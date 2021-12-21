Застольный враг: как снизить вред от новогоднего ужина

Из-за плотного новогоднего застолья можно не только не дождаться боя курантов без таблетки от тяжести в желудке, но и испортить себе первый день нового года. Специалисты по здоровому питанию советуют в мелочах отойти от традиций, чтобы сберечь здоровье и насладиться празднованием без последствий. Какое блюдо из новогоднего топ-3 самое вредное, почему не стоит запасаться салатами и чем диетологам не угодили мандарины, читайте в материале «Известий».

Три самых популярных новогодних блюда

За 10 лет список самых популярных новогодних блюд россиян не изменился. На первой строчке, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), остается оливье. Второе и третье место занимают мандарины и селедка под шубой. Со всеми тремя классическими атрибутами новогоднего праздничного стола не всё так просто.

Больше всего вопросов у диетологов к оливье, готовку которого традиционно начинают заранее (в этом году, правда, 31 декабря объявлен выходным, так что отваривать ингредиенты перед последним рабочим днем необязательно). А точнее — к заправке. Майонез из года в год входит в антирейтинг продуктов новогоднего застолья. Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова советует внести коррективы в классический рецепт и заменить майонез нежирной сметаной или натуральным йогуртом. Таких же рекомендаций придерживаются в Роспотребнадзоре.

Автор цитаты — Блюда должны быть легкоусвояемыми, нежирными и в небольших количествах. Для новогоднего стола хорошо подойдут легкие салаты из зелени и свежих овощей без майонезных и масляных заправок, дающих нагрузку на поджелудочную железу и печень, — считают в ведомстве.

Помимо майонеза, заменить можно и другие ингредиенты оливье. Например, вместо консервированного горошка лучше использовать свежезамороженный — это поможет избежать отеков после застолья, говорит врач-диетолог Анжелика Дюварь. Мясную основу тоже лучше заменить.

Застольный враг Фото: Pixabay

— Всем привычный оливье с докторской колбасой замените салатом с отварной курицей или запеченным лососем, — советует врач-гастроэнтеролог Шота Каландия. Кроме того, диетической альтернативой колбасе и ветчине (как в салате, так и в качестве закуски) может стать отварной говяжий язык.

Чтобы облегчить жизнь желудку во время праздника, лучше вовсе заменить оливье на легкие салаты . В их составе должно быть не более пяти ингредиентов — например, листья салата, фрукты с ярко выраженной кислинкой (ананас или цитрусовые), ягоды, овощи и теплое мясо индейки или курицы, объясняет диетолог Маргарита Королева: «Все салаты должны быть очень простые, в качестве заправки может быть нерафинированное растительное масло, сок лимона, сок кислых ягод».

Автор цитаты В умеренных количествах майонез не так уж страшен. При выборе готового продукта стоит обратить внимание на состав: наличие в нем перепелиных яиц и «легкость» — не более чем маркетинг. Настоящий майонез как минимум на 60% состоит из жиров.

Майонез, содержащий горчицу и уксус, в сочетании со сложными ингредиентами и большим количеством клетчатки делают селедку под шубой нежелательным блюдом для людей, которые страдают проблемами с желудочно-кишечным трактом, печенью и почками , отмечает эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина.

Не стоит им злоупотреблять и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным артериальным давлением — селедка под шубой, в которой неизбежно много соли, может привести к гипертоническому кризу. Казалось бы, в салате есть овощи, но после варки они выделяют крахмал: в сочетании все ингредиенты делают селедку под шубой самым вредным блюдом новогоднего стола.

Сколько можно хранить новогодние салаты

На замену ей можно приготовить «Мимозу». Врач-диетолог Анна Белоусова предлагает облегченную версию этого салата : вместо злополучного майонеза — соус на основе натурального йогурта с добавлением горчицы, соли, пары капель растительного масла и перца, побольше рыбы — если консервированной, то без масла, также подойдут слабосоленая красная рыба и копченая салака. Много «Мимозы» не нужно, тем более что на стол ее ставят во многом ради красоты.

