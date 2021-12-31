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Диетолог рассказала о вредных закусках под алкоголь

Диетолог Круглова заявила, что самыми вредными закусками под алкоголь являются колбасы
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Самыми вредными продуктами, которые не стоит употреблять в качестве закуски, являются те, которые содержат насыщенный жир, а именно колбасы. Об этом рассказала в пятницу, 31 декабря, врач-диетолог Наталья Круглова.

«Это может нарушать усвоение жиров. А поскольку алкоголь стимулирует пищеварение и работу желудка, эти продукты быстро перейдут в 12-перстную кишку, жиры не будут успевать перевариваться, и это не очень хорошее сочетание», — пояснила специалист в беседе с «Лентой.ру».

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При этом диетолог обратила внимание на то, что растительную пищу, фрукты, овощи и рыбу можно сочетать с алкоголем. Однако Круглова напомнила, что спиртные напитки усиливают аппетит, именно поэтому следует ограничить количество потребляемых продуктов.

Ранее, 28 декабря, главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн назвал картофельное пюре лучшей закуской к алкогольным напиткам, поскольку картошка является неким абсорбентом, благодаря которому алкоголь медленно всасывается в кровь.

8 декабря врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, чем опасно переедание мандаринов. Она уточнила, что в плодах содержится много фруктовых кислот, которые могут повреждать слизистую оболочку желудка.

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