Кардиолог назвала полезные для здоровья сердца продукты

Врач-кардиолог Виктория Старосветская рассказала о продуктах, которые необходимы для укрепления сердечно-сосудистой системы.

По словам специалиста, к их числу можно отнести рыбу, авокадо, орехи и листовые овощи. Одним словом, всё, что содержит жиры, причем в большом количестве.

«Недостаток жирных кислот в рационе — один из главных факторов развития атеросклероза и повышения «плохого» холестерина. Чтобы избежать проблемы, надо есть рыбу — сардину, тунца, скумбрию и форель», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, оптимально добавить в рацион авокадо, так как этот фрукт содержит много полезных жиров и богат калием, который является одним из важнейших микроэлементов, необходимых для нормальной работы сердца.

Также к числу полезных для кардиосистемы продуктов относятся орехи. Эксперт отметила, что они богаты полиненасыщенными жирами.

«Особенно богаты ими миндаль, грецкие и кедровые орехи. В идеале предварительно замачивать их перед употреблением», — пояснила Старосветская.

Помимо всего прочего, положительно влияют на сердечно-сосудистую систему и растительные масла , содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, витамины А и Е, антиоксиданты.

«Очень полезны оливковое, кунжутное, льняное, тыквенное масла. Не только сердце, но и самый большой орган — кожа — будут вам благодарны», — подчеркнула она.

Врач отметила, что важно ежедневно есть листовые овощи — капусту брокколи, рукколу и шпинат.

«Все они содержат большое количество минералов, таких как калий, магний, железо, кальций, витамины K, C, E, витамины группы В, бета-каротин, жирные кислоты Омега-3. Эти элементы нормализуют свертываемость крови, защищают сосуды и улучшают функции выстилающих их клеток. Также в зеленых овощах много клетчатки, которая нужна для нормального функционирования пищеварительной системы», — пояснила кардиолог.

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