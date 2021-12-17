Продукт цивилизации: что надо есть вместо мяса и масла

В настоящее время считается, что чрезмерное потребление насыщенных жиров поднимает уровень холестерина и увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Новое исследование британских ученых уточняет: для здоровья сердца более важен источник, из которого поступают питательные вещества. Какие продукты надо есть чаще, а что стоит ограничить — в материале «Известий».

Сколько жира можно съесть

Медики для сохранения здоровья сердца рекомендуют ограничивать употребление продуктов, богатых насыщенными жирами, или заменять их чем-то более полезным. Так, в среднем считается, что человек должен получать до 35% калорий из жиров и 50% — из углеводов. Что касается насыщенных жиров, то эксперты ВОЗ рекомендуют составлять рацион питания так, чтобы их содержание в еде и напитках не превышало 10%, американские кардиологи настаивают на 5%.

Эту норму несложно выполнить, и очень легко перевыполнить, достаточно съесть четыре куска пиццы, или три бутерброда, от души намазанные сливочным маслом, или пять сосисок.

Какой жир вреден

Однако ученые из Кембриджского университета по результатам своего исследования, которые опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации, предположили, что на здоровье влияет не столько жир, сколько источник поступления питательных веществ.

Исследователи проанализировали данные более 10 тыс. человек с ишемической болезнью сердца и более 16 тыс. участников Европейского исследования взаимосвязи рака и питания (EPIC), которое проводилось в 9 странах. Они не обнаружили прямой связи между «общим потреблением жиров» и риском сердечно-сосудистых заболеваний, более того, они выяснили, что зачастую насыщенные жиры даже полезны для сердца. Главное — откуда они поступают.

Выяснилось, что те, кто получал насыщенные жиры из красного мяса и сливочного масла, чаще страдали сердечными недугами. В то же время насыщенные жиры, полученные из рыбы и кисломолочных продуктов, были связаны с более низким риском заболеваний сердца.

Соавтор исследования, доктор медицинских наук Нита Форухи подчеркивает, что эти данные не предназначались для использования широкой общественностью и не являются поводом менять свои пищевые привычки. Ученые надеются, что эти результаты вызовут широкую дискуссию о важности источника пищи, а не только конкретных питательных веществ.

— Человеческий рацион очень сложен, — говорит она. — И насыщенный жир следует рассматривать вместе с его источником. Цельные продукты — это намного больше, чем просто совокупность питательных веществ.

По ее словам, есть и другие доказательства того, что продукты из-за самого разнообразного сочетания питательных веществ, витаминов, минералов и фитохимических компонентов имеют абсолютно разные свойства, поэтому, например, сливочное масло и красное мясо оказывают совершенно иное воздействие на здоровье, чем прочие продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, например, рыба или йогурт.

— Это интересное открытие, которое требует дальнейшего исследования, — говорит диетолог Мелисса Прест. — Фактором, способствующим возникновению сердечных заболеваний, может быть именно состав питательных веществ в красном мясе.

Она отметила, что часто рекомендует своим пациентам включать в рацион продукты, богатые пробиотиками, такие как простой жирный йогурт — научные исследования показывают, что пробиотики могут снизить уровень общего холестерина. Определенные продукты, содержащие насыщенные жиры, не вредны для здоровья, особенно если они содержат другие питательные вещества, такие как пробиотики и витамин К2. Это, например, йогурт и сыр.

Чем заменить мясо и масло

Если от жирного мяса медики и специалисты по питанию единогласно рекомендуют отказаться, то рыба , по их утверждению, наоборот может укрепить сердечно-сосудистую систему . Ее среди прочих полезных для сердца продуктов назвала и врач-кардиолог Виктория Старосветская.

— Недостаток жирных кислот в рационе — один из главных факторов развития атеросклероза и повышения «плохого» холестерина. Чтобы избежать проблемы, надо есть рыбу — сардину, тунца, скумбрию и форель, — говорит она.

Есть больше жирной рыбы рекомендует и диетолог Ирина Писарева. Скумбрия, семги и лосось, которые содержат омега-3, снижают риск воспалений в организме. Кроме того, жирная рыба, отмечает она, улучшает состояние ногтей и волос и полезна людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

О том, что тип потребляемого продукта, то есть источник жира, гораздо более важен для здоровья, чем количество этого жира, недавно заявила и международная группа ученых, много лет наблюдавшая за здоровьем шведских пенсионеров. Исследователи пришли к выводу, что диета, богатая молочным жирами, не только не повышает риск болезней сердца и сосудов, но, наоборот, может снизить его.

Эксперты отмечают, что гораздо важнее избегать продуктов с добавлением сахара или натрия — лучше выбрать йогурт без вкусовых добавок, чем йогурт с низким содержанием жира. А, например, сыры содержат витамин К и действительно могут иметь кардиозащитные свойства.

Что будет, если целый месяц есть рыбу

Интересный эксперимент провела семья Хауг из Норвегии, которая согласилась есть рыбу на обед в течение целого месяца. Надо сказать, что поначалу все члены семейства отнеслись к этой затее скептически — все любили мясо и даже не знали, что можно особенного приготовить из рыбы. Особенно проблематично было приучить к новому рациону детей. Перед началом эксперимента всех испытуемых обследовали — измерили вес, артериальное давление, процент жира и разнообразные показатели крови.