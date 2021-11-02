Прямой эфир
Общество
В ГИБДД предупредили московских автомобилистов о плохой видимости из-за тумана
Спорт
Сборная РФ по художественной гимнастике завоевала серебро ЧМ в Японии
Культура
Марина Зудина назвала праздником назначение Хабенского худруком МХТ
Мир
В ФРГ указали на способность Путина одним словом снизить цены на газ
Общество
Вильфанд спрогнозировал мощный всплеск тепла в России 6 ноября
Общество
Почти 150 авиарейсов отменили или задержали в Москве из-за тумана
Мир
Тысячи невакцинированных пожарных Нью-Йорка отстранены от работы
Общество
В Севастополе убрали блокпосты по проверке QR-кодов
Мир
Посол Италии в России выступил за перезапуск диалога Москвы и НАТО
Армия
Военные РФ и Сирии провели летно-тактические учения

Врач назвала продукт для восполнения дефицита железа в организме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одним из лучших продуктов для повышения содержания железа в крови является печень трески, об этом во вторник, 2 ноября, сообщила семейный нутрициолог Екатерина Маркова.

Сверхценный элемент: спрос на анализ уровня витамина D возрос на 60%
В Роспотребнадзоре назвали самые популярные лабораторные исследования в период пандемии

Помимо этого, специалист отметила, что печень этой рыбы также богата полезными минералами и жирорастворимыми витаминами D и А.

Кроме того, по словам Марковой, печень трески входит в топ продуктов для коррекции железодефицита благодаря высокому содержанию витамина В12.

«Однако здесь стоит предупредить о том, что треска является достаточно крупной морской рыбой. Это говорит о высоком уровне накопления ртути и других тяжелых металлов — как в целом в рыбе, так и особенно в печени. Поэтому рекомендуется употреблять такой тип продуктов не чаще одного раза в неделю», — приводит ее слова «РИА Новости».

Также нутрициолог обратила внимание на то, что очень важно выбирать продукт у проверенного производителя.

Ранее, 7 октября, врач-терапевт Людмила Лапа объяснила, что головокружение, усталость и бледность являются главными признаками дефицита железа в организме. Она отметила, что при наличии таких симптомов необходимо сдать общий анализ крови, а также анализ на железо и ферритин, чтобы удостовериться в дефиците микроэлемента.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021