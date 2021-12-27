Со вкусом грусти: какие продукты провоцируют депрессию

Регулярное употребление пищи с большим содержанием легкоусвояемых углеводов, к которым относятся хлебобулочные и кондитерские изделия, может увеличить риски развития депрессии и ожирения, рассказали медики. Впрочем, в этот список входят и другие продукты, злоупотребление которыми может нанести серьезный вред психическому здоровью. Подробности — в материале «Известий».

Почему хлеб ведет к депрессии

Отказ от некоторых продуктов может снизить риск развития депрессии и ожирения, сообщила диетолог Анастасия Тараско. По ее словам, пища с обильным содержанием легкоусвояемых углеводов, которые быстро насыщают кровь и так же выводятся из организма, способна вызвать перепады настроения. В частности, к таким продуктам относятся хлебобулочные и кондитерские изделия.

— Это приводит к известным всем последствиям — излишнему весу, и депрессия никуда не уходит, а еще больше усугубляется. Обогатите свой рацион продуктами, содержащими триптофан, и получите отличные результаты, — подчеркивает диетолог.

Со вкусом грусти Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Между тем на связь между неправильным питанием и развитием депрессии неоднократно указывали и другие специалисты. Как ранее сообщал врач-диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев , ряд жирных продуктов могут привести не только к проблемам с пищеварительной системой, но и к депрессии. К ним относятся: жирное красное мясо (свинина, баранина), жирные кисломолочные продукты, а также продукты, которые содержат скрытые жиры (полуфабрикаты, колбасы). Холестерин, который содержится в продуктах, богатых животными жирами, повышает риск депрессии на 40%, пояснил врач. Кроме того, по словам Жиляева, красное мясо очень долго переваривается — на это уходит много энергии, которая могла бы пойти на восстановление организма, в том числе нервной системы.

Как питание поможет стабилизировать психику

Между тем, правильный рацион может не только помочь избежать проблем с психическим здоровьем, но и поспособствовать его улучшению, о чем свидетельствует ряд исследований. Так, по словам представителя Международного общества исследований в области пищевой психиатрии Феличе Джаки, сбалансированное питание может не только помочь в борьбе с депрессией, но и поспособствовать снижению тревожности. В связи с этим эксперт настоятельно советует избегать переедания и отдавать предпочтение средиземноморской диете.

К похожим выводам в этом году пришли и британские врачи: согласно их данным, правильный рацион питания способствует избавлению от хронической депрессии. При этом положительный эффект от здорового питания усиливается при условии занятий спортом, уверены специалисты. Ими были проанализированы 16 исследований, авторы которых следили за изменениями в рационе, психологическим и физиологическим состоянием добровольцев — всего участвовали около 46 тыс. человек, часть которых страдала от депрессии.

И вот к каким выводам пришли специалисты: около трети участников исследования избавиться от депрессии или существенно снизить проявление симптомов заболевания помогла средиземноморская диета, а также другие подходы к правильному питанию. Однако изменения в рационе питания в наибольшей степени положительно повлияли на самочувствие женщин, в то время как у многих мужчин они вызывали прямо противоположные эффекты. Так, у каждого пятого мужчины психологические состояние при переходе на новую диету только ухудшалось.

Какие продукты могут улучшить настроение

Помимо здоровой диеты снизить риск развития депрессии и в целом улучшить настроение могут некоторые отдельно взятые продукты. Так, по словам врача-диетолога, нутрициолога, члена Национальной ассоциации диетологов Анны Белоусовой, особенно полезны в этом смысле фрукты и овощи оранжевого цвета.

— При подавленных депрессивных состояниях хурма помогает, как и другие фрукты и овощи оранжевого цвета. Если желтый считается цветом тревоги, поэтому желтые яблоки нежелательны, то оранжевые плоды, например морковь или тыква, действительно помогают избавиться от депрессии , — сообщила она.

Так, оранжевый цвет указывает на высокое содержание в хурме бета-каротина, то есть провитамина А, объяснила врач. Кроме того, в ней также содержится и магний — этот элемент также обладает направленным против депрессии и стресса действием. При этом особых противопоказаний у хурмы нет, заключила она.

Способствуют понижению риска развития депрессии и грибы. К такому выводу пришли американские ученые в результате исследования, в котором приняли участие около 24 тысяч человек. На протяжении 11 лет специалисты изучали их пищевые привычки и изменения психического здоровья. Оказалось, что у тех, кто ел больше грибов, риск развития депрессии был на 43% ниже, чем у тех, кто грибы не ел.

Со вкусом грусти Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По словам профессора медицинского колледжа штата Пенсильвания Джибрила Ба, скорее всего это связано с многочисленными биологически активными соединениями, содержащимися в грибах, включая витамин B12, антиоксиданты и противовоспалительные аминокислоты, которые способствуют снижению депрессии и тревоги. «Высокий уровень этих соединений может снизить риск окислительного стресса и, в свою очередь, уменьшить симптомы депрессии», — сообщил американский профессор. Особенно же полезны грибы-вешенки, заключил он.

Кроме того, к повышающим настроение продуктам также относятся темный шоколад, жирная рыба и яичные желтки. Так, по словам диетолога Джули Ходжсон, темный шоколад богат магнием и помогает успокоить нервную систему. Похожим эффектом обладают также авокадо, миндаль и кешью. Как отметил, в свою очередь, диетолог Ходжсон Луиза Вилкоксон скумбрия и лосось, богатые полезными жирами, способны облегчить симптомы депрессии. Эти виды рыбы содержат Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, помогающие правильному функционированию мозга. Способствуют хорошему настроению и яичные желтки, богатые витамином D.