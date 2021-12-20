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Диетолог дала рекомендации по ингредиентам для новогодних салатов

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Салаты должны состоять всего из трех-пяти ингредиентов. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королева.

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«Все салаты должны быть очень простые, в качестве заправки может быть нерафинированное растительное масло, сок лимона, сок кислых ягод. А ингредиентов три-пять — скажем, теплое мясо курицы или индейки, листья салата, кусочки апельсина, мандарина и красивые ягоды либо листья зеленого салата, ананас, мандарины», — объяснила она НСН в четверг, 16 декабря.

Чтобы сберечь желудок во время празднования Нового года с сопутствующим праздничным столом, за который люди примутся только после полуночи, Королева советует подать на стол несложные салаты из свежих овощей и без майонеза.

В тот же день Королева рассказала о вреде отказа от еды в ожидании новогоднего застолья. Как отметила специалист, пить алкоголь на пустой желудок опасно, так как ускоряется опьянение, человек теряет бдительность, и в результате может наступить отравление.

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