Застольный враг Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha/Russian Look

Как бы не хотелось сделать побольше салатов впрок на посленовогодние дни, лучше от этой идеи отказаться . Специалисты подчеркивают, что срок их хранения весьма короткий. Так, срок годности оливье и той же селедки под шубой — не более 12 часов, подчеркивает преподаватель в сфере правильного питания Анастасия Силаева.

По словам специалиста инспекции по качеству питания Валентины Семеновой, салаты хранятся не дольше одних суток — и то без заправки: «После смешивания ингредиентов они не подвергаются никакой обработке, поэтому их срок годности исчисляется часами». Если говорить о «слоеных» салатах, той же «Мимозе», то для них срок жизни еще меньше.

Однако эксперт подразделения по безопасности пищевых продуктов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Бен Эмбарек отмечал, что в холодильнике при сохранении температуры ниже пяти градусов новогодние блюда могут храниться и несколько дней. Главное условие — не позволить им заветриться на столе.

Каким продуктам отдать предпочтение за новогодним столом

К горячим блюдам у экспертов по здоровому питанию классические замечания: жареные блюда лучше заменить запеченными или тушеными с минимальным добавлением масла, соли, сахара и содержащих их соусов. Роспотребнадзор советует отдать предпочтение нежирному мясу птицы, кролика или рыбе — например, судаку или треске: новогоднее застолье традиционно приходится на время запоздалого ужина, а ночью метаболизм и работа пищеварительной системы замедлены.

Застольный враг Фото: Pixabay

Диетолог Анна Макарова советует избегать еще одного участника топ-3 новогодних блюд — мандаринов. Их можно оставить для праздничного антуража, но не более того: «Дело всё в том, что в этот день однозначно гликогеновые запасы печени будут заполнены, и вся фруктоза пойдет на формирование жира». От употребления мандаринов стоит воздержаться беременным женщинам, людям с заболеваниями ЖКТ и аллергикам, предупреждает, в свою очередь, диетолог Артур Моисеенко.

Автор цитаты Хотя фрукты — хорошая замена кондитерским изделиям, сходятся во мнении специалисты. Тем более что до десерта в новогоднюю ночь дело зачастую не доходит.

Фрукты наряду с овощами еще и отличная альтернатива «тяжелым» закускам. Они обогащены клетчаткой, употребление которой помогает выводить жирную пищу, а заодно занимают много места в желудке и мешают съесть лишнее. А вот с соленьями и маринованными овощами всё не так однозначно. По словам гастроэнтеролога и диетолога Нурии Диановой, в сочетании с алкоголем эти продукты, содержащие много консервантов, плохо влияют на поджелудочную железу.

Не опасно ли переедать в новогоднюю ночь

Одна из самых вредных привычек россиян — оставлять «место» под застолье и не есть целый день, подчеркивает профессор ФМБА России диетолог Маргарита Королева : «Никогда не голодайте 31 декабря. Должен быть достаточно плотный ужин, чтобы к Новому году подойти неголодным».

Еще один застольный враг россиян — желание съесть побольше и побыстрее. «Чересчур быстрый прием пищи является основной причиной переедания. Согласно физиологическим основам голода и насыщения, головному мозгу человека требуется в среднем 20 минут для того, чтобы получить сигнал от желудка о том, что вы наелись и нужно прекратить трапезу», — добавляет гастроэнтеролог Шота Каландия.

Застольный враг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Но если уже съели больше нормы, не корите себя : ни к чему к тяжести желудка добавлять чувство вины. Диетолог Маргарита Макуха советует баловать себя в праздник, но осознанно. Прежде чем положить себе добавку, прислушайтесь к чувству голода. Если организм просит «еще», смело берите новую порцию и наслаждайтесь каждым кусочком.