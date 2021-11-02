Врач назвала продукт для восполнения дефицита железа в организме

Одним из лучших продуктов для повышения содержания железа в крови является печень трески, об этом во вторник, 2 ноября, сообщила семейный нутрициолог Екатерина Маркова.

Помимо этого, специалист отметила, что печень этой рыбы также богата полезными минералами и жирорастворимыми витаминами D и А.

Кроме того, по словам Марковой, печень трески входит в топ продуктов для коррекции железодефицита благодаря высокому содержанию витамина В12.

«Однако здесь стоит предупредить о том, что треска является достаточно крупной морской рыбой. Это говорит о высоком уровне накопления ртути и других тяжелых металлов — как в целом в рыбе, так и особенно в печени. Поэтому рекомендуется употреблять такой тип продуктов не чаще одного раза в неделю», — приводит ее слова «РИА Новости».

Также нутрициолог обратила внимание на то, что очень важно выбирать продукт у проверенного производителя.

Ранее, 7 октября, врач-терапевт Людмила Лапа объяснила, что головокружение, усталость и бледность являются главными признаками дефицита железа в организме. Она отметила, что при наличии таких симптомов необходимо сдать общий анализ крови, а также анализ на железо и ферритин, чтобы удостовериться в дефиците микроэлемента.