более серьезных последствий.

Мороз по коже

Симптом «ковидных пальцев», или ложных обморожений конечностей, широко описанный в зарубежной литературе, встречается и в России. Как сообщили «Известиям» специалисты Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, такое проявление они совместно с главврачом Коммунарки и другими медиками включили в статью «Поражения кожи и ее придатков при COVID-19», вышедшую в журнале «Московская медицина». Авторы описывают картины поражений кожи при коронавирусной инфекции, а также последствий по данным мировой литературы и собственных наблюдений медиков. Представлена также оригинальная российская классификация кожных проявлений при COVID-19.

Перст наказующий
Перст наказующий: врачи назвали причины ложных обморожений при СOVID-19
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По данным врачей, «ковидные пальцы» относятся к ангиитам — группе заболеваний, в основе которых лежит иммунопатологическое воспаление сосудов — артерий, артериол, капилляров и вен.

«По внешнему виду такая патология похожа на обморожение или травму, хотя пациенты отрицают такие повреждения», — указывают авторы статьи. Ведущим звеном таких проявлений становится неспецифическое воспаление стенок дермальных и гиподермальных кровеносных сосудов, поясняют медики.

Иммунный обман

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Как сообщила «Известиям» руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, заместитель главного врача КДЦ МЕДСИ Мария Петина, симптом «ковидные пальцы» обычно встречается у детей и подростков, в последнее время всё чаще преобладает и в старшей возрастной категории. Внешне напоминает обморожение пальцев рук и ног, пальцы меняют цвет, иногда появляются красные высыпания. Пациенты жалуются на зуд, боль, отек. В литературе описаны случаи, когда подобные проявления COVID-19 длились несколько месяцев.

В основе развития «ковидных пальцев», с одной стороны, лежит реакция иммунной системы: антивирусный белок интерферон первого типа и антитело, которое по ошибке атакует не только вирус, но и клетки кожи. С другой стороны, дисфункция эндотелия — клеток, выстилающих внутреннюю оболочку сосудов. Эндотелиальные клетки создают барьер между кровью и тканями, синтезируют и выделяют большое количество биологически активных веществ.

Именно дисфункцией эндотелия объясняется частота тромбозов, а также высокий риск осложнений для людей с сердечно-сосудистой патологией и высоким уровнем холестерина, добавила Мария Петина. Поэтому ложные обморожения должны стать сигналом: у пациента есть серьезные сбои в работе организма.

Перст наказующий
Перст наказующий: врачи назвали причины ложных обморожений при СOVID-19
Фото: Depositphotos/ternavskaia.o
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Даже когда человек не знает, что у него заражение на ранней стадии, одним из первых признаков недуга могут быть высыпания на коже, согласилась врач дерматолог, трихолог онкологической клиники НАКФФ Татьяна Сулима. Они могут локализоваться в любых местах — на животе, груди, спине, конечностях, лице, в ротовой полости, в носоглотке.

— Пациенты обращаются с дерматологическими заболеваниями и не понимают, откуда они. При этом, когда берут анализ на коронавирус, он у них не подтверждается. Но через определенное время (два-три дня), мазок слизистой носа и горла показывает наличие вируса у пациента, — рассказала Татьяна Сулима.

Стоит отметить, что в целом кожные симптомы коронавируса врачи диагностируют относительно редко.

Заражение — раздражение

В первую очередь при заражении коронавирусом нужно обратить внимание на изменения ног — часто страдают стопы и пальцы. Меняется цвет, становятся синюшными (мраморного цвета), особенно вблизи ногтевой пластины. Иногда такое явление можно заметить при осмотре рук.

— В практике было несколько таких пациентов, у которых прыщи обсыпали голову, но при этом больше нигде не были зафиксированы, — уточнила Татьяна Сулима.

Перст наказующий
Перст наказующий: врачи назвали причины ложных обморожений при СOVID-19
Фото: Depositphotos/Kalinovskiy

Что касается кожных заболеваний в целом, то часто коронавирус выступает пусковым механизмом для их развития.

Мы сталкиваемся с хроническими заболеваниями (псориаз, атопический дерматит, пузырчатка истинная, экзема и др.), часть из которых после перенесенного COVID-19 обостряются и протекают очень тяжело. Кроме того, нередко кожные заболевания дебютируют после этой инфекции, — рассказала «Известиям» заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Сеченовского Университета Ольга Олисова.

Возникающие во время COVID-19 высыпания надо систематизировать, но довольно часто они протекают именно по типу ангиитов. Порой верифицировать их сложно, и врачи употребляют термины «пятнистые, папулезные высыпания» или характеризируют их по типу обморожения конечностей.

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