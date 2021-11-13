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Ученые назвали снижающий артериальное давление напиток

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В борьбе с гипертонией помогает регулярное употребление черного чая. Об этом заявили ученые из университета Западной Австралии, результаты исследования которых опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

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Так, ученые изучили влияние этого напитка на людей с повышенным артериальным давлением. Они провели эксперимент, в котором участники выпивали по три чашки черного чая либо содержащего кофеин напитка без флавоноидов в день. Показатели участников оценивались в первый день эксперимента, а также через три месяца и полгода.

Ученые сделали вывод, что чай оказывал большее воздействие на стабилизацию систолического и диастолического давления, чем второй напиток. Отмечается, что днем изменения показателей были незначительными, однако ночью они снижались на 10%.

Этот эффект проявился в первые же сутки эксперимента, а затем сохранялся на протяжении полугода. При этом он не зависел от изначального уровня артериального давления, а также частоты сердечных сокращений испытуемых.

«Результаты исследования показывают, что некий компонент черного чая, помимо кофеина, может влиять на скорость изменения артериального давления в ночное время», — говорится в результатах исследования.

7 ноября диетолог Татьяна Иванникова назвала полезный при гастрите напиток. Она отметила, что при данном заболевании полезно употреблять кисель. По ее словам, данный напиток отличается питательностью, при этом благоприятно сказывается на микрофлоре кишечника. Кроме того, продукт способен замедлять всасывание жиров, в результате чего в кровь попадает меньшее количество холестерина.

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