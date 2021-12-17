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Диетолог рассказала о малокалорийном рецепте салата «Мимоза»

Диетолог Белоусова рассказала о малокалорийном рецепте салата «Мимоза»
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Несколько секретов помогут сделать новогодний салат «Мимоза» менее калорийным. Врач-диетолог Анна Белоусова поделилась в пятницу, 17 декабря, тонкостями его приготовления.

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Она напомнила, что классический рецепт предполагает использование отварных яичных желтков, консервированной рыбы, овощей и майонеза.

Однако чтобы блюдо получилось более легким, диетолог посоветовала положить в салат больше рыбы, отдавая предпочтение продукту в собственном соку, а не в масле. Майонез можно заменить соусом на основе натурального йогурта. Для этого в кисломолочный продукт можно добавить горчицу, немного соли, две-три капли растительного масла и перец.

По словам Белоусовой, изюминкой «Мимозы» является привлекательный внешний вид, поэтому можно сделать альтернативное блюдо, более вкусное.

«Мы можем взять банку лосося. Мы сливаем жидкость. Мы можем взять небольшое количество слабосоленой красной рыбы, порезать ее тоненькими ломтиками, небольшое количество копченой рыбки, той же салаки. Разложить, фальшмайонез и сверху натертый яичный желток», — поделилась врач рецептом усовершенствованного салата с телеканалом «Звезда». Она добавила, что не стоит готовить большое количество этого салата на праздничный стол.

Ранее в этот день диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха высказала мнение, что продуманное меню и другие правила здорового застолья помогут не переесть в новогодние праздники.

По ее словам, не надо корить себя, если съедено больше, чем планировалось, и спутниками праздников стали тяжесть в желудке, изжога и чувство вины, пишет «Москва 24». Эксперт рекомендовала разрешить себе есть всё, что хочется, но перед тем, как положить добавку, стоит понять, точно ли есть чувство голода.

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