Синдром петрушки: врачи назвали повышающие риск образования тромбов продукты

Стало известно, что продукты с повышенным содержанием витамина К могут быть опасными для людей, которые подвержены тромбозу, так как улучшают свертываемость крови. Что это за продукты и нужно ли сохранять их в рационе , разбирались «Известия».

Почему тромбоз опасен

Врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что вероятность тромбоза возрастает у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и варикозом вен, ведущих малоподвижный образ жизни, а также у пожилых. Он отметил, что таким людям нужно избегать продуктов с повышенным содержанием витамина К — тромбообразование особенно повышают базилик, шпинат и петрушка.

— Петрушка абсолютный чемпион: в 100 граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина K , — пояснил врач. — А в базилике и шпинате, в свою очередь, семь суточных доз и шесть суточных доз.

С ним согласилась врач Елена Малышева, объяснившая, что из-за петрушки риск образования тромбов повышаются в 20 раз . Также она призвала ограничить употребление этих продуктов пациентам с атеросклерозом, варикозной болезнью и людям, принимающим антикоагулянты.

Тромбоз стал особенно опасен в контексте коронавирусной инфекции и ее последствий. В июле Минздрав России опубликовал памятку по профилактике осложнений после COVID-19, одним из самых распространенных среди которых был назван именно тромбоз.

— Частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы 20–30%, одышка 31,7%, кашель 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7%, — сообщили специалисты Минздрава.

Тромбозом называют формирование свертков крови (тромбов) внутри сосудов, которые препятствуют свободному потоку крови. Тромб может перекрыть крупный сосуд, что вызывает нарушение всей сердечно-сосудистой и дыхательной систем — и это может привести в том числе к смерти.

Только за последнее время тромбоз стал предположительной причиной смерти журналиста Игоря Кириллова, а также перенесшего коронавирусную инфекцию актера Виктора Евграфова, сыгравшего профессора Мориарти в советском телефильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».

Кому следует опасаться тромбоза

Гематолог Юлия Ненашева рассказала «Известиям», что к тромбозу могут быть предрасположены люди, у которых в первой линии родства — у родителей, родных братьей и сестер — уже случались эпизоды этого заболевания.

— Таким пациентам рекомендуется обследоваться для исключения наследственной тромбофилии , — рассказала врач. — В дальнейшем, при подтверждении диагноза, им даются рекомендации, мы учим их, как жить с этим заболеванием крови.

По ее словам, также к тромбозу предрасполагает беременность, особенно если у женщины есть лишний вес, гипертоническая болезнь, сахарный диабет и другие тяжелые заболевания . Обследование на предмет этого заболевания врач рекомендует проводить в случае ранее существовавшего тромбоза или на основании семейного анамнеза.

— Тромбозы могу случаться при больших оперативных вмешательствах, онкологических и активных аутоиммунных процессах — для таких пациентов есть отработанные алгоритмы оценки риска тромбоза , — сказала Ненашева. — Речь идет о шкале Caprini или Padua, также есть клинические рекомендации, в которых четко прописано, каких пациентов и когда нужно начинать лечить уже с целью профилактики.

Синдром петрушки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков также сообщал, что к тромбозу люди предрасположены генетически.

— Это достаточно распространено в популяции, поэтому людей, которым нужно внимательно следить за состоянием сосудов, немало , — сказал врач.

Общий принцип формирования тромбов заключается в совпадении трех составляющих: изменение свертывающей системы крови, повреждение сосудистой стенки, замедление кровотока . Поздняков отмечал, что эндотелий, который выстилает внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, благоприятен для размножения коронавируса. При поражении клеток вирусом внутренняя оболочка сосудов теряет свою эластичность, затрудняя ток крови — что и является причиной, по которой коронавирус может приводить к возникновению тромбозов .

Повышенное тромбообразование характерно также для людей с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией — у них часто сильно меняется свертываемость крови.

Заведующая отделением сосудистой хирургии ГКБ № 40 Екатеринбурга Алла Лещинская говорила, что большая часть пациентов с тромбозами — это люди старше 40 лет, так как с возрастом свертывающая система крови начинает работать по-другому. Более того, тромбозы глубоких и поверхностных вен нередко являются предвестником онкологического заболевания, пока не распознанного, но уже начинающего разрушать организм.

Что может спровоцировать тромбоз

Врачи указывают, что усилить процесс образования тромбов при коронавирусе может употребление алкоголя, так как это способствует сгущению крови . Также к тромбообразованию более склонны женщины, принимающие оральные контрацептивы .

Врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев отмечал, что к образованию тромбоза может привести употребление мяса, лецитина, сыра и яиц. По его словам, в этой пище содержатся некоторые бактерии, способные производить токсичное соединение триметиламин — при избавлении от него организма повреждается эндотелий.

— Если есть повреждение эндотелия плюс колебания глюкозы, то формируется на этом месте атеросклеротическая бляшка, — сказал врач. — Если бляшка сформирована, это еще не очень страшно, но если она становится шероховатой, вокруг нее начинается турбулентное движение крови, то это источник тромбоза.

Юлия Ненашева отметила необходимость консультации с врачом при формировании диеты.

— Если врач выбрал в качестве лечения определенный препарат, то прием некоторых продуктов придется ограничить. Это овощи и фрукты темно-зеленой окраски: кудрявая и брюссельская капуста, шпинат, петрушка, брокколи, спаржа; зеленый чай, кофе, какао, клюквенный сок, полностью исключается алкоголь , — сказала она «Известиям».

Врачи также указывают на опасность тромбоза при высоком уровне «плохого» холестерина, избыточной массе тела и курении. А пожилым людям особое внимание нужно обратить на отек ног , сказала терапевт Елена Черненко. Врач рекомендует вызвать скорую помощь даже при внезапном отеке одной ноги, так как это может говорить о тромбе, возникшем в сосудах конечности .

Как уберечься от тромбоза

Юлия Ненашева отмечает, что лучшая профилактика тромбоза — избавление от вредных привычек и приобретение полезных.

— Полезна будет физическая активность , — сказала врач. — Это регулярные ежедневные пешие прогулки — в идеале по 40-60 минут в день, скандинавская ходьба, плавание, лечебная физкультура.

Она также призвала уделить внимание венам на ногах и вовремя лечить варикозную болезнь, не запуская ее до степени «гроздевидных» вен.

— Желательно при длительных перелетах и поездках носить компрессионный трикотаж , — сказала Ненашева. — При этом следует помнить, что срок годности трикотажа составляет всего 6 месяцев и есть единый верный стандарт производства — RAL. Степень компрессии подбирается индивидуально. В самолете также важно проводить гимнастику для ног в положении сидя и как можно чаще вставать с пассажирского кресла .

Синдром петрушки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Врач рекомендует питьевой режим в соответствии с весом — 1,5-2 литра чистой жидкости в сутки, а также своевременное лечение или коррекцию тяжелых сопутствующих заболеваний — сахарного диабета, ожирения и т. д.

Терапевт Людмила Лапа заметила, что на ранней стадии выявить тромбоз можно с помощью анализов. Она также называет первым сигналом возникновение отеков и чувства тяжести в нижних конечностях. Чтобы оценить показатели свертываемости крови нужно пройти комплексное гематологическое исследование — коагулограмму, а после этого — сделать УЗИ сосудов, флебографию и анализ крови на D-димер.

Ученые также называют несколько напитков, которые способствуют снижению риска тромбоза: гранатовый сок, какао и свежезаваренный липовый чай.