Не испортить себе праздник: названы самые опасные продукты на новогоднем столе

Врачи назвали самые вредные и опасные продукты на новогоднем столе. К ним отнесли традиционные салаты и нарезки — помимо того что они тяжелые для усвоения, такие блюда и закуски быстро портятся и могут привести к отравлению. Также с осторожностью стоит относиться к шпротам, красной икре и грибам. Как накрыть новогодний стол, чтобы не испортить себе праздник, выясняли «Известия».

Опасные продукты

Новогодние салаты и нарезки — очень вредные и даже иногда опасные продукты на новогоднем столе . Об этом заявил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По словам диетолога, рыбная и мясная нарезка — это «либо избыточно соленое, либо избыточно жирное сочетание», а салаты — например, оливье, мимоза и селедка под шубой — «избыток майонеза, много соли, много жира и очень много подсолнечного масла»

— Рыбная нарезка — обычно это избыток соли, а мясная — неплохо, но к избытку соли еще добавляется избыток жира , — говорит он.

Вместо этого Гинзбург посоветовал добавить в новогоднее меню полезные продукты: овощи, зелень, овощные летние салаты, ржаной хлеб и фрукты. Всё остальное врач причислил к вредным, потребление которых в новогоднюю ночь лучше ограничить.

Для того, чтобы снизить калорийность блюд и сделать их легче и полезнее для организма, можно заменить в салатах (например, оливье) колбасу на мясо индейки либо курицы, а майонез сделать самостоятельно. Для этого понадобятся яйца, подсолнечное масло, горчица, сахар, соль, вода, блендер и 5 минут свободного времени.

Испытание для желудка

Новогодний стол традиционно изобилует жирными мясными и рыбными блюдами, салатами, щедро приправленными майонезом, тяжелыми для переваривания «закусками» — всё это настоящее испытание для желудочно-кишечного тракта, говорит в беседе с «Известиями» терапевт, старший медицинский консультант сервиса «Теледоктор24» Нэя Георгиева.

По словам врача, в новогоднюю ночь следует ограничить поедание бутербродов со шпротами — консервы очень жирные, могут содержать большое количество токсичных веществ и соли, и не слишком увлекаться тарталетками с икрой — в икре тоже содержится очень много соли. Сам деликатес необходимо тщательно выбирать при покупке — желательно в стеклянной таре, с соблюденными условиями хранения.

Не испортить себе праздник_1 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Также следует быть осторожными, потребляя маринованные или запеченные грибы — сами по себе грибы считаются тяжелой пищей, а, постояв на столе пару-тройку часов, они могут вызвать пищевую токсикоинфекцию. Главное новогоднее лакомство — мандарины — часто приводят к аллергии, потому их не рекомендуется есть слишком много, особенно натощак.

— Самую большую опасность несут в себе салаты, заправленные майонезом. Долго простояв на новогоднем столе, они употребляются и в последующие дни — и увеличивают риск возникновения отравлений, пищевых интоксикаций, — говорит Нэя Георгиева. — Сырные и колбасные нарезки также могут навредить организму из-за нарушения правил «соседства» продуктов и температурного режима. Хранить их можно не более двух суток в холодильнике.

Закупаясь к новогоднему столу, лучше брать продукты с максимально ранним сроком годности — чтобы они еще несколько дней после праздника могли постоять в холодильнике. Салаты лучше заправлять не сразу, а порционно, непосредственно перед подачей на стол.

— Блюда, которые долго стоят на праздничном столе, получают нарушение температурного режима — в них размножаются микроорганизмы, образуются токсины. Всё это легко может привести к пищевому отравлению , — отмечает собеседница «Известий».

В случае отравления

Для того чтобы не испортить себе праздники, врачи советуют есть только свежие продукты — не держать салаты и нарезки долго на столе и не хранить несколько дней в холодильнике. Однако если отравление уже произошло, нужно сразу дать человеку сорбент (например, активированный уголь) — он свяжет токсины и выведет их из организма.

— Любое отравление сопровождается большой потерей жидкости, поэтому ее необходимо восполнять — пить как можно больше простой воды, можно слабогазированной, — советует Нэя Георгиева.

Несколько дней после отравления лучше придерживаться диеты — есть крупы, белое мясо, тушеные овощи, полностью исключить кисломолочную продукцию. Питание должно быть легким и низкокалорийным.

— Не забывайте, что пищевое отравление — это опасно. При малейшем ухудшении самочувствия, присоединении повышенной температуры — сразу вызывайте врач а, — призывает собеседница «Известий».

Есть и не толстеть

Для того чтобы не набрать лишний вес во время праздников, диетологи советуют по максимуму заменить вредные продукты полезными: колбасу — мясом (курицей или индейкой), майонез — сметаной, сладости — фруктами, сухофруктами, орехами. Традиционные салаты и тяжелые для переваривания блюда лучше есть вечером — устроить полноценный ужин с «богатым» столом, а на саму новогоднюю ночь овощные салаты и нарезки, фрукты, сыр и легкие закуски.

— Праздничный стол должен быть либо мясным, либо рыбным — не всё сразу , — советует фитнес-тренер, спортивный диетолог Антон Хализов. — Рыба может быть любая — жареная, приготовленная на пару или на углях, также можно использовать морепродукты, из которых можно сделать салат или канапе. Хорошим сочетанием будет красная слабосоленая рыба или икра, цельнозерновой хлеб или хлебцы с сыром, овощи и зелень.

Мясо, по словам тренера, тоже может быть жареным или приготовленным на пару или на углях. Канапе с ним в составе также можно приготовить с овощами, творожным или твердым сыром, зеленью, оливками, маслинами и зерновым хлебом или хлебцами.

Из алкогольных напитков лучше отдать предпочтение вину или шампанскому, но не сладкому — если вино, то полусухое или сухое, а если шампанское — то брют, достаточно двух-трех бокалов. Для восполнения водного баланса в организме после каждого бокала рекомендуется выпить стакан воды.