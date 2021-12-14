Токсичная семерка: специалисты составили список вредной рыбы

Рыба — кладезь полезных веществ, но иногда источник смертельной опасности, поскольку в ней может быть повышенное содержание ртути. Последнее, конечно, касается ограниченного числа водных обитателей, в основном крупных. Как вычислить рыбу с высоким содержанием тяжелых металлов, кто самый «ртутный» среди европейцев и как же получить от рыбы все лучшее, читайте в материале «Известий».

Какие рыбы накапливают больше всего ртути

Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) совместно с Агентством по охране окружающей среды США (EPA) выпустило памятку с рекомендациями об употреблении рыбы. Специалисты выделили семь видов, которые лучше убрать со стола из-за высокого содержания ртути.

К ним относятся королевская макрель, марлин, атлантический большеголов (другие названия — orange roughy и исландский берикс), акула, меч-рыба, большеглазый тунец, а также рыбы из семейства малакантовых (с пометкой — обитающие в Мексиканском заливе). Для беременных, кормящих женщин и детей это строгая рекомендация, подчеркивается в памятке.

Испанское агентство по безопасности пищевых продуктов и питанию (AESAN) тоже не рекомендует есть меч-рыбу. Испанцы из-за любви к ней оказались первыми среди европейцев по содержанию ртути в организме. От AESAN в список опасных можно добавить скумбрию и щуку.

Токсичная семерка Тунец Фото: Global Look Press/Walter G. Allgöwer

Тунец попадает в рацион россиян, а вот остальные виды рыб из памятки DPA характерны все же для питания американцев, говорит врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

— Хоть тунец содержит и белок, и жирные кислоты Омега-3, в неделю стоит употреблять не больше двух порций (порядка 200 г), — отмечает она в беседе с «Известиями». — Как раз американская норма составляет 180 г тунца в неделю.

Макрель как блюдо не слишком популярна в РФ, но используется для изготовления биологических активных добавок, замечает Наталья Круглова: «В них добавляется Омега-3 из макрели. Непонятно, как производители представленных на российском рынке БАДов тестируют ее на содержание ртути».

Чем опасны слишком старые и большие рыбы

Чем крупнее рыба, тем дольше она живет и, соответственно, больше накапливает тяжелых металлов. Принцип один — старайтесь не покупать очень крупную рыбу, советует диетолог, аллерголог-иммунолог, терапевт и врач медицинской профилактики Антонина Саволюк.

— Если не хотите учить список рыб [с высоким содержанием ртути], опирайтесь на эту взаимосвязь: рыба большая — значит, росла долго. И не важно, в диких условиях или садках, — подчеркивает она в беседе с «Известиями». — Риски есть в обоих случаях: в диких условиях — тяжелые металлы, при искусственном выращивании — пестициды и антибиотики, которые могли добавлять в корм.

Автор цитаты Термическая обработка проблему не решает. Тяжелые металлы на то и тяжелые: они стабильны, плохо связываются и выводятся. Чтобы вывести их из организма, нужна целая цепь разнообразных химических реакций.

Рыбу следует не только помыть и обработать, но и на некоторое время оставить в воде, чтобы обезопасить себя, говорит Антонина Саволюк. Тяжелые металлы не исчезнут, но водорастворимые соединения из искусственно выращенной рыбы (например, часть антибиотиков) — да.

— Но все же, если сомневаетесь в качестве рыбы, лучше вообще ее не покупать, потому что вышеперечисленные способы недостаточно эффективны, — добавляет собеседница «Известий».

Есть хорошая новость: современный человек научился инактивировать тяжелые металлы при помощи кишечной микрофлоры: «Если у вас здоровая микробиота, организм сам выведет те относительно небольшие дозы тяжелых металлов, которые поступают в том числе с рыбой».

При этом важно отметить, что наличие тяжелых металлов не мешает усвоению полезных веществ, добавляет врач-диетолог. Рыба насыщена, во-первых, Омега-3, полиненасыщенными жирными кислотами, которых мало в других продуктах. Во-вторых, в ней сдержатся такие микроэлементы, как селен и хром, которые тоже достаточно редки.

— Речь и о ценных аминокислотах: они есть в других продуктах животного происхождения, однако из мяса их не так просто извлечь, — поясняет Антонина Саволюк. — Кроме того, незаменимые аминокислоты, содержащиеся в мясе, хуже перевариваются (для этого нужны более активные пищеварительные ферменты), а из рыбы они усваивают гораздо проще. Поэтому ее и рекомендуют для диетического питания.

Чем помимо ртути может быть вредна рыба

Если на содержание тяжелых металлов термическая обработка не влияет, то на сохранение полезных веществ очень даже.

— Если мы хотим получить из рыбы максимум пользы, лучше ее отварить, потушить или запечь без корочки. Сырая тоже подойдет, если вы уверены в безопасности продукта. Например, ее можно обработать с малым количеством соли, — объясняет врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк.

Диетолог-кардиолог Асият Хачирова в свою очередь советует ограничить употребление соленой рыбы. Для здорового человека максимальная доза соли в сутки составляет не более 5 г, а в 100 г соленого лосося может содержаться до 1,5 г соли — почти треть суточной нормы.

По словам врача-диетолога Натальи Кругловой, соленая рыба — хороший источник Омега-3. Это готовый продукт, а значит, его проще включить в ежедневный рацион. Однако прибегать к этому могут лишь те, у кого нет необходимости строго контролировать потребление соли.

Токсичная семерка Фото: Global Look Press/HLPHOTO

— Мы ограничиваем его пациентам с гипертонией, при заболеваниях мочевыделительной системы, а также при некоторых аллергических заболеваниях и склонности к отекам, — перечисляет ряд показаний собеседница «Известий».

Что касается покупной слабосоленой рыбы, то здесь нет универсального механизма проверки продукта. Надо разбираться в каждом случае, говорит Антонина Саволюк.

— Производитель думает о выгоде и о том, чтобы покупатель не отравился. На этом забота о здоровье клиента обычно заканчивается. Поэтому, конечно, он будет засаливать рыбу так, чтобы в ней не размножились паразиты, а срок годности был оптимально длинным, — замечает она.

Автор цитаты В России нет ГОСТа, который регламентировал бы количество соли, поэтому на этикетках оно не указывается.

С оглядкой на содержание соли стоит вводить в рацион и рыбные консервы, отмечает Наталья Круглова. Выбирать лучше рыбу в собственном соку, а не в масле, чтобы избежать ненужных калорий. Эксперт добавляет, что в консервах сохраняются полезные вещества — белок, витамин А и Омега-3.

Ранее «Известия» писали о том, какую рыбу лучше выбрать для укрепления иммунитета в холодное время года, например сельдь. Печень трески же рекомендуют для повышения содержания железа в крови. Однако необходимо соблюдать меру: треска — крупная морская рыба, потому может накапливать много ртути и других тяжелых металлов.